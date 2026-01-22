Экс-наместник Раифы: «Верю – Богородица найдет человека, который потрудится здесь»

Еще недавно был игуменом, а сегодня уже епископ – резкий поворот в карьере удивил не только всех, кто в теме, но и самого теперь уже бывшего наместника Раифского монастыря. В прощальном интервью «Татар-информу» он рассказал, что было сделано за восемь лет его служения здесь, о возможном преемнике и о том, что ждет его в Соликамской епархии.





Игумен Гавриил Рожнов, почти 8 лет пробывший наместником Раифского монастыря, избран главой Соликамской и Чусовской епархии

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Назначение стало для меня неожиданностью, ничего подобного я не предполагал»

Раифский Богородицкий мужской монастырь на днях попрощается с наместником – 26 декабря на заседании Священного Синода Русской православной церкви было принято решение об избрании игумена Гавриила Рожнова главой Соликамской и Чусовской епархии в Пермском крае. На днях его рукоположил в епископы Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Сегодня в Успенском соборе Московского Кремля Патриархом Московским и всея Руси Кириллом будет совершена хиротония бывшего наместника во епископы.

Прошло восемь лет, как игумен Гавриил преступил порог Раифской обители. Тогда ему было 34 года. Поначалу его назначили экономом, дали возможность освоиться с управлении делами монастыря, и в мае 2018 года он был назначен наместником. На тот момент прошло два года, как не стало предыдущего настоятеля – 57-летнего архимандрита Всеволода. Он был первым в новейшей истории монастыря наместником после возрождения обители. Именно архимандрит Всеволод начал восстанавливать монастырь буквально из руин и оставил значительный след в его истории.

Игумен Гавриил преступил порог Раифской обители, когда ему было 34 года, он немало потрудился на ее благо Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Его преемник – отец Гавриил – также немало потрудился на благо Раифского монастыря. При нем продолжилась реставрация зданий монастыря, были запущены благотворительные проекты, с началом СВО была организована мощнейшая поддержка фронту. У отца Гавриила было много планов, связанных с монастырем, но жизнь сделала крутой поворот, отчасти поэтому, по собственному признанию, уходит он со светлой грустью, но и с надеждой на Божью помощь и успехи на новом месте.

«Назначение стало для меня неожиданностью, я даже не предполагал, куда меня могут направить. Я прошел собеседование с управляющим делами Московской патриархии митрополитом Григорием Воскресенским. Потом прошел собеседование со Святейшим Патриархом, а затем было собеседование на Синоде Русской православной церкви. После этого был издан указ об избрании на кафедру», – рассказал теперь уже бывший наместник Раифского монастыря.

Все эти этапы были очень волнительными, отметил он.

«Такое назначение никогда не является решением самого человека, а избранием священноначалия. Мы верим, что в Православной церкви через священноначалие проявляется воля Божия. Есть такое святоотеческое правило: “Ничего не проси и ни от чего не отказывайся”. Согласно именно такой установке я и старался действовать. Если Господь посылает потрудиться на какое-то новое поле деятельности, то надеюсь и верю, что он даст мне силы к исполнению этого послушания», – рассуждает отец Гавриил.

3 января в Раифском монастыре митрополит Кирилл возвел отца Гавриила в сан архимандрита Фото: © tatmitropolia.ru

«Хиротония во епископа – чин, который совершает Патриарх»

3 января в Раифском монастыре состоялось, можно сказать, историческое событие. Впервые как минимум за последние 30 лет здесь произошло возведение в сан архимандрита – последним, кто служил здесь в этом сане, был отец Всеволод.

«Наш митрополит Кирилл служил в этот день в нашем монастыре и возвел меня в сан архимандрита. Существует специальный чин – возведение в архимандриты или игумены, он совершается на малом входе на литургию. Читается специальная молитва, совершаются специальные действия, человеку выдаются определенные внешние атрибуты», – объяснил он.

