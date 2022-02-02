Депутат Госдумы: Вместо локдауна нужно использовать другие методы борьбы с Covid-19

Локдаун неэффективен против омикрон-штамма и является лишь мерой отсрочки, а не способом борьбы с коронавирусом. Об этом заявил заместитель председателя Комитета Госдумы по охране здоровья — кандидат медицинских наук, врач-иммунолог Сергей Леонов в интервью радио Sputnik.

«Локдаун вечно длиться не может, когда он заканчивается, сразу возникает очень сильный всплеск заболеваемости. Локдаун — это мера отсрочки, а не борьбы. Он важен, когда надо подготовить систему здравоохранения к новой волне. Сейчас волна на пике», — уверен парламентарий.

Вместо карантинных мер, по его мнению, следует использовать другое «оружие»: масочный режим, социальную дистанцию, переход на удаленный формат работы и обучения и так далее.

Леонов подчеркнул, что главным средством защиты от коронавируса всё еще является прививка, так как вероятность заболеть у вакцинированных людей минимальна.

«И, конечно, основное и главное оружие против коронавируса — это вакцинация и ревакцинация. Те люди, которые переболели и потом вакцинировались, менее восприимчивы к штамму „омикрон“», — заключил эксперт.

В последние трое суток прирост заболеваемости коронавирусом составлял не менее 120 тыс. заражений ежедневно. Сегодня количество новых пациентов превысило отметку в 140 тыс. за сутки. Еще к 26 января «омикрон» стал доминирующим вариантом коронавируса в России, опередив штамм «дельта».

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал россиян не полагаться на легкое течение «омикрона» и прививаться против Covid-19. Президент России Владимир Путин ранее неоднократно отмечал, что отечественная вакцина эффективна против нового варианта коронавируса.