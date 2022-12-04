Эксперт рассказал, что Россия может сама перевезти 80% перенаправленной из Европы нефти

Россия с помощью собственного флота способна перевозить в Азию около 80% текущего морского экспорта нефти, причем с мая страна уже перенаправила в Индию, Китай и Турцию две трети объемов «черного золота», поставлявшегося по морю в Европу и Соединенные Штаты. Об этом заявил ведущий аналитик «Финама» Александр Потавин, передает ТАСС.

Согласно подсчетам Международного энергетического агентства, с мая поставки танкерной российской нефти в США, Великобританию и страны Европейского Союза сократились на 2,2 млн баррелей в сутки. Но две трети этого объема было перенаправлено. «По нашей оценке, российского флота танкеров хватит, чтобы обеспечить экспорт нефти в Азию по морю примерно на 80% от текущих объемов», — подчеркнул эксперт.

По словам специалиста, у РФ есть достаточно большой флот. В частности, нефтяные мощности «Совкомфлота» составляют около 7 млн тонн. По данным Braemar, речь вообще может идти о 30 млн тонн. Однако даже такого флота может не хватить на все объемы.

Агентство Bloomberg писало, что владельцы танкеров увеличили стоимость фрахта судов для перевозки российской нефти накануне вступления в силу новых санкций ЕС. Средняя ставка для поставок из Балтийского моря в Индию выросла с 9–11,5 млн долларов до 15 млн (20 долларов за баррель).

В дальнейшем цена фрахта может вырасти еще сильнее на фоне адаптации к новым ограничениям. «Очевидно, что им (нефтяникам — прим. Т-и) придется столкнуться с ростом логистических издержек, ведь путь танкера из Приморска в европейские порты составлял 3-4 дня, а путь до Индии составляет около месяца. В итоге грузооборот снижается, фрахт растет», — констатировал Потавин.