Трудные подростки становятся Героями России: Раифскому училищу исполнилось 90 лет

Раифское спецучилище сегодня отметило свой 90-летний юбилей. В честь круглой даты состоялся концерт с выступлением воспитанников учреждения и артистов, при участии почетных гостей.

Раифское специальное учебно-воспитательное учреждение было открыто в 1933 году, но тогда именовалось трудовой коммуной, а затем было переименовано в воспитательную колонию. Названия были разные, но функция оставалась одной и той же – обучение и воспитание трудных подростков, сирот и детей из неблагополучных семей.

До 1991 года училище располагалось в стенах Раифского монастыря, затем переехало в новые корпуса тут же, рядом с монастырем.

Сейчас в спецучилище содержатся порядка 90 подростков. Все они попадают сюда по решению комиссии ПДН. Но многие, после окончания срока, который был им назначен, просят, чтобы их оставили до выпускного. Ребята получают здесь то, чего даже среднестатистические семьи не могут дать своим детям. Например, воспитанники училища прыгают с парашютами, ездят в Артек, занимаются множеством самых разных видов спорта: ездой на мотоциклах, спортивным ориентированием, боксом, айкидо и многим другим. А еще в училище есть своя театральная студия. Воспитанники училища нередко становятся отличниками, победителями олимпиад и призерами различных конкурсов.

Учитель русского языка и литературы, руководитель музея Елена Ефимова трудится здесь уже 25 лет. Она говорит, что училище работает с уклоном на патриотизм.

«Здесь обучаются трудные подростки, но я предпочитаю называть их детьми, попавшими в трудную жизненную ситуацию. Это дети, которым нужна помощь. Мы ставим их за парты, учим трудиться, адаптироваться в обществе и, конечно же, воспитываем из них Защитников нашей Родины. У нас есть специальная программа патриотического воспитания, обширная и глубокая. Защитник Родины — не только тот, кто идет воевать; это тот, кто защищает свою семью, близких, помогает детям. Наши воспитанники посещают дома инвалидов и престарелых, где оказывают социальную помощь», – поделилась она.

Елена Ефимова отметила, что все выпускники училища после выпускного идут служить в армию.

Дети участвуют в Параде Победы ежегодно уже десять лет, благодаря преподавателю дополнительного образования Геннадию Прошину, который организовал в училище кадетское воспитание.

«У нас сегодня сложный день и торжественный! Такого здесь, наверное, все 90 лет не было. Вот это все мои ребята, вот эти стали курсантами Михайловской академии, все шесть человек!» – с гордостью отметил Геннадий, демонстрируя вывешенные в корридоре фотографии.

Вся сфера обучения в спецучилище, связанная с военно-патриотическим воспитанием, полностью лежит на плечах Прошина.

«Все наши дети состоят в Юнармии, их поддерживает генерал-майор Александр Бородин. Кроме того, мы организовываем военно-полевые лагеря в Куркачах, где совершенствуем навыки. В этом году дети совершили 19 прыжков с парашютом, что является впечатляющим достижением. Но, главное направление нашей работы - предоставить детям шанс на светлое будущее. Наши воспитанники успешно поступают в военные училища, несмотря на сложности в их биографиях», – рассказал преподаватель.

На вопрос, сложно ли работать с трудными подростками, Прошин рассмеялся.

«Бывают разные ситуации. Дети особенно чувствуют несправедливость, но они осознают, что оказались в более выгодном положении благодаря тому, что попали в это училище. Поэтому, когда мы помогаем им стать сильнее и готовим к жизни, они относятся к этому с пониманием», – отметил Геннадий Прошин.

Все воспитанники здесь ходят в белых рубашках и жилетках. У каждого военная выправка, все здороваются, пропускают женщин вперед. Ни за что не скажешь, что когда-то эти парни были трудными подростками.

Начался концерт с выступления ребят, которые прочитали стихи, поле чего почетный караул вынес знамя училища. После прозвучала песня, а затем на сцену вышла директор училища Надежда Кисиль, которую ребята встретили бурными аплодисментами.

«Уважаемые гости, глубоко уважаемые ветераны, яркий, творческий, работоспособный, профессиональный коллектив Раифы, дети, которым выпало быть здесь в нужное время и в нужном месте, я поздравляю вас всех с нашим юбилеем. Мы шли к этому очень долго, и я благодарна ветеранам, которые много лет назад заложили славу, честь и авторитет Раифского училища. Также я благодарна коллективу, который ежедневно, честно и добросовестно, с самоотдачей, творит дальнейшую историю Раифы», – сказала директор.

Далее Надежда Кисиль зачитала со сцены поздравление от Министра просвещения РФ.

«Благодаря профессионализму и увлеченности педагогов, выпускники успешно реализуют себя в своей профессии, проходят срочную службу в рядах Вооруженных Сил РФ, продолжают обучение в военных училищах и академиях, становятся активными гражданами и защитниками страны. Среди выпускников последних лет 17 человек —профессиональные военные, 21 — участники СВО, двое из них удостоены звания Героя России, а двое отмечены медалью Суворова. Они также получили знаки отличия за службу в военной разведке ВДВ», – говорится в обращении.

Почетным гостем праздника стала уполномоченный по правам ребенка в РТ Ирина Волынец.

«90 лет – это огромный срок, в течение которого сложились наши традиции, выросла целая плеяда выдающихся граждан и героев. Это, конечно же, заслуга коллектива училища. Сегодня наше учебное заведение возглавляет наша дорогая Надежда Петровна. Мы часто находимся на связи, постоянно общаемся, и я узнаю о том, что вы, дорогие ребята, становитесь курсантами военных училищ, героями, и становитесь по-настоящему значимыми личностями в нашей стране. Конечно, это – большая гордость для республики и для всех нас», – сказала Ирина Волынец.

Поздравив коллектив и учеников, Волынец наградила педагогов училища дипломами и благодарственными письмами.

На сцене сегодня воспитанники учреждения продемонстрировали свои навыки и умения, полученные в стенах училища: показали выступления по рукопашному бою, танцам и пению. Праздник завершился исполнением песни «Мы с тобой, Россия», которую вместе исполнили все воспитанники училища.