Дневник паломника-7: прощание с Мединой и ее достопримечательностями

Город Пророка – «Мадина ан-Наби» поначалу назывался по-другому – Ясриб. После переселения сюда пророка Мухаммада по приказу Всевышнего было изменено имя поселения на Медина. Это переводится с арабского как «город».

Город по сравнению с Меккой выглядит более современно, более широкие улицы, много зелени Фото: © «Татар-информ»

За два с половиной дня нахождения здесь непросто составить представление о второй главной святыне ислама. Город по сравнению с Меккой выглядит более современно: более широкие улицы, много зелени (насколько это возможно в условиях пустыни, для понимания во время пребывания здесь температура на улице была 44-45 градусов, а в аэропорту Медины термометр показывал все 48 °С), много современных зданий. Многие говорят о том, что мединцы более привлекательные, чем мекканцы.

Зеленый купол

Жемчужиной Медины, безусловно, является мечеть Пророка, она также относится к категории священной, запретной. Здесь награда за прочитанную молитву больше в 1000 раз, чем в другом месте.

Жемчужиной Медины, безусловно, является мечеть Пророка Фото: © «Татар-информ»

Мечеть Пророка – это огромный молельный зал, способный вмещать от 600 тыс. до 1 млн верующих. Она является самой большой мечетью в Саудовской Аравии. Ее украшают 10 минаретов. Отдельной достопримечательностью являются огромные зонтики, создающие спасительную тень, которые открывают во время изнуряющей жары. Также работают огромные вентиляторы, которые разгоняют воздух вместе с влагой.

Отдельной достопримечательностью являются огромные зонтики, которые открывают во время изнуряющей жары Фото: © «Татар-информ»

Отдельно выделяется зеленый купол, именно под ним находится историческая часть мечети Пророка, построенной при османских султанах. Здесь располагается могила Пророка и двух первых халифов – Абу Бакра и Умара.

Мусульмане приходят к могиле пророка поприветствовать его, но бдительные охранники всячески подгоняют паломников, не давая им долго останавливаться здесь.

Мусульмане приходят к могиле пророка поприветствовать его, но бдительные охранники всячески подгоняют паломников Фото: © «Татар-информ»

Райское место

Убранство исторической части мечети выделяется богатой арабской вязью, более яркими цветами. Здесь находится удивительное место – Рауда. Его, наверное, можно назвать «раем на земле». По словам пророка, между его минбаром (трибуной) и домом находится райское место Рауда. Есть несколько толкований, что имел в виду пророк Мухаммад под этими словами, но все мусульмане пытаются попасть в это небольшое пространство и прочитать здесь намаз. По словам опытных хаджиев, раньше практически не было проблем с попаданием в эту часть исторической мечети, то теперь туда пускают только группами и после получения куар-кодов.

Убранство исторической части мечети выделяется богатой арабской вязью, более яркими цветами. Здесь находится удивительное место – Рауда Фото: © «Татар-информ»

Нашей группе попасть в Рауду удалось непросто: это и перепалки с охранниками, больше получаса пришлось ждать в так называемой контрольной точке. И вот наши ожидания вознаграждены, мы в заветном месте. Рядом возвышается минбар, с другой стороны – стена дома Аллаха.

Кладбище и мечети

Недалеко от Запретной мечети еще одно историческое место – это кладбище Баки. Здесь хоронили со времен пророка. Как рассказал нам гид, здесь похоронены многие члены семьи пророка Мухаммада, 10 тысяч сподвижников. Правда, вы не узнаете, кто где похоронен, поскольку современная саудовская власть не приемлет надмогильных камней. В итоге перед вами огромная песчаная площадка, местами огороженная камнями, на каждой могиле лежит каменный огрызок.

Недалеко от Запретной мечети еще одно историческое место – это кладбище Баки Фото: © «Татар-информ»

Здесь хоронят и сегодня, и некоторые из паломников даже поучаствовали в похоронах. Попасть сюда можно после послеполуденной молитвы.

В шаговой доступности есть еще несколько достопримечательностей. В частности, мечеть «Облако», построенная в османском стиле. Она не работает, радует ее лишь красивая подсветка. Как рассказали нам, эта мечеть построена на месте, где мусульмане во время первых халифов выходили и молились, чтобы испросить у Аллаха дождь во время засухи. Рядом еще две мечети в османском стиле – Абу Бакра и Али.

Битва при Ухуде

Если говорить о других достопримечательностях Медины, то это также мечети и места битв первых мусульман. Так, мы выехали на гору Ухуд, где произошла одна из главных битв пророка Мухаммада. 700 сподвижников противостояло 3-тысячной армии мекканцев, которые пришли в Медину, чтобы отомстить за поражение в другой битве – битве при Бадре.

На горе Ухуд произошла одна из главных битв пророка Мухаммада Фото: © «Татар-информ»

«Войска мекканцев подошли и вышли к горной гряде Ухуда. Пророк с войском вышел навстречу. Рядом была отдельно стоящая гора, где пророк Мухаммад разместил 50 лучников, чтобы они защищали тыл его армии. Первый этап битвы был в пользу мусульман, но часть лучников, видя, как собратья принялись собирать трофеи, бросили свои позиции. Это увидел предводитель язычников Халид бин Валид, он со своим отрядом ринулся по руслу высохшей реки. Он перебил 10 лучников, оставшихся на холме, и ударил в тыл мусульманам. Последние вынуждены были отступить в горы, и таким образом, битва закончилась ничьей», – рассказал нам наш сопровождающий Ильдар хазрат.

Места битв и мечети

Среди других памятных мест – мечеть Хендек, построенная в честь битвы у Рва, которая также произошла с мекканцами и закончилась безусловной победой мусульман.

Мечеть «Куба» — первая мечеть в истории ислама Фото: © «Татар-информ»

Далее в программу экскурсии входило посещение мечети «Киблатейн» («Двух кибл») и мечети «Куба». Последняя являлась первой мечетью в истории ислама и удостоилась упоминания в Коране. Из уважения к ней пророк Мухаммад навещал ее каждую субботу и молился здесь.

Наше путешествие подошло к концу. Несмотря на то, что оно длилось три недели, несмотря на все трудности оно пронеслось будто за один день. Перед нами аэропорт имени принципа Мухаммада бин Абдуллазиза в Тибе. Нас встречает у терминала для хаджиев. Впереди нас ждет Казань. Счастливого пути.

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