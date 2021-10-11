Владимир Путин поприветствовал участников учений Роспотребнадзора и ВОЗ в Казани

Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам учений международных команд быстрого реагирования на чрезвычайные ситуации санитарно-эпидемиологического характера. Его зачитала глава Роспотребнадзора России Анна Попова.

«Уважаемые друзья! Приветствую вас по случаю первого масштабного мероприятие подобного рода, проводимого на Евразийском пространстве. Последние годы мы наглядно убедились насколько актуальным и востребованным является обеспечение максимальной готовности для санитарно-эпидемиологических служб противостоянию угрозы опасных инфекционных болезней», – отметил глава государства в приветственном слове.

Владимир Путин добавил, что эффективно решить эту задачу невозможно без взаимодействия при отработке практических действий.

«Важно, что учения позволят специалистам из двух десятков стран обменяться профессиональными наработками, испытать возможности мобильных лабораторий, специализированной техники различного назначения. А также определить оптимальный алгоритм реагирования на чрезвычайную ситуацию санитарно-эпидемиологического характера», – добавил глава государства.

Владимир Путин уверен, что эти учения укрепят международное сотрудничество, а приобретенные во время учений навыки позволят защищать здоровье людей.

