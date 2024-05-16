Муфтий Татарстана: «Все здоровые силы могут объединиться вокруг России»

Муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин считает, что Россия может стать площадкой для объединения «всех здоровых сил». Об этом он сказал журналистам после заседания Группы стратегического видения «Россия – Исламский мир» в Казани.

«Россия может выступить площадкой, которая может объединить. Россия за традиционные ценности, у нее здоровая позиция в отношении Палестинского вопроса. Все здоровые силы могут объединиться вокруг нашей страны, она может быть такой прекрасной площадкой», – сказал муфтий республики.

Камиль хазрат Самигуллин добавил, что в мероприятиях Группы стратегического видения «Россия – Исламский мир» принимает участие министр религиозных дел Палестины. Он изъявил желание провести пятничную проповедь в одной из мечетей Казани.

«Мы это только приветствуем», – добавил муфтий Татарстана.

Заседание Группы стратегического видения «Россия – Исламский мир» состоялось в рамках XV Международного экономического форума «Россия – Исламский мир: KazanForum».

Сам форум продлится в столице Татарстана по 19 мая, 15 мая началась основная программа. Всего будут организованы 125 тематических сессий по 12 различным направлениям — с подробной программой можно ознакомиться на сайте международного мероприятия. KazanForum проводится в Татарстане ежегодно начиная с 2009 года. По решению Президента РФ Владимира Путина с 2023-го событие получило федеральный статус.