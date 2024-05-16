Эксперт из Татарстана: KazanForum – это возможность в очередной раз «сверить часы»

В столице Татарстана с 14 по 19 мая проходит Международный экономический форум «Россия — Исламский мир: KazanForum». Всего на полях форума будут организованы 125 тематических сессий по 12 различным направлениям. KazanForum проводится в Татарстане ежегодно, начиная с 2009 года. По решению Президента РФ Владимира Путина с 2023-го событие получило федеральный статус. Своим мнением о форуме на площадке «Экспертного клуба» поделились спикеры из Татарстана.

Председатель Комитета Госдумы РФ по контролю Олег Морозов отметил, что «Казань обрела статус постоянной площадки для контактов России и стран исламского мира как центр притяжения, сохранения и развития ценностей справедливого мироустройства». «Татарстан является драйвером этого процесса. И KazanForum – это, конечно, возможность в очередной раз “сверить часы” с той частью современного мира, которая развивается особым образом и разделяет наши ценности», – сказал он.

«В этом смысле Россия и Татарстан для этой части мира – надежный и принципиальный партнер», – продолжает эксперт.

Морозов также говорит о том, что площадка казанского форума «дает возможность обсудить с этими странами очень многие проблемы, которые для нас являются общими». Среди них он назвал достижение технологического суверенитета, развитие исламской экономики, справедливый обмен товарами и идеями.

«С уверенностью могу сказать о том, что с каждым годом KazanForum набирает только обороты. Мероприятие уникально и по статусу, и по охвату участников из многих стран мира, и по своему богатому содержанию. KazanForum становится полноценным брендом Татарстана и России», – подчеркнул Олег Морозов.

Депутат Государственного Совета Республики Татарстан Игорь Бикеев поддерживает коллегу и говорит о том, что «KazanForum стал традиционной, узнаваемой во всем исламском мире площадкой общения и сотрудничества». «Россия и многие другие государства со значительным или преобладающим мусульманским населением бурно развиваются в разных направлениях: экономическом, культурном, социальном, научном и иных», – говорит он.

«Прогресс таких стран как, например, Индонезия, Иран, Малайзия, Объединенные Арабские Эмираты, в приоритетных для них сферах впечатляет. Есть о чем разговаривать, что показывать, что заимствовать. Наконец, в чем кооперироваться», – сказал спикер.

«<…> KazanForum можно рассматривать как витрину отечественных знаний, компетенций, товаров, работ и услуг, предназначенную для наших действующих и будущих партнеров, а для них – как точку входа в Россию», – продолжил Бикеев.

Он добавил, что каждый форум характеризуется своими особенностями. Так, в этом году особое внимание уделено гарантиям экономической безопасности в бизнес-коммуникациях.

Председатель Комитета Госдумы РФ по экономической политике Максим Топилин считает, что «Татарстан традиционно является площадкой для конструктивного диалога, объединяющего международное сообщество». «Среди участников форума «Россия — Исламский мир: KazanForum» – государственные деятели, эксперты и предприниматели из разных стран мира. На форуме я участвую не только как спикер, но и как организатор: достаточно большая площадка посвящена партнерскому финансированию, в частности с коллегами обсудим опыт России, оценим текущую ситуацию и изучим возможности взаимодействия зарубежными партнерами», – отметил он.

Напомним, эксперимент по внедрению партнерского финансирования с сентября 2023 года реализуется в четырех российских регионах – на территориях Башкортостана, Татарстана, Чечни и Дагестана.

«Учитывая, что Татарстан активно налаживает связи в том числе и с Ближним Востоком и другими территориями, где партнерское финансирование популярно – форум является прекрасной площадкой для коммуникации», – резюмировал Топилин.

По мнению эксперта Евгении Храмовой, самыми значимыми площадками должны стать молодежные, производственные и международного сотрудничества, например такие, как форумы молодых представителей (дипломатов, предпринимателей) стран ОИС. «Именно на молодежь необходимо сегодня делать ставку. Это перспектива, рост и стабильность будущего», – считает она.

Доктор педагогических наук, заслуженный тренер России Ольга Павлова приняла участие в треке «Женский взгляд» – одной из площадок международного экономического форума «Россия — Исламский мир: KazanForum».

«Исторически так сложилось, что социальная природа женщины определила ее роль в сохранении и передаче национальных духовно-нравственных ценностей российского общества. Именно женщины, передавая из уст в уста семейную историю, делают историческую память социально ответственной, устойчивой к любым информационным диверсиям и попыткам фальсификации, а это, в условиях современных геополитических вызовов, имеет ключевое значение для сохранения российской государственности», – подчеркнула Павлова.