Дневник паломника-4: день, когда Всевышний не отказывает в молитвах

Сегодня с восходом солнца наступил главный день хаджа – Арафат. В этот день все паломники собираются на горе Арафат либо в ее окрестностях, чтобы обратиться ко Всевышнему с молитвой. Как это происходит – в четвертой части репортажа «Татар-информа».

Новый лагерь

Примерно в пять часов утра татарстанские паломники выехали из лагеря в долине Мина к Арафату. Дорога заняла около получаса. Прибыв на место, хаджии разместились в лагере, который предназначен для россиян.

В отличие от лагеря в долине Мина, где палатки были на 8-20 человек, у горы размещены огромные шатры на 100-120 человек. Условия такие же: санузлы, душ, бойлеры, вода.

Что бы человек ни попросил – обязательно исполнится

Паломники из Татарстана покинут эту долину сегодня до захода солнца. Весь день они проведут здесь, прочитают намаз, а все остальное время будет посвящено молитвам.

Считается, что именно в этот день Аллах не отказывает в молитвах, и что бы человек ни попросил – обязательно исполняется. Многие паломники, уже бывавшие в хадже, подтверждают эти слова.

Вершина горы

Нам удалось попасть на гору. Мы вышли в семь утра, дорога от лагеря заняла 15 минут. Мы прибыли тогда, когда зной еще не наступил – температура была +32, солнце не палило так нещадно. Было комфортно, хотя и жарко.

Первые паломники к моменту нашего прихода уже заполнили гору, но возможность подняться у нас все же была.

Сам Арафат – небольшая гора. Стояние на ней считается кульминацией всего хаджа. Нам удалось подняться на самую вершину и обратиться ко Всевышнему с молитвой.

Первую часть репортажа можно прочитать здесь.

Вторую часть репортажа можно прочитать здесь.

Третью часть репортажа можно прочитать здесь.