100 лет спустя: после восстановления свои двери откроет Белая мечеть в Казани

В Казани отреставрировали последнюю из 12 исторических мечетей – Новослободскую

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Возвращение полумесяца

До открытия Новослободской или Белой мечети остались считанные дни. Сегодня на минарете установили полумесяц. Для казанской уммы это событие значит больше, чем просто установка архитектурного элемента. Ведь почти сто лет назад минарет был целиком разрушен, а мечеть была закрыта.

«Полумесяц вернули на свое исконное место. Не водрузили, не установили, а именно вернули — около ста лет назад (в 1930-е годы — прим. Т-и) минарет мечети перестал существовать», – сообщил «Татар-информу» имам мечети Фарид хазрат Салман.

Фарид хазрат Салман: «Полумесяц вернули на свое исконное место. Не водрузили, не установили, а именно вернули» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Реставрация продлилась около года.

«Из оставшихся исторических мечетей Казани — это последняя, которая нуждалась в реставрации. Остались последние штрихи», – напоминил журналистам муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин.

Камиль хазрат Самигуллин: «Из оставшихся исторических мечетей Казани — это последняя, которая нуждалась в реставрации» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Исторические и религиозные аллюзии

Белая мечеть считается одной из первых построенных после взятия Казани – существовавшие до этого мечети были разрушены. Сначала она была деревянной, в 1800-е годы мечеть возвели из камня.

«Когда мусульмане получили разрешение на постройку каменных мечетей, первыми появились мечеть Марджани и Апанаевская мечеть. После них – в 1801-1805 годах – появляется Белая мечеть», – рассказал Фарид хазрат.

В советское время в здании мечетии разместили татарскую школу, а затем меховой цех. Минарет снесли. В 1960-х годах зданию присвоили статус памятника, но мусульманам мечеть была возвращена только в начале нулевых.

Белая мечеть считается одной из первых построенных после взятия Казани Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Реконструкция Белой мечети имеет не только историческое значение. У богословов и верующих есть свои смыслы.

«Первой душой Всевышний сотворил душу Пророка Мухаммада. Последним пророком стал также Мухаммад. И вот эта мечеть была фактически первой в новую эпоху (после завоевания Казани – прим. Т-и»), и последней по восстановлению среди исторических мечетей. Теперь невосстановленных исторических мечетей в Казани нет», – провел свою аналогию Фарид хазрат.

«Татарское» в мечети

Планировка и внешний вид мечети за века не изменились. «Сейчас идет эпоха модерна, в том числе и в исламской архитектуре, но здесь сохранилась подлинная татарская архитектура», – рассказал Фарид хазрат.

Вместимость мечети – 250-400 человек Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Вместимость мечети – 250-400 человек. «Татарское» в архитектуре мечети, по мнению хазрата, заключается в расположении молельных залов.

Первый этаж предназначен для «женского зала» и административных блоков.

На втором этаже их три: малый, средний и большой. В малом читают приветственную молитву. Средний зал предназначен для совершения намазов сунны. Затем идет большой зал, где читается Коран и проповеди. Фарид хазрат называет это именно «татарским делением».

Планировка и внешний вид мечети за века не изменились Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Одним из главных новшеств стала «тахаратхана» – отдельный блок для омовения. Внешне он напоминает бытовку с несколькими комнатами, в которых можно совершить не только омовение, но и разговение в период месяца Рамадан. Также здесь есть помещения для хранения ритуальной утвари.

«Я, как имам, не всегда приветствую наличие комнат для омовения внутри мечети. Это вопрос гигиены. Как имам мечети я настоял на том, чтобы комнаты для омовения, разговения в период месяца Рамадан и ритуальной утвари были вынесены за территорию мечети», – объяснил хазрат.

Сегодня на минарете установили полумесяц Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Благие дела нужно делать тихо»

В богослужении Фарид хазрат с начала 1990-х годов. В свое время он был имамом мечетей «Аль-Марджани» (1995) и «Булгар» (1997), был муфтием Татарстана и Ямало-Ненецкого автономного округа. Также Салман был главой совета улемов Российской ассоциации Исламского согласия в Москве.

«Я не люблю публичность, потому что я очень долгое время был публичной персоной. Я не любитель докладываться в социальных сетях. Благие, добрые дела нужно делать тихо, чтобы не спугнуть», – добавил Салман.

Имамом Белой мечети Фарид Салман был назначен в 2019 году. Занять эту должность ему предложил Камиль Самигуллин. И уже тогда была понятна задача – восстановить мечеть.

Иван Гущин: «Проект безусловно дорогой — реставрация не может быть дешевой» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Этот культовый объект очень долго стоял в заброшенном состоянии. Слава Всевышнему, что мы все вместе обратили внимание на Новослободскую мечеть. Отрадно, что проект реализуется не на бюджетные средства, а исключительно на благотворительные. Проект безусловно дорогой — реставрация не может быть дешевой», – рассказал председатель Комитета РТ по охране объектов культурного наследия Иван Гущин.