Возведение в архимандриты для отца Гавриила стало промежуточной ступенью перед возведением в епископы Фото: © tatmitropolia.ru

Возведение в архимандриты для отца Гавриила – промежуточная ступень перед возведением в епископы. Дело в том, что сан архимандрита стоит перед саном епископа, которым он был избран. Канонический порядок в этой иерархии нарушать нельзя, и поэтому сначала отца Гавриила объявили архимандритом. Уже после произошло наречение во епископа, которое провели в храме Христа Спасителя в Москве, за ним последовала хиротония.

«Хиротония во епископа – это Таинство, которое совершает Патриарх с собором епископов», – добавил он.

После такой многоступенчатой процедуры владыка Гавриил уже официально стал епископом Соликамским и Чусовским.

18 января Патриарх Кирилл в храме Христа Спасителя в Москве совершил наречение отца Гавриила в епископа Фото: пресс-служба Московской патриархии / телеграм-канал Раифского монастыря

«Тогда владыка поставил передо мной задачу, и сегодня все условия для полноценной монашеской жизни у нас созданы»

Духовный путь отца Гавриила, в миру Романа Рожнова, начался еще в детстве – он трудился алтарником при храме, где его мать преподавала Закон Божий.

Поначалу Роман выбрал светское образование – в 2005 году окончил инженерно-экономический факультет Воронежского государственного технического университета. В те же годы проходил обучение на военной кафедре, где получил звание лейтенанта. Одновременно с этим он регулярно посещал Оптину пустынь и даже жил там долгое время.

Сразу после получения диплома Роман стал послушником пустыни, а через два года был пострижен в монахи с именем Гавриил. Так начался его духовный путь. В 2011 году отец Гавриил окончил Московскую духовную семинарию, а в 2015 году – Московскую духовную академию.

Долгое время он был заместителем эконома Оптиной пустыни, а затем в течение десяти лет занимал должность помощника эконома, именно тогда ему пригодилось экономическое образование. Обитель он покинул в 2017 году после указа Святейшего Патриарха Кирилла о переведении в Казанскую епархию.

«Владыка Феофан поставил задачу, чтобы Раифский монастырь продолжал развиваться, в том числе как важный миссионерский центр, потому что сюда приезжает много паломников» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Тогда у меня состоялся разговор с владыкой Феофаном, который очень пристально и ответственно следил за развитием Раифского монастыря. Это особый православный объект на территории Татарстана, именно с него началось возрождение православной жизни в этом крае. Поэтому владыка поставил задачу, чтобы монастырь продолжал развиваться, в том числе как важный миссионерский центр, потому что находится рядом с мегаполисом и сюда приезжает много паломников», – объяснил отец Гавриил.

Развитие монашеской жизни и миссионерская работа – основные задачи, которые поставил тогда перед новым наместником монастыря тогдашний митрополит Феофан.

«Монастырь находится рядом с мегаполисом, очень популярен у паломников. Поэтому просветительская, миссионерская функция одна из основных. Монастырская жизнь – это работа с братией, богослужения, беседы и так далее. У нас был построен с нуля скит – это одно из основных значимых событий, которые произошли при моем участии в монастыре», – отметил отец Гавриил.

Николаевский скит Раифского монастыря остается единственным мужским скитом в Татарстане Фото: © raifa.ru

Скит начали строить в 2019 году – он был и остается единственным мужским скитом в Татарстане. До этого у Раифского монастыря ранее никогда не было скита.

«Он находится в 20 километрах от монастыря, на границе с Марий Эл, в красивом уединенном месте. Сделан он в древнерусском стиле. На его территории мы возвели очень уютный деревянный храм, освятили его в честь Николая Чудотворца. Второй храм сейчас готовится к освящению. Сейчас там созданы все условия для жизни, для молитвы и для хозяйственной деятельности братии», – отметил он.

Скит – это прекрасная возможность для монахов побыть в уединении и помолиться в условиях, более приближенных к монашеской жизни.

«Понятно, что в монастыре очень суетно, здесь много людей, но у нас есть возможность уезжать в скит и набираться духовных сил. Таким образом, все условия для полноценной монашеской жизни у нас созданы», – обратил внимание владыка Гавриил.

