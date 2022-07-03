Дневник паломника: облачение в саван, всемирный съезд мусульман и встреча с Каабой

Корреспондент «Татар-информ» отправился вместе с татарстанскими паломниками к святыням ислама - в хадж. В его репортаже о главном символе Мекки о том, что переживают верующие при первом посещении Запретной мечети и важности малого паломничества.

В современных условиях из России есть два основных способа добраться к священным местами ислама – через Стамбул или ОАЭ. Нам выпало лететь через Турцию Фото: © «Татар-информ»

Начало пути

В современных условиях из России есть два основных способа добраться к священным местами ислама – через Стамбул или ОАЭ. Нам выпало лететь через Турцию. В связи с нынешними реалиями самолеты летят в Стамбул через Каспий и это удлиняет дорогу на 1,5 часа. Новому стамбульскому аэропорту паломники, летящие транзитом в Саудовскую Аравию, не в диковинку. Специально для хаджиев есть даже помещение – «для вхождения в ихрам».

В этих оборудованных помещениях вы облачаетесь в два белоснежных куска ткани. Они чем-то напоминают саван и дают понять верующем, что они здесь не навсегда, впереди путешествие в вечность.

Первым куском вы оборачиваетесь по пояс, при желании скрепляете ремнем, а второй накидывается на плечи. Здесь может быть много вариантов: от использования булавок до простого обертывания. На ноги можно только открытую обувь: самое распространенное сандалии. И под кусками ткани у вас нет никакой одежды. Теперь вы почти пилигрим. К слову, женщины не облачаются в ихрам, а совершают паломничество в обычной своей одежде. Единственно советуют одеваться в светлое, чтобы отражало солнце.

Паломником вы становитесь уже в самолете, когда лайнер поднимается в воздух Фото: © «Татар-информ»

Паломником вы становитесь уже в самолете, когда лайнер поднимается в воздух, набирает высоту и берет направление на Саудовскую Аравию, вы делаете намерение. Есть специальные границы, откуда паломники облачают в ихрам – микат. Сделав намерение, вы уже в самолете пролетаете установленные границы, и теперь вы паломник.

«Добро пожаловать»

В Саудовской Аравии два основных аэропорта, которые принимают паломников из России – Медина и Джидда, крупный портовый город. Тут вас встретят огромный аэропорт с океанариумом на несколько этажей. Нашим первым пунктом на священной земле стала именно Джидда. Многосекционный автобус, напоминающий стамбульский метробус, доставляет вас к терминалам. Недолгий разговор нашего руководителя с крикливым арабом, и мы у стоек погранконтроля. Здесь вас встречают женщины-офицеры в черных хиджабах и перчатках. Вы отдаете свой паспорт, распечатанную визу, свидетельство о вакцине (у нас был «Спутник V») и ПЦР тест на 72 часа. В ответ вас просят сдать отпечатки пальцев. Фото на память и сухое офицерское «Добро пожаловать».

Вы облачаетесь в два белоснежных куска ткани. Они чем-то напоминают саван и дают понять верующем, что они здесь не навсегда, впереди путешествие в вечность Фото: © «Татар-информ»

В этот раз прошло достаточно быстро в отличие от прошлых лет, говорит наш сопровождающей Тимергали-хазрат.

Это вам не курорт, но...

Город вас встречает 40-градусной жарой, хотя на часах час или два ночи. Но интенсивный транспортный поток на дорогах и остановки приводят к тому, что в Мекку мы прибываем в пять утра.

Наш отель обслуживает паломников из Турции , Европы и Австралии. Но в основном постояльцы «Орхидеи Сарай» оказываются будущие татарстанские хаджи. На входе гордо реет баннер «ДУМ РТ Хадж» цвета татарстанского флага. Кухня в отеле также турецкая. Обилие оливок, йогурт и едренный крепкий чай создает ощущение курорта. Но хадж это все-таки не отдых, а испытание и поклонение Всевышнему.

Город вас встречает 40-градусной жарой, хотя на часах час или два ночи Фото: © «Татар-информ»

Это начинаешь особенно четко осознавать, когда тебе объясняют, что, облачившись в белоснежную ткань ихрама, ты принимаешь на себя и ряд ограничений. Помимо классического списка правил, ты не можешь пользоваться обычным мылом и шампунем (исключение для специально выпускаемой косметики, которая не имеет запаха и цвета), кремами, сквернословить, ссориться, не можешь даже сломать ветку или убить насекомое. Каждое нарушение несет в себе возмещение жертвенным животным. «Стоимость жертвенного барашка 200 долларов. Или возмещение - 10 дней беспрерывного поста. И это за каждое нарушение», - пугает нас наш имам.

