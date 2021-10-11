Татьяна Голикова поприветствовала участников международных учений ВОЗ и Роспотребнадзора

С видеообращением к международным командам быстрого реагирования на чрезвычайные ситуации санитарно-эпидемиологического характера с использованием мобильных лабораторий обратилась заместитель Председателя Правительства России Татьяна Голикова.

«Пандемия Covid-19 подтвердила, что усиление готовности к угрозам эпидемиологическому благополучию — одна из наиболее актуальных сегодня задач. Для ее решения важно укреплять общее эпидемиологическое пространство, вырабатывать единые подходы к борьбе с инфекциями с пандемическим потенциалом и объединять усилия международного сообщества», — заметила вице-премьер.

Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

Татьяна Голикова заявила также, что на протяжении многих лет в России вопросы борьбы с инфекциями являются приоритетом внутренней и внешней политики. Инфекционная безопасность невозможно обеспечить лишь решениями, принятыми на внутригосударственном уровне. В шесть стран СНГ, страны Африки и Юго-Восточной Азии Россия поставила 18 микробиологических лабораторий экспресс-диагностики. Мобильные лаборатории специализированных противоэпидемических бригад переданы в Армению, Узбекистан и Кыргызстан. Больше 400 специалистов обучены санитарной охране территории.

«Россия, имея знания и богатый опыт в области противодействия инфекционным угрозам, оказывала и готова оказывать в будущем содействие ВОЗ и заинтересованным странам в реагировании на эпидемии. Мы поддерживаем усилия ВОЗ по внедрению международных медико-санитарных правил основополагающего международного соглашения по предупреждению и готовности к чрезвычайным ситуациям санитарно-эпидемиологического характера, имеющим международное значение», — добавила Татьяна Голикова.

В прошлом году на эти цели и борьбу с Covid-19 Правительство России дополнительно передало Всемирной организации здравоохранения более 5,5 млн долларов США.