В Раифе появилась и круглый год работает миссионерская беседка Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Если храмы не будут наполнены людьми, то задача Церкви не выполнена»

Что касается миссионерской работы, ей тоже уделяется особое внимание. В Раифе появилась и круглый год работает миссионерская беседка – зимой она отапливается. Здесь священники проводят беседы с туристами и рассказывают им о православии. В беседке установили экраны, на которых регулярно транслируют проекты «Татар-информа» «Кофе с батюшкой» и «Батюшка против», раздают просветительские брошюрки и литературу.



«Все это делается, чтобы человек, который пришел в монастырь, углубился в предание, немного приобщился к традиции Православной церкви. Есть чудесное выражение Святейшего Патриарха о том, что в монастырь должны зайти туристы, а выйти – паломники. Понятно, что какого-то глубокого воцерковления или переосмысления у человека за разовое посещение не произойдет, но чем-то зацепить можно. Поэтому понемногу приобщаем людей к духовной традиции Русской церкви», – рассказал отец Гавриил.

Святейший Патриарх сегодня акцентирует внимание всех служителей Русской православной церкви на миссионерской работе, особенно на работе с молодежью, добавил он.

«Сейчас это очень важно. Если храмы не будут наполнены людьми, то задача Церкви не выполнена. Ведь храмы существуют для приобщения людей к Богу, для просвещения людей, чтобы люди через церкви спасались, приобщались ко Христу, преображали свои души и готовились к жизни вечной», – объяснил епископ Гавриил.

Фестиваль «Свет и лед» – это новая традиция Раифы Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Люди поздравляют друг друга с Рождеством, не добавляя слово “Христовым”»

В монастыре при отце Гаврииле появилась масса новых проектов. Например, фестиваль «Свет и лед» – это новая традиция Раифы. Раньше устраивали ледовый городок у проруби на Крещение. Сейчас же появились снежные и ледовые скульптуры православной тематики и на территории, примыкающей к монастырю. Полюбоваться ими можно в период новогодних праздников.

«В это время люди могут приобщиться к этой красоте. Фестиваль рождественский, поэтому мы всегда делаем неотъемлемый атрибут Рождества Христова – вертеп. Мы стараемся донести глубокий смысл этих внешних атрибутов. Вертеп, в котором рождается младенец Христос, – это образ человеческого сердца. Каждый человек должен поработать над своим сердцем, чтобы там зародился младенец Христос и возрос там. Хочется, чтобы каждый проникся смыслом праздника, который, к сожалению, в нашем мире теряется. Люди поздравляют друг друга с Рождеством, не добавляя слово “Христовым”. То есть идут на день рождения, забыв про именинника», – говорит он.

Ледовый фестиваль из года в год привлекает все больше туристов и паломников. Многокилометровые пробки на въезде в Раифу, как и сам фестиваль, уже стали традиционными. Сохраняются скульптуры до праздника Крещения Господня. К этому празднику здесь, как правило, начинается новая волна туристов.

«Мы делаем всё, чтобы люди могли интересно и безопасно провести дни Крещения» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Мы оборудуем иордань, где дежурят спецслужбы. Люди могут в течение трех дней набрать святой воды и окунуться в иордань. Мы делаем всё, чтобы люди могли интересно и безопасно провести эти дни», – отметил он.

Создали в Раифе музей – расположился он в одной из башен монастыря. В качестве экспонатов здесь представлены редкие вещи, которые долгое время хранили монахи монастыря, а также уникальные документы, часть из которых предоставлена Госархивом РТ. В музее можно ознакомиться с макетом Раифского монастыря в его первозданном виде. Поднявшись на третий ярус башни, посетители попадают на небольшую веранду, откуда открывается потрясающий вид на обитель и Раифское озеро.

В музее, открытом в Раифе при наместнике отце Гаврииле, можно ознакомиться с макетом Раифского монастыря в его первозданном виде Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Обустроили в монастыре три просветительские тропы: поэтическую, философскую и богословскую. На них установили баннеры с тематической информацией.

