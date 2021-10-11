Covid-19 — не последняя инфекционная угроза миру: в Казани проходят учения эпидемиологов

Как противостоять инфекционным угрозам? Какие меры принимать при распространении опасных вирусов? В Казань съехались специалисты из 11 стран Евросоюза и СНГ, чтобы поделиться опытом в реагировании на чрезвычайные ситуации.

На открытие Международных учений команд быстрого реагирования на чрезвычайные ситуации санитарно-эпидемиологического характера прибыли Рустам Минниханов и Анна Попова

Фото: ©Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

В Казани начались первые крупные учения по реагированию на инфекционные угрозы в Евразии

В Казани открылись Международные учения команд быстрого реагирования на чрезвычайные ситуации санитарно-эпидемиологического характера на базе мобильных лабораторий. Организаторы учений – Всемирная организация здравоохранения и Роспотребнадзор.

Это первое крупное мероприятие по реагированию на инфекционные угрозы на евразийском пространстве.

Участниками учений стали 130 представителей санитарно-эпидемиологических служб 11 стран Евросоюза и СНГ: России, Армении, Азербайджана, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана, Бельгии, Германии и Франции.

Пять дней участники будут обмениваться опытом в «Казань Экспо», туда сегодня прибыли Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов и руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

«Почему Казань? Очень важно отметить, что, во-первых, Казань имеет опыт работы лабораторий по итогам проведения значительного количества массовых международных спортивных мероприятий», — отметила главный государственный санитарный врач.

Кроме того, в Казани есть возможность использовать лаборатории на автошасси внутри помещения. А близость МВЦ «Казань Экспо» к аэропорту дает возможность привезти разные лаборатории любого формата, добавила Попова.

Начали с минуты молчания

Учения международных команд быстрого реагирования на чрезвычайные ситуации санитарно-эпидемиологического характера в Казани начали с минуты молчания.

«Позвольте начать сегодняшнее мероприятие с трагического сообщения, вы знаете, что вчера в Татарстане произошло большое горе. Потерпел крушение самолет учебный, большое количество спортсменов-парашютистов было на борту», – отметила руководитель Роспотребнадзора России Анна Попова.

Шесть пострадавших сейчас в больнице, врачи борются за их здоровье. 16 человек погибли.

Все участники международных учений почтили память погибших минутой молчания.

Анна Попова зачитала приветствие Владимир Путина участникам учений Фото: © Владимир Васильев / ИА «ТАтар-информ»

Приветствие от Владимира Путина

Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам учений международных команд быстрого реагирования на чрезвычайные ситуации санитарно-эпидемиологического характера. Его зачитала глава Роспотребнадзора России Анна Попова.

«Уважаемые друзья! Приветствую вас по случаю первого масштабного мероприятия подобного рода, проводимого на Евразийском пространстве. В последние годы мы наглядно убедились, насколько актуальным и востребованным является обеспечение максимальной готовности для санитарно-эпидемиологических служб противостоянию угрозы опасных инфекционных болезней», – отметил глава государства в приветственном слове.

Владимир Путин добавил, что эффективно решить эту задачу невозможно без взаимодействия при отработке практических действий.

«Важно, что учения позволят специалистам из двух десятков стран обменяться профессиональными наработками, испытать возможности мобильных лабораторий, специализированной техники различного назначения. А также определить оптимальный алгоритм реагирования на чрезвычайную ситуацию санитарно-эпидемиологического характера», – добавил глава государства.

Владимир Путин уверен, что эти учения укрепят международное сотрудничество, а приобретенные во время учений навыки позволят защищать здоровье людей.

Фото: © Владимир Васильев / ИА «ТАтар-информ»

Рустам Минниханов: Международные учения особо актуальны, когда мир борется с Covid-19

На церемонии открытия учений выступил и Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов.

«Проведение учений особенно актуально сегодня, когда мир продолжает борьбу с коронавирусной инфекцией. Почти два года наши врачи, ученые и специалисты прилагают все усилия для полной победы над болезнью. Вместе с тем, по мнению многих экспертов, эта пандемия не станет последней. Крайне важно вовремя принять эффективные меры, чтобы не допустить распространения опасных инфекционных заболеваний», — подчеркнул руководитель республики.

Рустам Минниханов добавил, что противостоять угрозе инфекций, которые не признают государственных границ, можно только совместными усилиями и именно поэтому учения носят международный характер.

Президент Татарстана также заметил, что принимать такое событие — особая честь, и поблагодарил Правительство России и руководителя Роспотребнадзора Анну Попову за оказанное доверие.

Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

Татьяна Голикова направила участникам видеообращение

С видеообращением к международным командам обратилась заместитель Председателя Правительства России Татьяна Голикова.

«Пандемия Covid-19 подтвердила, что усиление готовности к угрозам эпидемиологическому благополучию — одна из наиболее актуальных сегодня задач. Для ее решения важно укреплять общее эпидемиологическое пространство, вырабатывать единые подходы к борьбе с инфекциями с пандемическим потенциалом и объединять усилия международного сообщества», — заметила вице-премьер.

Татьяна Голикова заявила также, что на протяжении многих лет в России вопросы борьбы с инфекциями являются приоритетом внутренней и внешней политики. Инфекционную безопасность невозможно обеспечить лишь решениями, принятыми на внутригосударственном уровне. В шесть стран СНГ, страны Африки и Юго-Восточной Азии Россия поставила 18 микробиологических лабораторий экспресс-диагностики. Мобильные лаборатории специализированных противоэпидемических бригад переданы в Армению, Узбекистан и Кыргызстан. Больше 400 специалистов обучены санитарной охране территории.

«Россия, имея знания и богатый опыт в области противодействия инфекционным угрозам, оказывала и готова оказывать в будущем содействие ВОЗ и заинтересованным странам в реагировании на эпидемии. Мы поддерживаем усилия ВОЗ по внедрению международных медико-санитарных правил основополагающего международного соглашения по предупреждению и готовности к чрезвычайным ситуациям санитарно-эпидемиологического характера, имеющим международное значение», — добавила Татьяна Голикова.

В прошлом году на эти цели и борьбу с Covid-19 Правительство России дополнительно передало Всемирной организации здравоохранения более 5,5 млн долларов США.

Также на открытии учений по видеосвязи выступили исполнительный директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан и директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге.

Мелита Вуйнович – представитель ВОЗ в Российской Федерации приехала на учения лично, она закончила свое выступление на татарском языке.

«Учение, важность которых нельзя переоценить, особенно в текущей ситуации распространения Covid-19, когда подготовка и ответ чрезвычайной ситуации становиться краеугольным камнем спасения жизни миллионов людей во всем мире. Данное международное мероприятие служит очень важным колмпоненнтом в глобальной системе готовности государств к мобилизации системы здравоохранения», – отметила она.

Какие эпидопасности поджидают население?

На международных учениях руководитель Роспотребнадзора России Анна Попова рассказала о возможных эпидемиологических опасностях.

На пресс-подходе глава Роспотребнадзора России рассказала, что в этом году зафиксированы два случая перехода вируса гриппа от птиц к человеку. Кроме того, в ведомстве видят изменения границ очагов чумы из-за потепления.

Именно поэтому эти учения необходимы. У России есть огромный опыт использования мобильных лабораторий и их создания, как на колесах, так и стационарных.

«Сегодня стартовали первые международные учения такого формата в Российской Федерации для нашего региона, для стран содружества независимых государств, для наших коллег из европейских стран, совместно с Всемирной организацией здравоохранения. Переоценить сегодняшнее событие невозможно, в мире об этом говорят, текущая пандемия заставляет нас извлекать все уроки из прошедшего периода и готовиться к возможным серьезным осложнениям. Возможным, но, к сожалению, вполне реальным в будущем», – отметила спикер.

В Казани примут международные стандарты работы мобильных лабораторий

На учения международных команд быстрого реагирования на чрезвычайные ситуации санитарно-эпидемиологического характера в Казани примут единые международные стандарты работы мобильных лабораторий.

«Впервые коллеги из разных стран, из России, Бельгии, Франции, Германии, собрались здесь, в Казани, в одном месте, чтобы обменяться уникальным опытом, потому что сейчас накоплен опыт просто фантастический. Наши мобильные лаборатории работают не только на вспышках инфекционных заболеваний, но и в лагерях беженцев, при стихийных бедствиях, природных и антропогенных катастрофах», — отметил представитель штаб-квартиры Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения Олег Стороженко.

Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

На учениях представители разных стран впервые отработают взаимодействие. Они смогут поработать вместе и обменяться информацией о развертывании лабораторий и сборе образцов.

«Это послужит источником информации для создания единых стандартов работы мобильных лабораторий. Впервые при поддержке Правительства Российской Федерации и активном участии Роспотребнадзора создаются минимальные стандарты для мобильных лабораторий, по которым будет работать весь мир, то есть Всемирная организация здравоохранения предложит эти стандарты как единый пакет», — добавил Олег Стороженко.

Это позволит повысить качество помощи и сделать ее более предсказуемой. Страны-участницы ВОЗ поймут, какая помощь им будет оказана в случае необходимости.