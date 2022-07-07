Записки из хаджа: в ожидании стояния на горе Арафат

Начинается сезон хаджа: татарстанские паломники прибыли в долину Мина. Отсюда начинается исполнение основных обрядов хаджа. Здесь расположен палаточный городок, где живут все паломники мира. «Миллиард.Татар» публикует репортаж с места событий.

Палаточный городок в Мине

Мина – долина недалеко от Мекки, где-то в получасе езды от города. Она занимает обширную площадь и вмещает в себя палаточный городок, где живут все паломники, которые приезжают в город в хадж.



В этом году вместо трех миллионов в хадже будет участвовать один миллион паломников. Напомним, что из-за пандемии два года действовали ограничения и были сложности с совершением хаджа для всех, кто не живет в Саудовской Аравии.



Из Татарстана в хадже участвует 810 паломников. Их возглавляет муфтий Камиль Самигуллин.

Российские паломники расположились в 28-м секторе. Наши соседи – узбекские и турецкие паломники. На территории городка также есть паломники, которые прибыли из Ингушетии, Северного Кавказа, Башкирии, Центрального духовного управления, Москвы и так далее.

Матрас, подушки и одна розетка на всех

Что представляет собой стандартная палатка? Как правило, палаточные городки состоят из отдельных палаток, в которых живет разное количество людей. Мы живем в палатке на 20 человек. Есть палатки меньшего масштаба – на 8 человек. Внутри работает кондиционер, который располагается поверх металлического каркаса палатки, у каждого есть матрас, подушки и одна розетка на всех.



Что есть на территории самого городка? Помимо раздельных палаток для женщин и мужчин там оборудованы санузлы, совмещенные с душевыми. На каждый ряд есть по одному такому сантехническому комплексу.

На территории городка есть два больших шатра для проведения молитв.



Что еще есть на территории городка? Очень много емкостей с водой. Бойлеры с горячей водой, чаем, холодными напитками, также есть краники с питьевой водой. Обстановка внутри лагеря достаточно аскетичная, паломники здесь пробудут 5-6 дней до завершения всех обрядов хаджа.



Что паломники делают в Мине? Сюда мы прибыли рано утром, заселились, и сейчас все готовятся к самому важному событию хаджа – стоянию на горе Арафат, которое состоится завтра утром. Пророк сказал, что Арафат – это и есть хадж.

Источник: milliard.tatar