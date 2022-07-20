Дневник паломника-6: как добраться до пещеры Хира, где Мухаммад получил первое откровение

Почему в «матери городов мира» осталась без внимания «Гора света» и как жители Мекки смогли своими силами поддержать инфраструктуру для паломников на Джабаль ан-Нур, выяснил корреспондент «Татар-информа».

«Мать городов нерусских»

Находясь больше двух недель в Мекке, долго не мог найти ответа для себя, что представляет собой этот священный город мусульман. И только покинув его, удалось собраться с мыслями.

Одно из названий Мекки – Умм’уль Кура, что с арабского переводится как «мать городов, селений». Одним словом, если переиначить знаменитую фразу из школьного курса истории – «мать городов нерусских».

Мекка – это центр мира для всех мусульман, где расположена главная святыня – Запретная мечеть, Кааба. Место, куда обращен взор Всевышнего. Но вместе с этим статусом на город налагается некий отпечаток суровости. Выезжая из Мекки, многие нам рассказывали, что город пророка – Медина более мягкий город во всех отношениях. Здесь и более мягкий климат, и больше зелени, и самое главное – люди добрее. В последнем нам предстоит еще убедиться на протяжении последних двух оставшихся дней путешествия.

Мекка – это точно не туристический центр. Здесь всё показывает, что ваше дело здесь молиться и общаться с Всевышним Фото: © «Татар-информ»

Куда сходить и на что посмотреть

Мекка – это точно не туристический центр. Здесь всё – горные и пустынные пейзажи, практическое отсутствие зелени, жара и даже неприглядные фасады обычных жилых домов меккан – показывает, что ваше дело здесь молиться и общаться с Всевышним.

Единственное развлечение, которое могут позволить себе паломники, – шопинг в небольших лавочках или в торговых центрах Башни с часами.

Есть ли в городе достопримечательности? Да, есть, но их немного. И все они связаны с жизнью пророка Мухаммада. Правда, сказать, что в городе есть ко всему трепетное и бережное отношение, нельзя. Буквально в десяти минутах от Запретной мечети нам показали закрытую строительным забором мечеть. Как нам объяснили, она построена на месте, где останавливался пророк, и здесь даже сохранялся колодец, откуда он пил. Но ее внешний вид сильно резонировал на фоне красоты Запретной мечети. И она оставалась закрытой.

Буквально в 10 минутах от Запретной мечети нам показали закрытую строительным забором мечеть. Она построена на месте, где останавливался пророк, и здесь даже сохранялся колодец, откуда он пил Фото: © «Татар-информ»

С одной стороны, это может быть связано с местной идеологией. Местные арабы вам объяснят, что есть только места для посещения – это Запретная мечеть, мечеть Пророка в Медине и святыни в Иерусалиме. Остальное для них, видимо, мелочи.

Кладбище, где похоронена первая супруга пророка Мухаммада – Хадиджа Фото: © «Татар-информ»

Среди мест, куда могут отвезти паломников, это гора/долина Арафат (о ней мы писали), кладбище, где похоронена первая супруга пророка Мухаммада – Хадиджа, Мечеть джиннов (здесь пророк обратился к обитателям параллельного мира).

Подъем по самодельным ступеням, которые сделаны добровольцами из цемента и местного камня и имеют абсолютно разную высоту Фото: © «Татар-информ»

Штурм высоты

Видимо, салафитской идеологией объясняется и состояние, в котором находится «Гора света» – Джабаль ан-Нур. Именно здесь, в пещере Хира, здесь было ниспослано первое откровение пророку Мухаммаду. Гора находится в 15 минутах езды на такси от «аль-Харама». Машина тяжело поднимается в гору, разгоняя бредущих паломников, водитель ругается на спускающих вниз таксистов.

И вот мы на месте. Перед нами огромная гора, где на самом верху белые точки добравшихся людей и змейка медленно поднимающих паломников. Подъем занимает от 30 минут до 1,5 часа, в зависимости от состояния ваших ног. Если вдруг вам посчастливится попасть на эту гору, то обязательно наденьте удобную обувь, лучше всего подойдут кроссовки.

Впереди вас ожидает подъем по самодельным ступеням, которые сделаны добровольцами из цемента и местного камня и имеют абсолютно разную высоту. Как пошутил мой спутник, здесь нарушены все нормы пожарной безопасности.

