«Татарстан — наш стратегический партнер»: на KazanForum-2024 презентовали TV BRICS

На полях KazanForum 2024 презентовали международную телевизионную сеть TV BRICS. Посетителям мероприятия рассказали, на какие страны вещает сеть, а также о реализуемых проектах и связях с Татарстаном.

«Для сети TV BRICS подписание соглашения с РА „Татмедиа“ — это стратегическое партнёрство. Мы целенаправленно развиваем наше сотрудничество с региональными СМИ в разных странах объединения. С нашей точки зрения, интеграция татарстанской повестки в международное информационное поле стан БРИКС позволяет представить образ России как многонационального и многоконфессионального государства, поддерживающего диалог культур и цивилизаций», — отметила генеральный директор TV BRICS Жанна Толстикова.

Она добавила, что ближайшим мероприятием в Татарстане, которое TV BRICS будет освещать, станут Игры БРИКС, которые стартуют в июне, затем съемочная команда будет работать и на саммите объединения.

На презентации рассказали и о масштабных проектах телевизионной сети. Так, одним из них стал документальный фильм о Федоре Достоевском, который был создан в кооперации между пятью странами БРИКС. Своим представлением о великом русском писателе поделились бразильцы, китайцы, индийцы, индийцы и южноафриканцы. В этом году подобная лента будет создана на тему жизни Льва Толстого.

Днём ранее, во время подписания соглашения TV BRICS с «Татмедиа», руководитель Республиканского агентства РТ по печати и массовым коммуникациям Айдар Салимгараев отмечал, что такое сотрудничество позволит не только распространять информацию о Татарстане в разных странах, но и использовать материалы о том, что происходит в мире, в нашем регионе.

«У нас большой интерес к тому, чтобы рассказывать миру о том, что происходит в Татарстане, и при этом получать информацию о странах БРИКС. Мы внимательно к этому относимся и хотим укреплять это сотрудничество», — заявил Салимгараев.