В зоне СВО погиб монах Раифского монастыря, который отправился на фронт добровольцем

Монах Раифского Богородицкого мужского монастыря погиб в зоне СВО при исполнении воинского долга. Об этом «Татар-информу» сообщил наместник обители игумен Гавриил Рожнов.

Фото: © предоставлено Раифским монастырем

Монах Питирим, в миру Андрей Власов, ушел на фронт добровольцем осенью прошлого года.

Родом монах из Свердловской области. В юности прошел срочную службу в армии. После демобилизации трудился на металлургическом предприятии.

В 1996 году принял крещение, но только спустя 13 лет после этого стал воцерковляться. Андрей Власов был трудником Свято-Николаевского монастыря города Верхотурье, помогал восстанавливать церковь Спаса Нерукотворного в селе Красногорское, нес послушания в монастыре Царственных страстотерпцев в урочище Ганина Яма.

В 2020 году приехал в Раифский монастырь, где стал трудником, а затем и послушником. Помогал монахам в алтаре и на клиросе в Никольском скиту монастыря.

30 августа прошлого года был пострижен в малую схиму с именем Питирим в честь святителя Питирима, епископа Великопермского. Постриг совершил митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл. Этой же осенью записался в добровольцы и ушел на фронт.

Погиб отец Питирим от осколочного ранения на поле боя. Ему было 56 лет.

Братия Раифского монастыря молятся об упокоении души погибшего монаха. Соболезнования наместнику Раифского монастыря, родным и близким погибшего монаха выразил митрополит Кирилл.

«Он был очень тихим, молчаливым, добросовестно трудился и выполнял свои обязанности по послушанию. Неукоснительно посещал храм, очень глубоко молился. С начала СВО очень переживал за своих родных и друзей, который служили на фронте: многие из них ушли добровольцами на фронт, кто-то был мобилизован. Он рвался помогать фронту, много молился о бойцах. Дождавшись пострига и взяв благословения у владыки, он сам пошел добровольцем на СВО», – рассказал отец Гавриил.