Патриарх Кирилл совершил наречение в епископы экс-наместника Раифского монастыря

Сегодня в храме Христа Спасителя, главном кафедральном храме Русской православной церкви, Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавил чин наречения во епископа Соликамского и Чусовского архимандрита Гавриила Рожнова, который до последнего времени был наместником Раифского монастыря.

Наречение – это церковная практика присвоения имени, которое может совершаться как перед крещением, так и над клириками при избрании во епископы.

«Со смирением и трепетом предстою я ныне пред Всемогущим Богом, принимая наречение во епископское служение. Сердце мое исполнено одновременно благодарности и глубокого осознания той высоты и той ответственности, к которой призывает меня ныне Господь. Ибо архиерейство – не честь человеческая, но крест, возлагаемый Самим Христом, Который ‘’не для того пришел, чтобы Ему служили, но, чтобы послужить и отдать душу Свою для искупления многих’’. Священное Писание напоминает: ’’Епископ должен быть непорочен, как Божий домостроитель’’. Эти слова апостола Павла звучат для меня сегодня и как суд, и как обетование: как суд — потому что они являют меру, недостижимую одними человеческими силами; как обетование — потому что Сам Господь, призывающий к этому служению, подает и благодать для его несения», – сказал в своем слове при наречении архимандрит Гавриил, обращаясь к Предстоятелю Русской Православной Церкви и сослужившим ему иерархам.

«Татар-информ» рассказывал, что 26 декабря на заседании Священного Синода Русской Православной Церкви было принято решение об избрании игумена Гавриила Рожнова главной Соликамской и Чусовской епархии. 3 января в Раифском монастыре митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл возвел наместника монастыря, который ранее имел сан игумена, в архимандриты.

Гавриил Рожнов был назначен наместником Раифского монастыря в 2018 году. Ранее он в течение десяти лет занимал должность эконома Оптиной пустыни. Он получил светское экономическое образование, а также духовное – окончил Московскую духовную семинарию, а в 2015 году – Московскую духовную академию.

При отце Гаврииле в монастыре появились скит, музей, началась и ведется большая просветительская работа. Поток туристов и паломников при нем увеличился в четыре раза. За прошлый год монастырь посетили 1,2 миллиона человек.

«Такое назначение никогда не является решением самого человека, а избранием священноначалия. Мы верим, что в Православной церкви через священноначалие проявляется воля Божия. Есть такое святоотеческое правило: “Ничего не проси и ни от чего не отказывайся”, согласно этой установке я и старался действовать. Если Господь посылает потрудиться на какое-то новое поле деятельности, то надеюсь и верю, что он даст мне силы к исполнению этого послушания», – рассказал отец Гавриил в интервью «Татар-информу», которое выйдет на сайте агентства в ближайшее время.