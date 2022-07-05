Дневник паломника-2: как торговаться в Мекке и почему английский язык слабый помощник

Вторая ассоциация с Востоком после слова «жара» – это торговля. Восточный базар давно стал символом ближневосточного региона. Во второй части репортажа из хаджа корреспондент «Татар-информа» рассказывает, как семья Бен Ладенов подружила жару и базар.

Самый известный торговый центр в Мекке – «Абрадж аль-Бейт». Многие предпочитают его называть «Биг-Бен» Фото: © «Татар-информ»

Тем дальше магазин от входа, тем ниже цена

В Мекке жара и торговля прекрасно сочетаются, взамен лавок и палаток под открытым небом здесь представлены современные торговые центры. И самый известный из них – «Абрадж аль-Бейт». Многие предпочитают его называть «Биг-Бен». Огромная башня с часами, которую построила семья Бен Ладенов, является одним из трех самых высоких зданий в мире. Это целый комплекс зданий, который помимо гостиницы (по слухам, номера стоят в сутки 10 000 долларов) включает торговые ряды. Они располагаются на 1-4-м этажах.

Все паломники в Мекке делятся на категории в зависимости от места обитания. Чем богаче паломник и дороже его путевка, тем ближе он к Запретной мечети. Мы оказались в 10-15 минутах ходьбы. Это расстояние можно с легкостью пройти пешком вечером, но движение по жаре невыносимо. Отсюда самый востребованный вид транспорта – такси. Правила, как во всех городах мира: чем проще машина и водитель, тем меньше цена. Условно индус или филиппинец запросит с вас за дорогу 5-7 риалов, а уже араб возьмет 10 риалов. Много это или мало? Один риал стоит 15 рублей, вот и считайте.

Стандартный набор магазинчиков – это ювелирные, с религиозной атрибутикой, благовониями и одеждой Фото: © «Татар-информ»

Вы добираетесь до мекканского «Биг-Бена» и входите в любой вход, который ведет в прохладные коридоры с эскалаторами. На каждом этаже есть стандартный набор магазинчиков – ювелирные, с религиозной атрибутикой, благовониями и одеждой. Местами попадаются и магазинчики с европейской одеждой, но основной ассортимент – это арабские длинные джуббы (мужские платья) и хиджабы.

«Хаджи, хаджи», – заманивают к себе торговцы. Другие мажут на руки благовония – как говорится, товар лицом. Кстати, среди восточных благовоний есть и свои люксовые бренды. Один из них – «Абдул Самад Курайши».

Главное правило восточного базара – торговаться. И это понимаешь сразу, как попадаешь в любую лавку. Присмотришься к чему-либо, и услужливый продавец сразу на калькуляторе покажет, что на самом деле цена такая, но для тебя сразу скидка. Но уже после покупки ты проходишь пару десятков метров и видишь, что тот же товар стоит на 50 риалов дешевле. Тут работает классическое правило торговли: чем глубже магазин в недрах торговых рядов, тем дешевле.

Главное правило восточного базара – торговаться. Тут работает классическое правило торговли: чем глубже магазин в недрах торговых рядов, тем дешевле Фото: © «Татар-информ»

Часть торговцев в Мекке знает турецкий язык на бытовом уровне или ключевые фразы

Главный язык общения в Мекке – это, конечно, арабский. Без него вы будете обходиться экраном калькулятора, языком жестов и крохами английского, поскольку российское произношение не позволяет нормально изъясняться на языке Диккенса с продавцами. Но когда один из наших товарищей начал говорить с таксистом на татарском языке, на слове «утыз» («тридцать») у продавца случился «флешбэк». «Отуз?» – переспросил он. Уже потом, обходя ряды, мы поняли, что часть торговцев знает турецкий на бытовом уровне или ключевые фразы.

Что интересно, когда нас спрашивали, откуда мы, на слова «Татарстан» и «Казань» практически не было реакции, а вот когда слышали «Россия», многие начинали имитировать автоматную стрельбу или говорить про бомбы. Правда, были и положительные примеры. Проходя к Каабе, один из солдат, находящийся в оцеплении, видимо, увидев наши бейджики, закричал: «Русья, Русья» и начал радостно махать руками.

Помимо торговых рядов попроще есть в Мекке и торговые этажи, оформленные в духе московского ЦУМа. Широкие холлы с брендовыми магазинами и многочисленными эскалаторами. И публика здесь тоже соответствующая, богаче. Главное отличие этого ТЦ в том, что здесь более просторно и дорого. Правда, нам повезло попасть на распродажу старых коллекций, и цена оказалась, как в торговых рядах эконом-класса, но товар лучшего качества.

Сетевая торговля также представлена, цены здесь фиксированные и ассортимент богаче Фото: © «Татар-информ»

Что касается сетевой торговли, то она также представлена. И, как сказали мы выше, цены здесь фиксированные и ассортимент богаче. Мы попали в два супермаркета – саудовский вариант «Ашана» под названием «Бану Дауд» и французский Carrefour.

«Бану Дауд» был больше похож на дискаунтер, сплошь заставленный товаром, с узкими проходами. Цены особой дешевизны не гарантировали.

Carrefour придерживается своих стандартов и на жарком Востоке. По обстановке он мало чем отличается от того же «Перекрестка», разве что музыка не играет. К ней в Саудовской Аравии особое отношение.

Первую часть репортажа из хаджа можно прочитать здесь.