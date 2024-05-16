Патриарх Кирилл: Отношения России с исламскими странами имеют важное духовное измерение

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на пленарном заседании Группы стратегического видения «Россия – Исламский мир» в Казани в 2023 г.

Фото: rais.tatarstan.ru

Отношения России и исламских стран имеют не только особое практическое наполнение, но и важное духовное измерение, заявил в приветствии к участникам XV Международного экономического форума «Россия — Исламский мир: KazanForum» Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Обращение к участникам и гостям зачитал викарий предстоятеля РПЦ, митрополит Волоколамский Антоний.

«Тема нынешней встречи (пленарного заседания Группы стратегического развития «Россия – Исламский мир» – прим. Т-и) — справедливое многополярное мироустройство и безопасное развитие — весьма точно отражает стремления и чаяния большинства населения планеты, желающего жить в справедливом и свободном обществе, построенном на принципах взаимного уважения, равноправия и доверия», — подчеркнул патриарх.

Он отметил, что приверженность к неизменным моральным ценностям и вера, которая занимает важное местно в сердцах людей, помогают России и исламским странам совместно противостоять секулярной идеологии, пропаганде греховных явлений и нравственному релятивизму, который, по существу, есть не что иное, как следствие отказа от Бога и от его заповедей.

Предстоятель РПЦ подчеркнул, что Казань неслучайно стала местом, где происходят мероприятия подобного формата.

«Здесь, на благословенной земле Татарстана, тесно переплелись две духовные традиции, имеющие общий ценностный фундамент и нравственные ориентиры, помогающие нам смотреть на многие вещи одинаково и успешно находить ответы на непростые вызовы современности. Выражаем надежду на продолжение нашего доброго взаимодействия, желаю всем участникам встречи содержательной и плодотворной работы», — говорится в обращении.

Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин зачитал участникам мероприятия приветственную телеграмму Президента России Владимира Путина. В ней глава государства выразил настрой на дальнейшее расширение кооперации с исламскими странами.

Международный экономический форум «Россия — Исламский мир: KazanForum» проходит в столице Татарстана с 14 по 19 мая, 15 мая началась основная программа. Всего будут организованы 125 тематических сессий по 12 различным направлениям. KazanForum проводится в Татарстане ежегодно начиная с 2009 года. По решению Президента РФ Владимира Путина с 2023-го событие получило федеральный статус.