«Нами были организованы различные социальные проекты: “Раифская трапеза”, “Не хлебом единым”, “Десант добра”, “Зов причала”. Со всеми проектами можно ознакомиться на нашем сайте. Мы проводим детские праздники уже много лет. Различные епархиальные службы также проводят у нас мероприятия – молодежные, социальные и так далее», – рассказывает он.

Владыка Гавриил – духовник службы психологической помощи «Утешение» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Современная психология может стать для человека опасным увлечением, которое может завести в духовные дебри»

Работа с православными психологами заслуживает отдельного внимания. Владыка Гавриил – духовник службы психологической помощи «Утешение». Работают здесь клинические психологи, арт-терапевты, перинатальные психологи, профессионалы, специализирующиеся на работе с зависимыми и созависимыми людьми. Все они являются воцерковленными православными христианами.

«В этом году мы провели курсы, на которых прошли обучение около ста психологов. Также мы провели три съезда православных психологов, а в прошлом году в Москве на Рождественских чтениях мы от Казанской епархии организовали секцию по православной психологии. Это очень важный аспект просветительской и миссионерской деятельности. В современную психологию сейчас проникло все что угодно, начиная от нумерологии и астрологии, заканчивая оккультизмом. К сожалению, православная концепция человека отошла на задний план, хотя изначально психология – это учение о душе», – заметил он.

В прошлом году в Москве на Рождественских чтениях от Казанской епархии организовали секцию по православной психологии. Отец Гавриил на этих курсах читал лекции по православной антропологии Фото: © tatmitropolia.ru

Проект Раифского монастыря направлен на то, чтобы психологи использовали в своей работе концепцию человека как Образа и Подобия Божия, подчеркнул епископ.

«К сожалению, сейчас современная психология может стать для человека опасным увлечением, которое может завести в духовные дебри. Человек создан для общения с Богом, но в так называемом грехопадении эта связь разрывается. Без Бога, как ребенок без матери, человек всей полноты бытия не обретет. Он оторван от Бога, подвержен влиянию демонического мира, не имеет защиты от него, искажен от своей работы. Православная психология помогает встать на путь исцеления от последствий грехопадения человека», – объяснил владыка Гавриил.

Отец Гавриил на этих курсах читал лекции по православной антропологии. Говорит, что курсанты очень заинтересованы в получении новых знаний.

Сегодня туристические группы, посещая монастырь, имеют возможность побеседовать с батюшкой Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Также мы проводим курсы для православных экскурсоводов. Еще в 2017 году мы создали группу, которая на данный момент выросла до 423 человек. В ней состоят члены Гильдии экскурсоводов Татарстана, в которой в общей сложности порядка 600 человек. То есть большая часть экскурсоводов прошла наши курсы. Мы обучаем правилам поведения на православных объектах, рассказываем о монастыре, о христианстве, о нравственных понятиях, об иконах и устройстве храма», – рассказал он.

Сегодня туристические группы, посещая монастырь, имеют возможность побеседовать с батюшкой.

«Очень многие экскурсоводы сейчас заранее звонят и просят, чтобы с туристами побеседовал батюшка. Некоторые туристы даже говорят, что им интересна не экскурсия, а именно беседа. У нас есть несколько подготовленных миссионеров, которые разговаривают с людьми и отвечают на их вопросы», – отметил владыка Гавриил.

Владыка Гавриил не единожды бывал в зоне боевых действий СВО Фото: © предоставлено Раифским монастырем

«Я несколько раз был в зоне СВО, для меня это личная история – я родился в Луганске»

С началом СВО Раифский монастырь активно включился в помощь фронту. Монахи внесли огромный вклад в это дело и уже получили большое количество благодарственных писем от различных военных подразделений.

Отдал жизнь за Родину монах Раифского монастыря Питирим, ему было 56 лет. Он ушел на фронт добровольцем осенью 2024 года и героически погиб от осколочного ранения.

