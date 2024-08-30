«Мы не заменяем лекарства, но лечим душу»: в ДРКБ открыли церковь и мечеть в «Тихом саду»

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Эти объекты построены с любовью и будут очень востребованы»

Сегодня, в День Республики Татарстан, Раис Татарстана Рустам Минниханов торжественно открыл Духовный комплекс «Тихий сад». В церемонии открытия приняли участие Государственный Советник Республики Татарстан Минтимер Шаймиев, а также министр здравоохранения Республики Татарстан Марсель Миннуллин.

Среди почетных гостей присутствовали детский омбудсмен Ирина Волынец, депутат Государственной Думы РФ Татьяна Ларионова и многие другие видные деятели. Мероприятие также посетили представители духовенства республики – митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл и муфтий республики Камиль хазрат Самигуллин.

Специально к этому знаменательному событию детские коллективы подготовили яркую праздничную программу. Свидетелями этого исторического момента стали врачи и юные пациенты ДРКБ вместе со своими родителями.

Церемония открытия началась с приветственного слова Раиса Татарстана.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Сегодня мы отмечаем сразу три значимых события: День нашей республики, День нашей столицы и открытие этого великолепного комплекса. Эти объекты созданы с искренней любовью и, несомненно, будут востребованы. Я хочу выразить глубокую благодарность каждому, кто сегодня здесь присутствует. В трудные моменты жизни каждый из нас обращается к своему Богу, и это дает нам силы. Поэтому решение о строительстве этого комплекса – поистине благородное и богоугодное дело. Крайне важно, чтобы родители, чьи дети проходят лечение, могли найти поддержку не только в стенах больницы, но и обратиться к Богу. Огромное спасибо всем, кто внес свой вклад в реализацию этого проекта», — подчеркнул Рустам Минниханов.

«Пусть Всевышний Аллах будет доволен всеми, кто участвовал в этом благом деле»

Камиль хазрат поблагодарил всех, кто принял участие в создании и строительстве этого комплекса.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Да будет доволен Всевышний Аллах всеми, кто принял участие в этом благородном деле. В первую очередь мы выражаем глубокую признательность руководству нашей республики, Ассоциации предпринимателей-мусульман Российской Федерации и всем тем, кто внес даже малейший вклад в это благое начинание. Наш возлюбленный пророк Мухаммед говорил, что тому, кто построил мечеть во имя Всевышнего Аллаха, Аллах воздвигнет подобное в раю», – произнес Камиль хазрат.

Митрополит Кирилл, обращаясь к собравшимся, отметил, что сегодняшнее торжество открывает для многих путь к Богу.

«Пусть эти два молитвенных места станут для нас источником духовной радости и утешения. Мы выражаем особую благодарность нашим медицинским работникам, руководству ДРКБ, Министерству здравоохранения республики и всем тем, кто вложил душу в это замечательное и воистину богоугодное дело», – сказал владыка.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Почетные гости стали первыми посетителями нового храма, после чего по мосту, символизирующему единство двух религий и соединяющему оба объекта, они проследовали в мечеть.

«В больницу приходят, когда что-то тревожит. А когда речь о детях, это переживается втройне острее»

Строительство «Тихого сада» было начато 1 июля 2023 года. Тогда состоялась торжественная церемония закладки капсулы «Зерно веры» с посланием к будущим поколениям и трогательными рисунками детей, которые провели долгие месяцы в стенах ДРКБ, мужественно сражаясь с болезнью.

Комплекс представляет собой уютный сад, в котором возведены мечеть и храм, соединенные символическим мостом. Этот архитектурный ансамбль стал олицетворением единства двух религий.

В беседе с журналистами владыка Кирилл подчеркнул, что ДРКБ – это место, наполненное противоречивыми эмоциями: здесь соседствуют огромная любовь и глубокое горе.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«В больницу приходят, когда что-то тревожит. А когда речь идет о детях, это переживается втройне острее. Мы благодарны руководству больницы за то, что они сами выступили с инициативой создания молитвенной комнаты, где могут найти утешение и православные, и мусульмане. Когда мы увидели, насколько востребовано это место, родилась идея построить на территории больницы два отдельных молитвенных здания», – рассказал владыка.

