Наместник Раифской обители избран главой епархии Пермской митрополии
Наместник Раифского Богородицкого монастыря, клирик Казанской епархии игумен Гавриил (Рожнов) избран епископом Соликамской епархии Пермской митрополии. Решение было принято на заседании Священного Синода РПЦ в Москве.
«Принято решение Преосвященным Соликамским и Чусовским избрать клирика Казанской епархии, наместника Раифского Богородицкого монастыря игумена Гавриила (Рожнова)», – указано в сообщении.
Отмечается, что место наречения и хиротонии игумена Гавриила (Рожнова) определит Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.