ВОЗ: В Казани примут международные стандарты работы мобильных лабораторий

На учения международных команд быстрого реагирования на чрезвычайные ситуации санитарно-эпидемиологического характера в Казани примут единые международные стандарты работы мобильных лабораторий. Об этом, общаясь с журналистами, рассказал представитель штаб-квартиры Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения Олег Стороженко.

«Впервые коллеги из разных стран, из России, Бельгии, Франции, Германии, собрались здесь, в Казани, в одном месте, чтобы обменяться уникальным опытом, потому что сейчас накоплен опыт просто фантастический. Наши мобильные лаборатории работают не только на вспышках инфекционных заболеваний, но и в лагерях беженцев, при стихийных бедствиях, природных и антропогенных катастрофах», — отметил спикер.

На учениях представители разных стран впервые отработают взаимодействие. Они смогут поработать вместе и обменяться информацией о развертывании лабораторий и сборе образцов.

«Это послужит источником информации для создания единых стандартов работы мобильных лабораторий. Впервые при поддержке Правительства Российской Федерации и активном участии Роспотребнадзора создаются минимальные стандарты для мобильных лабораторий, по которым будет работать весь мир, то есть Всемирная организация здравоохранения предложит эти стандарты как единый пакет», — добавил Олег Стороженко.

Это позволит повысить качество помощи и сделать ее более предсказуемой. Страны — участницы ВОЗ поймут, какая помощь им будет оказана в случае необходимости.