«Он был очень тихим, молчаливым, добросовестно трудился и выполнял свои обязанности по послушанию. Неукоснительно посещал храм, очень глубоко молился. С начала СВО очень переживал за своих родных и друзей, которые служили на фронте: многие из них ушли добровольцами на фронт, кто-то был мобилизован. Он рвался помогать фронту, много молился о бойцах. Дождавшись пострига и взяв благословение у владыки, он сам пошел добровольцем на СВО», – рассказал о нем владыка Гавриил.

Экс-наместник монастыря сам не единожды бывал в зоне боевых действий.

«Мы по зову сердца включились в эту работу, вокруг нас начали собираться волонтеры. Совместно мы отправили около двадцати конвоев с гуманитарной помощью. Господь способствовал, я сам несколько раз выезжал, был на второй линии, видел все вживую. Для меня это во многом личная история – я родился в Луганске», – отметил он.

О своих поездках к бойцам епископ Гавриил рассказывает мало, но не скрывает, что было страшно Фото: © предоставлено Раифским монастырем

В документах у отца Гавриила прописано, что родился он в Луганске, но на самом деле его малой родиной является Воронеж.

«Из-за того, что отец служил в армии, мы переехали в Луганск сразу после моего рождения, поэтому в документах написали, что родился я в Луганске. Тогда никто не думал, что из-за этого возникнут какие-то проблемы, потому что это было одно государство. В Луганске я прожил только один год, потом мы вернулись в Воронеж, где я прожил до окончания вуза. В Луганске жили родственники по материнской линии, я приезжал к ним в детстве. Все они уехали в 2014 году. Я побывал в месте, где они жили, когда приезжал в Луганск с гуманитарной миссией. Рядом была воронка от снаряда. Когда-то там была больница, целились по ней. Не по себе, когда возвращаешься в место детства и видишь их в таком состоянии. Но этому городу очень повезло. Жизнь там налаживается. Быстро отодвинули фронт, сейчас он находится в 100 километрах. Поэтому прилеты бывают, но редко», – рассказывает он.

«Внутренняя религиозность человека, спящая в обычных, комфортных бытовых условиях, проявляется в экстремальных условиях» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«На передовой происходят разные удивительные истории, но главное чудо – люди к Богу обращаются»

О своих поездках к бойцам епископ Гавриил рассказывает мало, но не скрывает, что было страшно.



«Мы посещали блиндажи, где собираются ребята, проводили с ними беседы, совершали крещение, принимали исповедь. Мимо проносилась наша техника, звук разрывающихся снарядов. Понятно, что на первую линию нас не пустили, но мы посетили вторую, максимально близко расположенную к местам, где идут бои. Конечно, там происходят разные удивительные истории, но основное чудо – то, что люди к Богу обращаются. Многие впервые захотели исповедаться, спрашивали о Боге, кто-то захотел креститься. Внутренняя религиозность человека, спящая в обычных, комфортных бытовых условиях, проявляется в экстремальных условиях», – говорит он.

Помощь бойцам своей особенной заслугой экс-наместник монастыря не считает, говорит лишь, что будут продолжать до тех пор, пока это будет необходимо.

«Это долг всех людей – поддержать ребят, которые на боевом рубеже защищают нашу Родину в очень непростых условиях. Уже почти четыре года. По времени спецоперация уже сравнялась с Великой Отечественной войной. У многих уже есть усталость, многие охладели. В первое время все резко взялись за поддержку бойцов, а потом поутихли. Но мы стараемся не сбавлять темп и, насколько позволяют ресурсы, продолжать вести эту деятельность», – считает он.

Помощь бойцам своей особенной заслугой отец Гавриил не считает, говорит лишь, что будут продолжать до тех пор, пока это будет необходимо Фото: © предоставлено Раифским монастырем

Те, кому помогает монастырь, часто во время отпуска или после демобилизации приезжают в Раифу.

«У нас ведется работа и с теми, кто вернулся с фронта. По благословению владыки мы открыли храм в военном госпитале РКБ. Освятили его в честь врача царской семьи Евгения Боткина. Каждую субботу там совершаются богослужения и беседы с бойцами. На праздники туда выезжает наш хор “Притча” – певчие устраивают благотворительные концерты», – рассказал владыка Гавриил.