По пути на вершину появятся импровизированные палатки, в которых индусы или пакистанцы будут вам предлагать шербет из лимона Фото: © «Татар-информ»

Всюду жизнь

Как подсказывает Википедия, гора сама не такая высокая – 640 метров, но чтобы подняться, надо сделать 1750 шагов. Опытные люди советуют на подъем идти или сразу после утреннего намаза (5 утра), или после захода солнца. В другое время для вас дополнительным испытанием станут 40 градусов жары. Тепловой удар гарантирован.

По пути на вершину вас будут встречать дети, которые будут засовывать вам в руки бутылки с холодной водой и просить один риал. При этом добавят на турецком «Аллах ризасы ичин» («Ради довольства Аллаха»). Еще выше появятся импровизированные палатки, в которых индусы или пакистанцы будут вам предлагать шербет из лимона. Еще чуть выше вам предложат четки, сувениры, кольца. Здесь же вы увидите плакат «Не кормить обезьян». Они являются также обитателями горы, но в этот раз нам они не повстречались. Мы их увидели позже, уже на трассе Мекка – Медина.

Из неприятного: все склоны горы усыпаны мусором – упаковкой от продуктов, пластиковыми бутылками. Лишь изредка попадаются уборщики с зелеными мешками, которые собирают использованную тару и просят вознаграждение за труд, «садака» (милостыня), звучит из их уст. Одним словом, все показывает, что государство от благоустройства «Горы света» устранилось. Всё, что здесь создано, – инициатива местных жителей, которые из уважения к памяти пророка пытаются поддерживать инфраструктуру для паломников.

Уже отчаявшись попасть в пещеру, автор этих строк неожиданно получает приглашение от соседа и спокойно проползает вглубь Фото: © «Татар-информ»

Попасть в пещеру Хира

Самый сложный этап уже ближе к вершине. Ступеньки становятся круче, потоки поднимающихся и спускающихся смешиваются. И вот мы наверху. Мекка как на ладони, видим громаду небоскреба с часами, внизу пустынные участки под будущую застройку, квартала небольших домов.

Но на этом путь не закончен. Задача – попасть в пещеру, где пророку впервые было даровано откровение. Здесь выстроилась огромная очередь. В одном ряду черные африканцы, афганцы в своих пуштунках, узбеки, иорданцы, турки. Мой сосед, крупный мужчина лет за пятьдесят, пытался заставить восточных людей соблюдать порядок и очередь. Он кричал на английском «лайн, лайн» (очередь). Видимость порядка нарушилась ближе к входу в пещеру. Верткий мужчина без очереди попытался проникнуть на карточках, другой паломник призывал мужчин пропустить в щель пещеры “lady’s”. Суматоху внес молодой человек, который начал объяснять, что место, куда устремились паломники, это не пещера Хира, а только лаз. А сама пещера якобы выше и с другой стороны горы. Но молодого человека никто не слушал.

Уже отчаявшись попасть в пещеру, автор этих строк неожиданно получил приглашение от соседа и спокойно прополз вглубь. На входе в пещеру расстелены молитвенные коврики, кто-то, сгорбившись и сидя, умудряется прочитать намаз. Шансов попасть в саму пещеру нет: ее площадь 3,5 на 2 метра, и там сгрудилась масса тел. Впереди не менее интересный челлендж – выбраться наружу. Здесь отсутствуют ступеньки, только крутой подъем вверх. Африканки проползают по краю скалы, мужчина подает им белую накидку, они, держась за нее, переползают вверх. Кто половчее, ползет вверх по крутым выступам, и вот все оказываются на другой стороны горы. Кто-то здесь читает намаз, кто-то просто сидит и молится.

Спуск обратно не прост, но он не сравнится по сложности с подъемом. Всего 20 минут, и мы у подножия. Еще минут 10-15 занимает спуск по подножию горы, который порой даже круче, чем ступеньки на «Гору света». При нас одна из женщин не могла остановиться и побежала вниз. Слава богу, все обошлось. Приключение закончилось.

Первую часть репортажа можно прочитать здесь.

Вторую часть репортажа можно прочитать здесь.

Третью часть репортажа можно прочитать здесь.

Четвертую часть репортажа можно прочитать здесь.

Пятую часть репортажа можно прочитать здесь.