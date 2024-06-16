Минниханов: Обновленная мечеть Альметьевска — пример для всей России

Раис Татарстана Рустам Минниханов

Фото: пресс-служба Раиса РТ

В рамках рабочей поездки в Альметьевск Раис Татарстана Рустам Минниханов принял участие в праздничном намазе по случаю Курбан-байрама, состоявшемся в обновленной Центральной мечети имени Ризаэтдина Фахретдина. Об этом сообщает пресс-служба руководителя республики.

Первый заместитель муфтия Татарстана Ильфар хазрат Хасанов поздравил мусульман с праздником Курбан-байрам (Ид аль-Адха) и зачитал поздравления Президента России Владимира Путина и Раиса Татарстана Рустама Минниханова. Свою проповедь он посвятил сохранению семьи и взаимоотношениям супругов, о чем ранее сообщал «Татар-информ».

Фото: пресс-служба Раиса РТ

После праздничного намаза Рустам Минниханов обратился к собравшимся. Он заметил, что обновленная мечеть Альметьевска стала настоящим мусульманским религиозно-просветительским центром.

«Эта мечеть — пример не только для Татарстана, но и для всей России. Это настоящий исламский центр. В дальнейшем планируется обновить здание медресе, расположенное рядом. Благодарю всех тех, кто принял участие в ремонте мечети, внес свой вклад в это благое дело», — подчеркнул Раис Татарстана.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

«В Татарстане уделяется должное внимание всем религиям. В мире и согласии мы живем в нашей прекрасной республике, в нашей великой стране», — добавил он.

Мусульман поздравил с праздником и специально приглашенный на открытие мечети ключарь Казанского кафедрального собора Альметьевска — иерей Олег Чугунов.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

«Каждый храм, каждая мечеть — это Божий дом. Прекрасно видеть, что люди, совершающие дела для Бога, не жалеют ничего. Хочется пожелать, чтобы этот прекрасный объект стал центром спасения человеческой души. Поздравляю всех с этим знаменательным и для города, и для республики событием», — сказал он.

Затем Рустам Минниханов осмотрел обновленный комплекс возведенной в 1995 году мечети. Фасад культового сооружения получил световые вставки, ночью освещающие улицу, его купол стал на два метра выше. Вокруг благоустроена прогулочная зона, соединенная с «Каскадом прудов».

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Площадь молельного зала осталась прежней: он рассчитан на 1200 человек. Медресе переехало в отдельное трехэтажное здание. При этом обновленное здание включает помещения для никаха и имянаречения, библиотеку, конференц-зал, выставочное пространство, магазин, семейную и детскую игровую зоны.

Подробнее о праздничном намазе по случаю Ид аль-Адха в Центральной мечети Альметьевска читайте в материале «Татар-информа» «Семья — путь к счастью в обоих мирах»: Курбан-байрам в альметьевской супермечети.