Монастырь сотрудничает с различными организациями, чтобы совместными усилиями помогать вернувшимся домой ветеранам.

«Мы работаем и с фондом “Защитники Отечества”. Они организуют поездки в монастырь, чтобы бойцы могли не только провести здесь время, но и поговорить со священником. Мы сделали паломнический центр на сто мест и здесь проводим беседы, в том числе с участниками спецоперации», – добавил бывший наместник монастыря.

«Спецучилище, которое с монастырем по соседству, – федеральный объект. Сейчас есть планы по переносу спецучилища в другое место» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Есть планы по переносу спецучилища в другое место, они поддержаны на республиканском уровне»

При отце Гаврииле немало было сделано для воссоздания комплекса монастыря. Впереди много планов, которые предстоит воплотить в жизнь его преемнику.

«В течение пяти лет мы добивались того, чтобы был сделан сквозной проход, благодаря которому можно совершать крестный ход вокруг монастыря. Были очень сложные согласования с Минобразования, потому что спецучилище, которое с нами по соседству, – федеральный объект. Проведен большой объем восстановительных работ, обустроены дорожки, чтобы можно было совершать крестный ход не по грязи, а по асфальту. Также были проведены озеленительные работы», – добавил епископ Гавриил.

Сейчас разрабатывается проект восстановления последней башни, которая была утрачена. Исторически она находилась там, где сейчас расположилось спецучилище для осужденных несовершеннолетних.

«Она была симметрична с башней, где сейчас расположен музей. В ближайшее время, думаю, начнутся работы», – отметил он.

Перенести спецучилище – задача, которая решается уже многие годы.



«На территории, где находится училище, раньше располагалась хозяйственная часть монастыря. Она была востребована, потому что там были сосредоточены все хозяйственные постройки, кирпичный и черепичный заводы. Мы нашли архивные справки по этой территории. Сейчас есть планы по переносу спецучилища в другое место, которое поддержано на республиканском уровне. Мы хотим создать там мощный музейно-просветительский центр», – поделился планами он.

Разрабатывается проект восстановления последней башни, которая была утрачена. Она была симметрична с башней, где сейчас расположен музей Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Епископ упомянул, что раньше при монастыре работал приют для сирот, который расформировали четыре года назад.

«Последние воспитанники у нас были в 2021 году. Число детей постепенно сокращалось – это положительный момент. Количество брошенных детей становится все меньше и меньше – это общая тенденция. В Зеленодольске было два детских дома, где жили по 50 человек, сейчас их объединили в один, там не больше 10 детей живут. Социальная ситуация изменилась, детей стали больше брать в семьи. В нашем приюте оставалось четыре воспитанника, и мы его расформировали, потому что он исчерпал себя. За 25 лет деятельности через этот приют прошли около ста воспитанников. В 90-е годы он выполнял важную роль, но сейчас необходимости в нем нет», – объяснил владыка Гавриил.

Заботу о детях переключили на воспитанников спецучилища. С ними каждую неделю занимается один из монахов.

«Он уходит на весь день, проводит занятия со всеми классами. Дети приходят к нам на богослужения, помогают в алтаре. И мы ходим к ним на различные мероприятия. У нас взаимное сотрудничество налажено», – отметил отец Гавриил.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Многое сделано внутри монастыря: часовня, купель с мозаикой, благоустроены несколько скверов»

Колокольня монастыря тоже была обновлена – отреставрировали купол, кресты, часы, отремонтировали звонницу.

«Было много что сделано внутри монастыря: часовня, купель с мозаикой, благоустроены несколько скверов, где появились лавочки, стенды, дорожки, чтобы люди могли погулять и отдохнуть», – рассказывает бывший наместник монастыря.

Была обустроена и территория перед монастырем – появилась продуктовая лавка, где люди могут приобрести монастырскую выпечку и хлеб.

«Сделано несколько точек общепита, которые сегодня любимы многими. Один из наших прихожан – владелец сети столовых – помогает нам вести проект “Не хлебом единым”. Он помог сделать так, чтобы люди после службы и причастия, которое совершается натощак, могли пообедать», – рассказал он.

