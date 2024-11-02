Дожди, мокрый снег и штормовой ветер ожидаются в Татарстане

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Сегодня, 2 ноября, в Татарстане сохранится неустойчивая погода, вызванная прохождением атмосферных фронтов атлантического циклона. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

В республике, включая Казань, продолжат идти осадки в виде мокрого снега и дождя, местами сильные. Кое-где прогнозируется налипание мокрого снега, а также гололед (последний — не в столице РТ). Во время осадков видимость может ухудшаться до одного-двух километров.

Южный и юго-западный ветер силой от 9 до 14 м/с днем поменяет направление на западное. Иногда он будет усиливаться порывами до 15–20 м/с, местами (до 23 часов) — до 25 м/с (в Казани — до 23 м/с).

Помимо прочего, на дорогах, в том числе в столице региона, возможен накат, на отдельных участках вероятно образование гололедицы.

Утром и в первой половине дня температура воздуха в Татарстане составит от +4 до +9 градусов, к вечеру она понизится до -2, +3 градусов. В Казани ожидается от +5 до +7 градусов в первой половине дня и от -2 до 0 градусов ближе к ночи.

Ранее профессор Казанского федерального университета, доктор географических наук Юрий Переведенцев рассказал, когда в столице республики окончательно ляжет снег.