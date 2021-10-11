В Казани начались первые крупные учения по реагированию на инфекционные угрозы в Евразии

В Казани открылись организованные Всемирной организацией здравоохранения и Роспотребнадзором учения международных команд быстрого реагирования на чрезвычайные ситуации санитарно-эпидемиологического характера.

В международный выставочный центр «Казань Экспо» прибыли Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов и руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

Участниками учений стали 130 представителей санитарно-эпидемиологических служб 11 стран Евросоюза и СНГ: России, Армении, Азербайджана, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана, Бельгии, Германии и Франции.

Это будет первое крупное мероприятие по реагированию на инфекционные угрозы на евразийском пространстве. Оно продлится до 15 октября.