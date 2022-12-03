ЕС впервые пересмотрит потолок цен на российскую нефть в январе 2023 года
Первый пересмотр потолка цен на российскую нефть назначен на январь 2023 года. Об этом со ссылкой на высокопоставленный европейский источник в Брюсселе сообщает РИА Новости.
Напомним, что лимит стоимости на нефть из РФ начнет действовать с 5 декабря. По решению стран «Большой семерки», ЕС и Австралии он установлен на уровне 60 долларов за баррель.
По словам источника, в дальнейшем полок цен будет корректироваться каждые два месяца. При этом новая планка будет параллельно рассматриваться в ЕС и «Большой семеркой».
«Я ожидаю дискуссий и разногласий по этому вопросу, но принципиально на эффективность санкций это не повлияет», — добавил он.