В обители – обилие кошек. Для них здесь даже разработали проект «Кошкин дом» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Невозможно не обратить внимания на обилие кошек в обители. Люди частенько привозят сюда ставших ненужными питомцев, подбрасывают котят. Монахи регулярно просят не поступать так с животными, но кошек меньше не становится. Для них здесь разработали проект «Кошкин дом». Рядом с часовней установили домики для кошек, тут же поставили ящик для сборов на корм.

«Самый добрый, мягкий и пушистый наш проект, особенно он нравится детям. Понятно, что дети не могут усвоить какие-то глубокие вещи, а с помощью этого проекта, поиграв с котом, они могут почувствовать частичку добра и поселить ее в своем сердце», – подчеркнул он.

За последние восемь лет туристический поток в монастырь увеличился примерно в четыре раза Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«За прошлый год у нас побывали более миллиона двухсот тысяч человек»

Отец Гавриил обратил внимание, что монастырь находится в заповеднике, окружен красивым лесом, даже дорога до монастыря вызывает восхищение в любое время года.

«Была сделана трехполосная дорога, были убраны светофоры. Сюда можно быстро и удобно добраться от города. Все это способствует развитию монастыря. В этом году наш рождественский фестиваль посетили около полумиллиона человек за десять дней. Почти все время были пробки, несмотря на то что мы создали две дополнительные стоянки. Два шаттла непрестанно курсируют, огромный поток паломников. Это все свидетельствует о том, что людям здесь очень нравится», – уверен он.

За последние восемь лет туристический поток в монастырь увеличился примерно в четыре раза, рассказал епископ.

«Если вспомнить статистику прошлых лет, в первые годы, когда я сюда приехал, монастырь посещали порядка 250 тысяч человек в год. За прошлый год, по данным администрации района, нас посетили 1,2 миллиона человек. Здесь получилось создать комфортное, уютное общественное пространство. Многие такие места называют местом силы. Конечно, это не православный термин, но хорошо отражающий суть. Здесь можно подышать благодатью», – подытожил владыка Гавриил.

«Святейший очень любит Раифский монастырь, он приезжал сюда в 2016 году… Проект развития монастыря на особом контроле» Фото: © tatmitropolia.ru

Епископ говорил, что во время собеседования Патриарх подробно расспрашивал его о жизни монастыря.

«Святейший очень любит Раифский монастырь, он приезжал сюда в 2016 году. Мы поделились планами развития монастыря. Его Святейшество уделяет серьезное внимание Республике Татарстан, уже несколько раз приезжал, у него сложились очень хорошие отношения с руководством региона, поэтому проект развития монастыря на особом контроле», – подчеркнул он.

«В советские годы регион был обезбожен, там большое поле для рехристианизации людей»

Отцу Гавриилу предстоит передать накопленный опыт и планы на будущее следующему наместнику – кто им станет, пока неизвестно.

«Моего преемника должен будет утвердить Синод – это не быстрая история. Синод состоится только через несколько месяцев. Нужно дождаться решения Синода, потом строить планы по выстраиванию работы и взаимодействию. Кандидатуру предлагает правящий архиерей, то есть митрополит Кирилл, но эта кандидатура будет утверждаться Святейшим Патриархом и Синодом», – объяснил он.

Жить владыка Гавриил будет в Соликамске: «Это древний город с богатой историей. Православная вера на этой земле утвердилась с XIV века» Фото: © скриншот видео с официальной страницы Соликамской епархии «ВКонтакте»

О новом месте, где будет трудиться, владыка Гавриил имеет представление только по информации из открытых источников.

«Пока нет официального указа, я не могу приступить к обязанностям, но мне, конечно, интересно – всё, что есть в открытых источниках, я изучил», – рассказал епископ Гавриил.

Жить владыка Гавриил будет в Соликамске – главном городе епархии.

«Это древний город с богатой историей. Православная вера на этой земле утвердилась с XIV века. Я знаю, что это русский регион, но с низким процентом населения, практикующих православие, потому что в советские годы регион был сильно обезбожен. Поэтому здесь большое поле для рехристианизации людей, как говорит Святейший. Те забытые истины, которые лежат в основе нашей русской идентичности, нашей русской традиции, нужно заново людям прививать, рассказывать, доносить до сознания – от бессознательного донести до осознанного состояния. Как показывает практика, это очень сложно, особенно в наше время, когда многие не хотят и не думают о том, что есть что-то выше этой земной временной жизни», – рассуждает епископ Гавриил.

В храме во имя свт. Феофана, епископа Соликамского на территории колонии «Белый лебедь» Фото: © solikamsk-eparhya.ru

Известен Соликамск и легендарной колонией «Белый лебедь», где содержатся пожизненно осужденные за страшные преступления.

«Работа с осужденными – отдельная сфера моей работы. В колонии “Белый лебедь” многие осужденные находятся еще с советского времени, здесь побывало много новомучеников и исторических личностей. Пожизненно осужденные – это отдельный контингент, это люди, которые находятся в экстремальных условиях. Да, они преступники, но нельзя забывать, что они тоже люди. У очень многих там происходит покаяние, осознание. Понятно, что там уже не до шуток, стоит вопрос жизни и смерти, очень многие там нуждаются в духовной поддержке, которую мы должны им оказать», – уверен экс-наместник Раифского монастыря.

«Я отстоял свою стражу, которую Господь ссудил, – всё, что промыслом Божиим было отмерено» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Конечно, жалко покидать Раифу – я оставляю здесь кусочек своего сердца»

В Соликамске будущий епископ ни разу не бывал, но и в Раифе до своего назначения ему бывать не приходилось. До отца Гавриила епископом в Соликамской епархии был владыка Зосима, в августе прошлого года он, по достижении 75-летнего возраста, ушел на покой. С этого времени кафедра вдовствовала, отметил владыка Гавриил.

«Кафедра существует с 2016 года, она не новая. Особо сложно трудиться в новых епархиях, когда приходишь на совершенно новое место, как владыка Гавриил пришел в Набережночелнинскую епархию, созданную всего год назад. Тогда не было ни епархиального управления, ни дома, каких-то отделов и руководителей. Там, куда назначили меня, уже все устроено. Основная работа уже налажена, нужно просто подхватить и развить», – добавил он.

«Этот монастырь под особым покровительством Пресвятой Богородицы, в этом мы уже не раз убеждались. Поэтому верим, что Матерь Божия не оставит такое важное для православия место» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Работы на новом месте предстоит много. Владыка Гавриил надеется забрать с собой из Раифского монастыря помощников – тех, кого разрешат привлечь к работе в новой епархии архиерей.

«Я испытываю двоякие чувства. Конечно, если Господь посылает, значит, нужно потрудиться на другом участке. Хотя здесь уже каждый метр обустроен, в них вложены частички ума и сердца. Поэтому, конечно же, жалко и немного прискорбно покидать Раифу. Я оставляю здесь кусочек своего сердца. Считаю, что сделал здесь всё, что мог, опять же с Божией помощью. Я пришел сюда один, без единого помощника. Какие были таланты, Господь дал их здесь реализовать. Очень много добрых отзывов, пожеланий от людей – это самое главное. Важно уходить с чувством внутреннего удовлетворения от того, что сделал всё, что мог. Потрудились – что-то получилось, что-то нет, что-то сделают те, кто будет после меня. Монастырь Богородичный, здесь игуменья – Богородица. Поэтому и название – Раифский Богородицкий монастырь. По летописи я 48-й наместник здесь – никакого обольщения, что я какой-то особенный или что-то особенное сделал, нет. Я отстоял свою стражу, которую Господь ссудил, – всё, что промыслом Божиим было отмерено. Верю, что Богородица найдет следующего человека, который потрудится здесь. Этот монастырь под особым покровительством Пресвятой Богородицы, в этом мы уже не раз убеждались. Поэтому верим, что Матерь Божия не оставит такое важное для православия место», – сказал в завершение беседы владыка Гавриил.