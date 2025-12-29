news_header_top
Общество 29 декабря 2025 13:55

Наместник Раифской обители избран главой епархии Пермской митрополии

Читайте нас в
Телеграм
Фото: Татарстанская митрополия

Наместник Раифского Богородицкого монастыря, клирик Казанской епархии игумен Гавриил (Рожнов) избран епископом Соликамской епархии Пермской митрополии. Решение было принято на заседании Священного Синода РПЦ в Москве.

«Принято решение Преосвященным Соликамским и Чусовским избрать клирика Казанской епархии, наместника Раифского Богородицкого монастыря игумена Гавриила (Рожнова)», – указано в сообщении.

Отмечается, что место наречения и хиротонии игумена Гавриила (Рожнова) определит Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

#татарстанская митрополия #раифский монастырь
