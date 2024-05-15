Тимур Сулейманов: Подростки очень интересуются KazanForum, не стоит это недооценивать

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Молодое поколение проявляет большой интерес к темам, которые обсуждаются на KazanForum. Именно поэтому «Движение первых» республики создало специальный медиацентр, где подростки рассказывают сверстникам о том, что происходит на площадках. Об этом «Татар-информу» рассказал помощник Раиса РТ, руководитель регионального отделения организации Тимур Сулейманов.

«"Движение первых" участвует в KazanForum отдельной командой. Тех, кто интересуются сферой молодежных отношений и состоят в наших дипломатических клубах, мы пригласили как участников. Ещё есть отдельная группа – это команда медиа. Которая рассказывает, что здесь происходит на языке подростков. Мы видим большой интерес у ребят. Мы очень их недооцениваем. Бытует мнение, что им нужно дорасти до взрослых тем, но здесь вопрос лишь в языке коммуникации», – сообщил собеседник агентства.

Также он поделился впечатлениями от старта KazanForum. Сулейманов подчеркнул, что здесь соберутся огромное количество высокопоставленных гостей, приедут дипломаты, предприниматели, представители власти и многие другие.

Международный экономический форум «Россия — Исламский мир: KazanForum» проходит в столице Татарстана с 14 по 19 мая, 15 мая началась основная программа. Всего будут организованы 125 тематических сессий по 12 различным направлениям — с подробной программой можно ознакомиться на сайте международного мероприятия. KazanForum проводится в Татарстане ежегодно начиная с 2009 года. По решению Президента РФ Владимира Путина с 2023-го событие получило федеральный статус.

Ранее сообщалось, что Россия и Малайзия работают над межправительственным соглашением о безвизовых поездках граждан на срок до 30 дней. Об этом рассказал представитель МИД РФ в Казани Радик Вахитов, выступая на международном экономическом форуме «Россия - Исламский мир: KazanForum». Также на полях этого мероприятия премьер-министр Татарстана Алексей Песошин встретился с председателем правительства Республики Дагестан Абдулмуслимом Абдулмуслимовым.