ЕС впервые пересмотрит потолок цен на российскую нефть в январе 2023 года

Первый пересмотр потолка цен на российскую нефть назначен на январь 2023 года. Об этом со ссылкой на высокопоставленный европейский источник в Брюсселе сообщает РИА Новости.

Напомним, что лимит стоимости на нефть из РФ начнет действовать с 5 декабря. По решению стран «Большой семерки», ЕС и Австралии он установлен на уровне 60 долларов за баррель.

По словам источника, в дальнейшем полок цен будет корректироваться каждые два месяца. При этом новая планка будет параллельно рассматриваться в ЕС и «Большой семеркой».

«Я ожидаю дискуссий и разногласий по этому вопросу, но принципиально на эффективность санкций это не повлияет», — добавил он.