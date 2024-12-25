Фото: комитет по охране ОКН

В Казани завершили реставрацию мечети «Иске-Таш». Восстановительные работы объекта культурного наследия велись в рамках федерального проекта «Историческая память» с 2021 года, сообщает комитет РТ по охране ОКН.

По словам председателя комитета Ивана Гущина, в ходе реставрации выполнили демонтажные работы, выемку грунта на первом этаже, устройство черновых полов на первом этаже, горизонтальной гидроизоляции стен фундаментов и цоколя, инъектирование кирпичной кладки цоколя и фундаментов, трещин стен и сводов первого этажа, реставрация кирпичной кладки цоколя и фундаментов, усиление грунтов основания.

Также отреставрировали минарет, кровлю, фасады, отремонтировали инженерные сети, воссоздали деревянные и металлические лестницы, изготовили окна и двери, починили потолки, полы, стены, лепной декор, окна минарета. Помимо этого, на объекте монтировали оборудования для освещения, видеонаблюдение, сантехнику, отопление, обустроили тепловой пункт, системы вентиляции, пусконаладочные и многое другое.

Сейчас комитет РТ по охране ОКН и Минстрой республики прорабатывают вопросы благоустройства территории мечети и приобретения оборудования для обустройства внутреннего убранства памятника.

Мечеть «Иске Таш» в Ново-Татарской слободе Казани построена в 1802 году купцом Габдуллой Утямышевым на месте захоронения мусульман, погибших при обороне Казани в 1552 году. Габдулла Утямышев был известным благотворителем и построил множество мечетей. Мечеть «Иске Таш» – памятник татарской культовой архитектуры с сочетанием традиционного объемно-планировочного решения, классицистического оформления фасадов и романтических форм минарета, восходящих от булгарской культовой архитектуры.