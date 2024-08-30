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«Мы не заменяем лекарства, но лечим душу»: в ДРКБ открыли церковь и мечеть в «Тихом саду»
Пациенты ДРКБ и их родители теперь смогут помолиться и обрести духовное утешение в новом комплексе «Тихий сад». Сегодня на территории больницы торжественно открыли уникальный ансамбль, включающий церковь и мечеть. В церемонии приняли участие Рустам Минниханов и Государственный Советник РТ Минтимер Шаймиев. Подробности – в репортаже «Татар-информа».
«Эти объекты построены с любовью и будут очень востребованы»
Сегодня, в День Республики Татарстан, Раис Татарстана Рустам Минниханов торжественно открыл Духовный комплекс «Тихий сад». В церемонии открытия приняли участие Государственный Советник Республики Татарстан Минтимер Шаймиев, а также министр здравоохранения Республики Татарстан Марсель Миннуллин.
Среди почетных гостей присутствовали детский омбудсмен Ирина Волынец, депутат Государственной Думы РФ Татьяна Ларионова и многие другие видные деятели. Мероприятие также посетили представители духовенства республики – митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл и муфтий республики Камиль хазрат Самигуллин.
Специально к этому знаменательному событию детские коллективы подготовили яркую праздничную программу. Свидетелями этого исторического момента стали врачи и юные пациенты ДРКБ вместе со своими родителями.
Церемония открытия началась с приветственного слова Раиса Татарстана.
«Сегодня мы отмечаем сразу три значимых события: День нашей республики, День нашей столицы и открытие этого великолепного комплекса. Эти объекты созданы с искренней любовью и, несомненно, будут востребованы. Я хочу выразить глубокую благодарность каждому, кто сегодня здесь присутствует. В трудные моменты жизни каждый из нас обращается к своему Богу, и это дает нам силы. Поэтому решение о строительстве этого комплекса – поистине благородное и богоугодное дело. Крайне важно, чтобы родители, чьи дети проходят лечение, могли найти поддержку не только в стенах больницы, но и обратиться к Богу. Огромное спасибо всем, кто внес свой вклад в реализацию этого проекта», — подчеркнул Рустам Минниханов.
«Пусть Всевышний Аллах будет доволен всеми, кто участвовал в этом благом деле»
Камиль хазрат поблагодарил всех, кто принял участие в создании и строительстве этого комплекса.
«Да будет доволен Всевышний Аллах всеми, кто принял участие в этом благородном деле. В первую очередь мы выражаем глубокую признательность руководству нашей республики, Ассоциации предпринимателей-мусульман Российской Федерации и всем тем, кто внес даже малейший вклад в это благое начинание. Наш возлюбленный пророк Мухаммед говорил, что тому, кто построил мечеть во имя Всевышнего Аллаха, Аллах воздвигнет подобное в раю», – произнес Камиль хазрат.
Митрополит Кирилл, обращаясь к собравшимся, отметил, что сегодняшнее торжество открывает для многих путь к Богу.
«Пусть эти два молитвенных места станут для нас источником духовной радости и утешения. Мы выражаем особую благодарность нашим медицинским работникам, руководству ДРКБ, Министерству здравоохранения республики и всем тем, кто вложил душу в это замечательное и воистину богоугодное дело», – сказал владыка.
Почетные гости стали первыми посетителями нового храма, после чего по мосту, символизирующему единство двух религий и соединяющему оба объекта, они проследовали в мечеть.
«В больницу приходят, когда что-то тревожит. А когда речь о детях, это переживается втройне острее»
Строительство «Тихого сада» было начато 1 июля 2023 года. Тогда состоялась торжественная церемония закладки капсулы «Зерно веры» с посланием к будущим поколениям и трогательными рисунками детей, которые провели долгие месяцы в стенах ДРКБ, мужественно сражаясь с болезнью.
Комплекс представляет собой уютный сад, в котором возведены мечеть и храм, соединенные символическим мостом. Этот архитектурный ансамбль стал олицетворением единства двух религий.
В беседе с журналистами владыка Кирилл подчеркнул, что ДРКБ – это место, наполненное противоречивыми эмоциями: здесь соседствуют огромная любовь и глубокое горе.
«В больницу приходят, когда что-то тревожит. А когда речь идет о детях, это переживается втройне острее. Мы благодарны руководству больницы за то, что они сами выступили с инициативой создания молитвенной комнаты, где могут найти утешение и православные, и мусульмане. Когда мы увидели, насколько востребовано это место, родилась идея построить на территории больницы два отдельных молитвенных здания», – рассказал владыка.