«Разумеется, мы не претендуем на замену лекарств или врачебной помощи, которую с такой самоотдачей оказывают здешние медики»

Владыка отметил, что воплотить этот замысел в жизнь удалось в рекордно короткие сроки.

«Безусловно, мы не стремимся подменить собой ни лекарства, ни ту заботу, которую с любовью дарят здешние врачи. Наша цель – утешить душу. Ведь вместе с телом часто страдает и душа, и мы молимся, чтобы Господь даровал исцеление, небесную помощь, чтобы тяготы этих страданий переносились гораздо легче. Для нас это огромная ответственность», – подчеркнул митрополит.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Правящий архиерей сообщил, что настоятелем храма назначен иерей Азат Альмухаметов, клирик Серафимовского храма Казани, который уже длительное время окормляет пациентов ДРКБ.

«Богослужения здесь будут проходить по такому же распорядку, как и на любом другом приходе, – в будни и по праздникам. Двери храма будут открыты для всех желающих», – добавил владыка.

«Сегодня состоится первый пятничный намаз, и с этого момента мечеть начнет полноценно функционировать»

Камиль хазрат Самигуллин рассказал, что в мечети будут служить сразу два имама – президент Ассоциации предпринимателей-мусульман Российской Федерации Айдар Шагимарданов и преподаватель Российского исламского университета Рашид Сибгатуллин.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Все молитвы будут совершаться регулярно, доступ в мечеть будет открыт для всех – как для посетителей больницы, так и для жителей близлежащих домов. Например, сегодня состоится первый пятничный намаз, и с этого момента мечеть начнет полноценно функционировать», – пояснил муфтий.

Камиль хазрат подчеркнул, что духовная поддержка необходима не только тем, кто болеет.

«Поддержка нужна каждому из нас, мы постоянно в ней нуждаемся. Помимо телесных потребностей у нас есть душа, которая тоже страдает, постоянно чего-то просит, и если не удовлетворять ее запросы, это может привести к депрессии и тяжелым переживаниям. Поэтому духовные потребности зачастую переносятся тяжелее, чем физические. Я считаю, что такой комплекс должен был появиться здесь уже давно», – поделился он своими мыслями.

«Моя дочь получает помощь врачей ДРКБ с двухлетнего возраста. Сейчас ей уже семнадцать»

Пациенты больницы вместе со своими родителями с воодушевлением пришли на праздник. Чулпан Заляева приехала из Балтасинского района – здесь ее дочь Назира проходит лечение.

«Мы здесь на повторном лечении. Моя дочь получает помощь врачей ДРКБ с двухлетнего возраста. Сейчас ей уже семнадцать. Мы безмерно рады появлению "Тихого сада", ведь когда дети болеют, всем приходится нелегко. Спасибо за создание таких объектов. Многие матери будут приходить сюда и молиться за здоровье своих детей», – поделилась она.

Женщина отметила, что рядом с палатой, где они находятся с дочерью, есть молельная комната, куда она регулярно заходит для совершения намаза.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Люди смогут приходить сюда в трудные моменты, да и не только»

Наталья Маклыгина из Заинска провела в ДРКБ неделю вместе с сыном.

«Люди смогут приходить сюда не только в трудные моменты. Им не придется искать в городе храм или мечеть – теперь все рядом. Я уже лежала здесь с сыном раньше и очень ценю, что здесь созданы условия для развлечения детей, поднятия их настроения, здесь множество игровых зон. Это способствует более быстрому выздоровлению. Здесь действительно все сделано для детей», – поделилась она своими впечатлениями.

Зульфия в ДРКБ не впервые, она ухаживает за внуком, который передвигается только на инвалидной коляске. Их пропустили в первые ряды, чтобы они смогли в полной мере насладиться праздничным мероприятием.

«Очень удобно, что эти храм и мечеть доступны для всех пациентов больницы. Обязательно будем заходить. Мы уже третий раз проходим здесь лечение, и очень отрадно, что теперь появилось место, где можно помолиться и пообщаться со священнослужителями», – рассказала женщина.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Мечеть после проведения здесь сегодняшнего пятничного намаза уже будет считаться полноправным молитвенным домом. А освящение церкви состоится в ближайшие дни. Примечательно, что она будет освящена в честь иконы Божией Матери «Целительница».