Двое военных погибли при проведении операции в аэропорту Алма-Аты

При освобождении аэропорта Алма-Аты от захвативших его радикальных протестующих погибли двое казахстанских военнослужащих. Об этом сообщает издание Zakon.kz в своем Telegram-канале.

«Сообщается, что при проведении антитеррористической операции в аэропорту Алматы погибли двое военнослужащих ВС Республики Казахстан», — отмечается в сообщении.

Ранее в ходе столкновений с протестующими на территории Казахстана погибли восемь сотрудников полиции и военнослужащих Национальной гвардии. Эту информацию подтверждает пресс-служба Министерства внутренних дел страны, отмечает РИА Новости.

Кроме того, в МВД замечают, что «от рук бесчинствующей толпы пострадали сотни людей, обеспечивающих правопорядок и здоровье населения: правоохранители, медики, а также простые жители, в том числе пожилые люди».

В начале года жители Жанаозена и Актау на западе Казахстана вышли на несанкционированные митинги. Они протестовали против двукратного увеличения стоимости сжиженного газа. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку Кабинет министров и принял ряд иных мер. Несмотря на это, протестные акции продолжились, участились столкновения с правоохранителями.

Тогда Токаев возглавил Совет безопасности страны вместо первого руководителя государства Нурсултана Назарбаева и пообещал действовать «максимально жестко». Вечером сегодняшнего дня режим чрезвычайного положения ввели на всей территории страны. После этого Президент Казахстана обратился к главам государств — членов ОДКБ за помощью.