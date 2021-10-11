news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
11 октября 2021  12:32
Эвелина Киселёва

Попова объяснила, почему международные учения решили провести в Казани

news_top_970_100
Попова объяснила, почему международные учения решили провести в Казани
Фото: Владимир Васильев

Почему учения международных команд быстрого реагирования на чрезвычайные ситуации санитарно-эпидемиологического характера решили провести именно в Казани, журналистам рассказала руководитель Роспотребнадзора, главный государственный санитарный врач России Анна Попова.

«Почему Казань? Очень важно отметить, что, во-первых, Казань имеет опыт работы лабораторий по итогам проведения значительного количества массовых международных спортивных мероприятий», — отметила глава федерального ведомства. 

Кроме того, в Казани есть возможность использовать лаборатории на автошасси внутри помещения. А близость МВЦ «Казань Экспо» к аэропорту дает возможность привезти разные лаборатории любого формата, добавила Попова.

#международные учения
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное