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Ру Тат
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11 октября 2021  10:05
Эвелина Киселёва

В Казани начались первые крупные учения по реагированию на инфекционные угрозы в Евразии

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В Казани открылись организованные Всемирной организацией здравоохранения и Роспотребнадзором учения международных команд быстрого реагирования на чрезвычайные ситуации санитарно-эпидемиологического характера. 

В международный выставочный центр «Казань Экспо» прибыли Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов и руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

Участниками учений стали 130 представителей санитарно-эпидемиологических служб 11 стран Евросоюза и СНГ: России, Армении, Азербайджана, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана, Бельгии, Германии и Франции.   

Это будет первое крупное мероприятие по реагированию на инфекционные угрозы на евразийском пространстве. Оно продлится до 15 октября.

#Роспотребнадзор по РТ #Коронавирус
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