Испытание первое

Итак, первая часть программы любого паломника – это совершение умры, ее также называют малым хаджем, и его можно выполнять на протяжении года. В отличие от большого хаджа, который еще предстоит совершить.

Опытные гиды советуют идти вечером в Запретную мечеть (сами мусульмане называют ее «Масджид-уль Харам» или кратко «Запретная (Харам)»). В это время солнце уже заходит и наступает вечерняя прохлада – чуть меньше 40 градусов. Но вместе с уходом солнца увеличивается количество желающих попасть в мечеть. Охранники на входе внимательно отслеживают входящих, и увидев человека в обычной одежде, выхватывают его и выводят. Внутрь мечеть могут попасть лишь те, кто облачен в ихрам. «Ялла, ялла, хаджи», - подбадривают солдаты толпы паломников. Это с арабского переводится как «Быстрее, быстрее, хаджии».

Опытные гиды советуют идти вечером в Запретную мечеть. Но вместе с уходом солнца увеличивается количество желающих попасть в мечеть Фото: © «Татар-информ»

Вот мы у Каабы

Людской поток устремляется в огромные резные ворота Запретной мечети. «Леббейк аллахумма лебейк», - звучит рядом, - Мы здесь, перед Тобой, Аллах». Проходя в коридор, впереди ты уже видишь Каабу. Именно к этому первому храму человечества направляются все компасы и намазлыки (молитвенные коврики) мусульман мира.

Трепетный момент. Огромный черный куб вызывает у всех разные чувства. Кто-то просто потрясенный останавливается и смотрит на нее. Кто-то ревет в три ручья от пережитого. У кого-то появляется чувство, что он встретил давнего знакомого и отсюда успокоение, будто бы ты дома. Второе имя Каабы – Дом Аллаха (Бейтуллах). Одним словом, миллионы людей, которые подходят к Каабе, переживают свою историю.

Паломники идут к углу Каабы, где расположен «черный камень» Фото: © «Татар-информ»

Паломники идут к углу Каабы, где расположен «черный камень». Его видно издалека благодаря огромному серебряному сосуду, в котором он лежит. Раньше некоторые счастливчики могли подобраться сквозь миллионы людей и притронуться и даже поцеловать камень. В этом году периметр Каабы оцеплен оградой и притронуться не получится.

Да начнется умра

Именно отсюда начинаются обряды умры. Ты должен семь раз обойти Каабу и каждый обход (в мусульманской литературе он называется таваф) начинается у «черного камня» (хаджарул асвад). Все поднимают руки и приветствуют угол с камнем. Вся движение вокруг Каабы сопровождается молитвами и поминанием Аллаха.

Ты идешь босым по мраморному полу и тебя окружает огромное количество людей. И лишний раз убеждаешься именно здесь, что Ислам – это мировая религия. Стоит немного зазеваться и ты уже остаешься один, без своей группы. Рядом идут турки, африканцы, малайцы, филиппинцы, арабы... И взоры всех обращены к Каабе, а молитвы - к Аллаху.

Рядом идут турки, африканцы, малайцы, филиппинцы, арабы... И взоры всех обращены к Каабе, а молитвы - к Аллаху Фото: © «Татар-информ»

Неожиданно обход прерывается, и охранники начинают вытягивать ленту вокруг Каабы, паломники начинают строиться рядами и секторами прямо у стен Каабы. Мы счастливчики, вошло время ночной молитвы и нам суждено обратиться к Всевышнему у стен главной святыни мусульман.

Завершение испытания первого

Таваф (обход) Каабы завершен. Ты выполняешь два цикла молитвы и идешь пить из священного источника Зам-зам. Впереди следующее испытание – пробежка между двух холмов Сафа и Марва. Сейчас это небольшие каменные возвышенности, которые ограждены стеклом, но они продолжают быть ориентиром для паломников и сейчас. Между этими холмами проложен каменные коридор с огромными вентиляторами (они создают очень комфортную температуру) и паломник должен семь раз пройти (а часть участка и пробежать). На каждом холме читается специальная молитва.

Ну вот и последний рывок – седьмой сай. Умра практически завершена. Для того, чтобы выйти из состояния ихрам и вернуться к повседневности, осталось остричь головы. Это можно делать прямо на территории мечети, или в окрестностях. Но большинство татарстанских паломников постригли себя машинками сами. Первое испытание пройдено. Да примет его Аллах...