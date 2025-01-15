Четырнадцать новых мечетей открылось в Татарстане за год

Фото: пресс-служба ДУМ РТ

За 2024 год в Татарстане открылись 14 новых мечетей. Об этом сообщает пресс-служба Духовного управления мусульман РТ.

Так, новые мечети появились в Вахитовском и Приволжском районах Казани (на территории Детской республиканской клинической больницы), Набережных Челнах, Лаишевском, Зеленодольском, Сабинском, Бавлинском, Азнакаевском, Алькеевском, Аксубаевском, Ютазинском, Актанышском, Мамадышском, Мензелинском и Бугульминском районах.

В республиканском муфтияте отметили, что среди этих мечетей есть рассчитанные как на несколько десятков, так и на несколько сотен верующих. В ДУМ также назвали отрадным фактом то, что вместе с самими мечетями строятся учебные классы, залы для проведения маджлисов, столовые, центры бракосочетания, магазины, места для организации жертвоприношений и проведения джаназа, дома имамов.

Кроме того, во многих мечетях региона подошли к концу ремонтные работы. С участием Раиса РТ Рустама Минниханова после комплексной реконструкции были открыты построенная в 1801–1805 годах казанская Ново-Слободская мечеть («Ак мәчет») и Соборная мечеть в Альметьевске. Также завершилось обновление мечетей «Марджани» и «Иске таш» в Казани, мечетей Бавлинского, Тукаевского, Лаишевского, Апастовского, Нижнекамского районов.

Таким образом, всего в 2024 году в Татарстане были открыты 23 мечети: четыре — в Вахитовском и Приволжском районах Казани, по две — в мухтасибатах Лаишевском и Бавлинском районах, по одной — в Зеленодольском, Альметьевском, Азнакаевском, Алькеевском, Аксубаевском, Тукаевском, Бугульминском, Ютазинском, Актанышском, Мамадышском, Мензелинском, Нижнекамском, Сабинском, Апастовском районах и в Набережных Челнах.