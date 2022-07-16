Дневник паломника: чем заняться в Мекке после хаджа и как пилигримов выручает клаксон

Сколько стоит проехаться в мекканском автобусе, как клаксон победил ДПС и откуда начинается малое паломничество – в репортаже корреспондента «Татар-информа».

Одна из возможностей, которые предоставляет поездка в Мекку в это время, это возможность совершить малое паломничество за себя или близких Фото: © «Татар-информ»

Откуда начинается путь

Обряды хаджа завершены, и теперь паломники предоставлены сами себе – кто-то занят покупками, кто-то сумел выбраться на Красное море, кто-то пробует местный фастфуд или совмещает все эти занятия. Одна из возможностей, которые предоставляет поездка в Мекку в это время, – это возможность совершить малое паломничество за себя или близких.

Еще некоторое время назад Мекка была переполнена приехавшими пилигримами, и попасть в главную святыню – Запретную мечеть было непросто. Это можно было сделать или рано утром, или поздно ночью, накануне утренней молитвы. Сейчас постепенно паломники готовятся к отъезду. Но комфортными для поклонения остаются раннее утро или поздняя ночь. Люди, решившие совершить дополнительное малое паломничество – умру, поначалу облачаются в два куска белоснежной ткани – ихрам.

Для того чтобы умра была засчитана, следует покинуть пределы Мекки. Всем паломникам предлагают локацию под названием мечеть Аиши. Это около 6-10 км от центра Мекки, и здесь всё оборудовано для начала малого паломничества: огромная мечеть, санузлы, душевые кабинки.

Если вы ограничены бюджетом, то автобус для вас идеальный вариант Фото: © «Татар-информ»

«В очередь, в очередь...»

В мечеть Аиши можно попасть двумя путями: первый – это общественный транспорт, а второй, самый комфортный, – такси. Мы протестировали оба варианта.

Если вы ограничены бюджетом, то автобус для вас идеальный вариант. Недалеко от Запретной мечети есть станция, где вам нужно будет сесть на автобус под номером 12. Он ходит с интервалом в 5-15 минут и едет минут 20-30 до нужной мечети. Как нам рассказал один из имамов, раньше проезд в нем стоил 2-3 риала (1 риал – 15 рублей), но теперь он стал бесплатным. Поэтому маршрут пользуется спросом. На станции выстраивается огромная очередь, которая ревностно следит за соблюдением очередности. Если кто-то пытается попасть в автобус без очереди, толпа начинает кричать: «Саф, саф» («ряд» – арабск.) и хлопать. Тебя отправляют в конец, и ты терпеливо ждешь, когда сможешь попасть на долгожданный транспорт.

Автобусы с надписью Mekkah bus достаточно комфортные и имеют вместимость 100-120 человек. Они оборудованы кондиционерами, которые создают достаточно холодную температуру, и паломники, облаченные в ихрамы, неприятно ежатся и плотнее закутываются в одеяния.

Мечеть Аиши представляет собой большую мечеть в стиле современной архитектуры Фото: © «Татар-информ»

Пир для таксиста

Мечеть Аиши представляет собой большую мечеть в стиле современной архитектуры. Вообще большая часть мечетей строится не в привычном многим османском стиле, а в стиле хай-тек.

Сделав намерение и прочитав намаз, паломник движется отсюда в «аль-Харам» (Запретную мечеть). Границы Мекки обозначены двумя белыми столбами, и считается, как только вы их минуете, вы в священном городе.

На обратном пути мы выбрали такси. В разгар сезона таксисты правят балом. Цены взлетают, и в один конец с человека просят 10 риалов. Но по мере отъезда паломников таксисты становятся уступчивее.

Причем в легковую машину стараются загрузить по максимуму – 5-8 человек. Здесь популярностью пользуются внедорожники, у которых в багажнике оборудованы дополнительные три места. Любимая фишка арабов – украсить водительское кресло верблюжьим седлом или накидкой. Это и понятно, как-никак потомки бедуинов.

В Мекке не существует регулируемой системы дорожного движения. Главное оружие водителя – это клаксон и наглость Фото: © «Татар-информ»

Без контроля на дорогах

Если говорить о движении в городе, то здесь присутствуют все элементы дорожной сети – светофоры, «лежачие полицейские», дорожная полиция и камеры («Если попался, то штраф 3 риала», – на пальцах нам объясняет водитель), но есть одно большое «но». Все это в ничтожных количествах, в Мекке не существует регулируемой системы дорожного движения. Главное оружие водителя – это клаксон и наглость. Поэтому нередко можно увидеть, как водитель с третьей полосы может повернуть налево.

Как следствие – каждый второй автомобиль в Мекке имеет следы аварий, все машины с вмятинами.

Прибыв в «аль-Харам», паломники выполняют стандартные процедуры умры, о которых мы рассказывали в первой части дневника. То есть в белых одеяниях они идут к Каабе, обходят ее семь раз с молитвами на устах, пьют воду из источника Зам-Зам и совершают пробежки между холмами Сафа и Марва. Таким образом благодарные дети могут совершить малый хадж за своих родителей и других близких.

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