Выставка KazanForum: Хуснуллин в «Ансате» и тюбетейка Минниханову от Бердымухамедова

Рустам Минниханов и Гурбангулы Бердымухамедов осмотрели несколько стендов выставки Russia Halal Expo

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Компании презентуют инновации по стандартам «Халяль»

Основная выставка – Russia Halal Expo заняла два павильона выставочного центра. Здесь компании со всей России и из стран Организации исламского сотрудничества (ОИС) представили продукцию со знаком «Халяль» – символом качества в исламском мире.

Раис Татарстана Рустам Минниханов и национальный лидер туркменского народа, глава Народного совета Туркменистана (Халк Маслахаты) Гурбангулы Бердымухамедов осмотрели несколько стендов выставки.

Перед тем как отправиться на экскурсию, руководитель Агентства инвестиционного развития РТ Талия Минуллина познакомила делегацию Туркменистана с основными экономическими показателями республики. Она также отметила, что Татарстан – это один из главных производителей грузовых автомобилей, каучука, автошин и полимеров в стране.

Талия Минуллина познакомила делегацию Туркменистана с основными экономическими показателями республики Фото: rais.tatarstan.ru

«Отдельно хотелось бы отметить рост товарооборота с исламскими странами – у нас этот рост идет и мы почти достигли отметки в 6 млрд долларов», – добавила глава АИР.

На самой экспозиции гостей из Туркменистана познакомили со стендами крупных компаний республики. В их числе производитель удобрений «Аммоний», нефтяная компания «Татнефть», школа цифровых технологий School 21, особая зона «Иннополис».

Финальной точкой обхода стал самый «богатый» стенд – конечно же, Туркменистана. Минниханову показали национальные наряды и предметы быта этой страны. Раису подарили туркменскую тюбетейку. Бердымухамедов сразу же показал, как правильно ее носить.

Финальной точкой обхода стал стенд Туркменистана, где Раису РТ подарили туркменскую тюбетейку Фото: rais.tatarstan.ru

«Проект очень интересный, все-таки центр города»

Еще одна экспозиция – выставка недвижимости International Property Market 2024, она заняла отдельный павильон. Здесь гости форума могут узнать все о новинках в этой сфере в странах ОИС. Сюда Минниханов прибыл вместе с вице-премьером России Маратом Хуснуллиным.

Один из первых стендов рассказывал о проекте жилого квартала «Яналиф» в Казани, он строится вместо промзоны у речного порта. Представитель застройщика доложил, что рабочие уже строят здесь дома.

«Какая общая площадь?» — поинтересовался Хуснуллин.

Новый квартал займет 6 га. «И это только начало реновации (промтерритории, – прим. Т-и). Проект очень интересный, все-таки центр города», — отметил Рустам Минниханов.

Еще одна экспозиция – выставка недвижимости International Property Market 2024 Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Еще один крупный проект – строительство туристического центра «Казань Марина» в Лаишевском районе Татарстана.

«Далековато от Казани как будто», — удивился Хуснуллин, увидев на карте, что объект находится в 40 километрах от столицы республики.

Кроме того, Минниханову и Хуснуллину показали мастер-план Казанской агломерации, который директор Института пространственного планирования РТ Олег Григорьев назвал лучшим в России.

Министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин сообщил, что по планам прирост жилищного фонда на территории Казанской агломерации составит к 2030 году 13,2 млн кв. м, жилищная обеспеченность – 33 кв. м на человека. Ровно столько и поручил обеспечить Президент России Владимир Путин, подписав сразу после инаугурации указ о национальных целях развития.

Минниханову и Хуснуллину показали мастер-план Казанской агломерации Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Студенческие стартапы и кубок поваров

Кроме того, гостям рассказали о ходе строительства нового здания Татарского государственного академического театра им. Г. Камала в Казани и продемонстрировали некоторые элементы декора и интерьера – холлов, зрительного зала и других.

Экспозиция включала и студенческие стартапы, связанные со строительной сферой. В их числе – компания по строительству мостов. Макет одного из них был представлен на выставке. Минниханов не удержался и проверил его на прочность.

«Ты мог сейчас без стартапа и без работы остаться, если бы он рухнул», — пошутил ректор КГАСУ Ришат Низамов, презентующий проекты студентов, обращаясь к автору стартапа.

Рустам Минниханов проверил один из макетов на прочность Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В этом же павильоне проходит турнир молодых шеф-поваров исламских стран имени Юнуса Ахметзянова. Гости заглянули и сюда. Их познакомили с конкурсантами, а также подарили поварские кители.

«Всем удачи, кормите и радуйте гостей», — поблагодарил Хуснуллин, после чего он и Раис Татарстана сделали памятное фото вместе с участниками конкурса.

Гости заглянули на турнир молодых шеф-поваров исламских стран имени Юнуса Ахметзянова Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Шикарный автомобиль»

Затем Раис Татарстана и вице-премьер РФ отправились на улицу, где выставили различную технику. В самом начале красовался вертолет «Ансат», сделанный на Казанском вертолетном заводе. Марат Хуснуллин не удержался и залез внутрь, проверяя интерьер машины.

Рядом стоял катер, изготовленный полностью из полимерных материалов. По словам министра промышленности и торговли Татарстана Олега Коробченко, единственный вопрос по массовому созданию таких катеров заключается в двигателях, но работа, где их достать, уже ведется.

Марат Хуснуллин не удержался и залез внутрь, проверяя интерьер «Ансата» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Выделялся ряд «КАМАЗов». Легендарный гонщик, а ныне руководитель проекта «Международное ралли «Шелковый путь» Владимир Чагин лично презентовал две машины вице-премьеру России и Раису Татарстана – капотную и бескапотную.

«Шикарный автомобиль», – заявил Минниханов, глядя на один из экспонатов.

Далее показали автомобиль «Москвич», который работает на природном газе – метане, двигатель к которому разработали татарстанская компания «Раритэк» и компания «Таткабель».

Двигатель к «Москвичу», который работает на метане, разработала татарстанская компания Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Какой объем кабеля выпускаете?» – поинтересовался Хуснуллин.

Генеральный директор завода заявил, что мощности позволяют производить 3-5 тыс. километров кабеля в месяц, в зависимости от наименования.

Также на выставке были представлены бронированные автомобили, прицепы и полуприцепы, сельскохозяйственная и строительная техника, а также легковые автомобили, автобусы и тяжелые машины.

Последним экспонатом выставки стал небольшой мобильный жилой дом со всеми удобствами, выполненный из экологически чистых материалов.

«Очень рад, что нам есть что показать на международном уровне. К тому же у нас активно растет халяльная индустрия, и в этом есть большой потенциал!» – написал позже Хуснуллин в своем телеграм-канале.