«Разумеется, мы не претендуем на замену лекарств или врачебной помощи, которую с такой самоотдачей оказывают здешние медики»
Владыка отметил, что воплотить этот замысел в жизнь удалось в рекордно короткие сроки.
«Безусловно, мы не стремимся подменить собой ни лекарства, ни ту заботу, которую с любовью дарят здешние врачи. Наша цель – утешить душу. Ведь вместе с телом часто страдает и душа, и мы молимся, чтобы Господь даровал исцеление, небесную помощь, чтобы тяготы этих страданий переносились гораздо легче. Для нас это огромная ответственность», – подчеркнул митрополит.
Правящий архиерей сообщил, что настоятелем храма назначен иерей Азат Альмухаметов, клирик Серафимовского храма Казани, который уже длительное время окормляет пациентов ДРКБ.
«Богослужения здесь будут проходить по такому же распорядку, как и на любом другом приходе, – в будни и по праздникам. Двери храма будут открыты для всех желающих», – добавил владыка.
«Сегодня состоится первый пятничный намаз, и с этого момента мечеть начнет полноценно функционировать»
Камиль хазрат Самигуллин рассказал, что в мечети будут служить сразу два имама – президент Ассоциации предпринимателей-мусульман Российской Федерации Айдар Шагимарданов и преподаватель Российского исламского университета Рашид Сибгатуллин.
«Все молитвы будут совершаться регулярно, доступ в мечеть будет открыт для всех – как для посетителей больницы, так и для жителей близлежащих домов. Например, сегодня состоится первый пятничный намаз, и с этого момента мечеть начнет полноценно функционировать», – пояснил муфтий.
Камиль хазрат подчеркнул, что духовная поддержка необходима не только тем, кто болеет.
«Поддержка нужна каждому из нас, мы постоянно в ней нуждаемся. Помимо телесных потребностей у нас есть душа, которая тоже страдает, постоянно чего-то просит, и если не удовлетворять ее запросы, это может привести к депрессии и тяжелым переживаниям. Поэтому духовные потребности зачастую переносятся тяжелее, чем физические. Я считаю, что такой комплекс должен был появиться здесь уже давно», – поделился он своими мыслями.
«Моя дочь получает помощь врачей ДРКБ с двухлетнего возраста. Сейчас ей уже семнадцать»
Пациенты больницы вместе со своими родителями с воодушевлением пришли на праздник. Чулпан Заляева приехала из Балтасинского района – здесь ее дочь Назира проходит лечение.
«Мы здесь на повторном лечении. Моя дочь получает помощь врачей ДРКБ с двухлетнего возраста. Сейчас ей уже семнадцать. Мы безмерно рады появлению "Тихого сада", ведь когда дети болеют, всем приходится нелегко. Спасибо за создание таких объектов. Многие матери будут приходить сюда и молиться за здоровье своих детей», – поделилась она.
Женщина отметила, что рядом с палатой, где они находятся с дочерью, есть молельная комната, куда она регулярно заходит для совершения намаза.
«Люди смогут приходить сюда в трудные моменты, да и не только»
Наталья Маклыгина из Заинска провела в ДРКБ неделю вместе с сыном.
«Люди смогут приходить сюда не только в трудные моменты. Им не придется искать в городе храм или мечеть – теперь все рядом. Я уже лежала здесь с сыном раньше и очень ценю, что здесь созданы условия для развлечения детей, поднятия их настроения, здесь множество игровых зон. Это способствует более быстрому выздоровлению. Здесь действительно все сделано для детей», – поделилась она своими впечатлениями.
Зульфия в ДРКБ не впервые, она ухаживает за внуком, который передвигается только на инвалидной коляске. Их пропустили в первые ряды, чтобы они смогли в полной мере насладиться праздничным мероприятием.
«Очень удобно, что эти храм и мечеть доступны для всех пациентов больницы. Обязательно будем заходить. Мы уже третий раз проходим здесь лечение, и очень отрадно, что теперь появилось место, где можно помолиться и пообщаться со священнослужителями», – рассказала женщина.
Мечеть после проведения здесь сегодняшнего пятничного намаза уже будет считаться полноправным молитвенным домом. А освящение церкви состоится в ближайшие дни. Примечательно, что она будет освящена в честь иконы Божией Матери «Целительница».
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