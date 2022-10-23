Bloomberg: Россия создает «теневой флот» для обхода нефтяного эмбарго

Россия создает «теневой флот» танкеров для обхода эмбарго на поставку российской нефти морским путем, пишет Bloomberg. По данным агентства, объемы российской нефти, отгруженной морским путем, в сентябре оказались выше, чем в феврале.

При этом отмечается, что значительно сократились объемы поставок энергоносителя в страны Европы и выросли объемы поставок в Азию, а также «неустановленным покупателям». По мнению автора публикации, это связано с тем, что «для обслуживания интересов Москвы создается большой теневой флот танкеров с неизвестными владельцами». Утверждается, что для поддержания экспорта на уровне 4 млн баррелей нефти в день потребуется большое количество судов, которые якобы планируется добавить к 240 танкерам, использовавшимся для перевозки иранской и венесуэльской нефти.

Также издание утверждает, что ожидается рост случаев перевалки энергоносителя с одного судна на другое – это связано с риском прямого экспорта нефти из российских портов в условиях санкций. Кроме того, на дальних маршрутах необходимо использовать более крупные танкеры, которые в силу своего размера не могут зайти в российские порты в Балтийском море.

Напомним, отложенное эмбарго на морские поставки нефти и нефтепродуктов из России входят в шестой пакет санкций Евросоюза. Запрет морских поставок нефти отложен до начала декабря, на нефтепродукты – до февраля 2023 года. Как утверждает Bloomberg, «теневой флот» Россия создает как раз в преддверии начала декабря.