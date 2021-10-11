Попова объяснила, почему международные учения решили провести в Казани

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Почему учения международных команд быстрого реагирования на чрезвычайные ситуации санитарно-эпидемиологического характера решили провести именно в Казани, журналистам рассказала руководитель Роспотребнадзора, главный государственный санитарный врач России Анна Попова.

«Почему Казань? Очень важно отметить, что, во-первых, Казань имеет опыт работы лабораторий по итогам проведения значительного количества массовых международных спортивных мероприятий», — отметила глава федерального ведомства.

Кроме того, в Казани есть возможность использовать лаборатории на автошасси внутри помещения. А близость МВЦ «Казань Экспо» к аэропорту дает возможность привезти разные лаборатории любого формата, добавила Попова.