Проект «Татар-информа» «Кофе с батюшкой» транслируют в Раифском монастыре

В Раифском монастыре транслируют проекты «Татар-информа» «Кофе с батюшкой» и «Батюшка против». Видео показывают в миссионерской беседке монастыря, где паломникам рассказывают о Православии.

«Посещаемость беседки очень большая. Мы рассказываем им о вере, об основах Православия и отвечаем на вопросы, которых немало. Рассказывать о религии нам помогают проекты «Кофе с батюшкой» и «Батюшка против», которые мы создаем совместно с информационным агентством «Татар-информ». Транслируются они здесь на регулярной основе, и, если в юрте по какой-то причине нет священника, люди могут зайти, посмотреть наши видео и узнать для себя что-то новое и полезное», – рассказал руководитель Миссионерского отдела Казанской епархии иерей Александр Ермолин.

Миссионерская беседка в монастыре появилась в 2023 году. Здесь проводят беседы с паломниками наместник монастыря отец Гавриил, братия монастыря и сотрудники Миссионерского отдела Казанской епархии.

«Отзывы о проектах «Кофе с батюшкой» и «Батюшка против» только положительные, людям очень нравится. После просмотра у них появляется много вопросов. Не все знают, что носить красные нити, гадать, обращаться к нумерологии или астрологии – это грех. Надеюсь, благодаря миссионерской работе будет меньше заблуждений, больше людей узнает о православных праздниках и чаще будет посещать храмы», – добавил отец Александр.

Через проекты «Кофе с батюшкой» и «Батюшка против» «Татар-информ» рассказывает о Православии в простой и доступной форме, отвечает на самые популярные вопросы и развенчивает мифы о религии. В команде проекта руководитель миссионерского отдела Казанской епархии иерей Александр Ермолин, оператор и монтажер Равиль Мукменов, редактор Светлана Белова и корреспондент Елена Фенина.

Проект уже получил первые места на Всероссийских конкурсах «Православие и СМИ» и «Верное слово». В прошлом году «Татар-информ» заключил соглашение с православным телеканалом «Союз», после чего проект начали транслировать по всей стране по телевидению.