Рустам Минниханов: Международные учения особо актуальны, когда мир борется с Covid-19

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На церемонии открытия учений международных команд быстрого реагирования на чрезвычайные ситуации санитарно-эпидемиологического характера выступил Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов.

«Проведение учений особенно актуально сегодня, когда мир продолжает борьбу с коронавирусной инфекцией. Почти два года наши врачи, ученые и специалисты прилагают все усилия для полной победы над болезнью. Вместе с тем, по мнению многих экспертов, эта пандемия не станет последней. Крайне важно вовремя принять эффективные меры, чтобы не допустить распространения опасных инфекционных заболеваний», — подчеркнул руководитель республики.

Рустам Минниханов добавил, что противостоять угрозе инфекций, которые не признают государственных границ, можно только совместными усилиями и именно поэтому учения носят международный характер.

Президент Татарстана также заметил, что принимать такое событие — особая честь, и поблагодарил Правительство России и руководителя Роспотребнадзора Анну Попову за оказанное доверие.