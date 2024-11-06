Новый музей мечети Марджани: от «слишком высокого минарета» до «витрины ислама в СССР»

«Музей может стать точкой притяжения»

На цокольном этаже самой старой мечети Казани открылся музей истории. Эта часть храма находится в отдалении от молельных залов, что делает пребывание в ней и погружение в историю максимально комфортным как для туристов, так и для молящихся.



Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»

Экспозиция занимает три зала общей площадью около 100 кв. метров. Здесь впервые полноценно представлена история мечети и жизни махалли в разные исторические периоды.

На входе гостей встречает шамаиль, расписанный специально для музея.

«В Старо-Татарской слободе большой поток людей, в том числе туристов, у которого нет точки притяжения. Музей при мечети Марджани может стать именно таким местом», – рассказал нам сотрудник Института истории им. Ш. Марджани Бахтияр Измайлов.



Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»

Отправная точка новой внутренней политики Российского государства

Первый зал посвящен периоду с момента начала строительства мечети и до декабря 1849 года, когда Шигабутдин Марджани прочитал здесь свои первые проповеди. В 1850 году его утвердили имамом и мударрисом Первой соборной мечети.

Здесь же можно увидеть экспонаты о самых распространенных легендах. Например, о том, как в ответ на жалобу городских властей на мусульман, которые строят «слишком высокий минарет», Екатерина II сказала свое знаменитое: «Я определила им место на земле. А в небо они вольны подниматься по своему усмотрению, потому что небо не входит в мои владения».



Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»

Визит Екатерины II в Казань в 1767 году и положил начало истории Аль-Марджани – мусульмане сказали императрице, что в городе есть только одна маленькая деревянная мечеть, и получили высочайшее дозволение на строительство двух каменных храмов. По упоминаниям самого Марджани, в первоначальной застройке участвовали 62 зажиточные татарские семьи.

Этот же визит стал отправной точкой в изменении внутренней политики Российского государства. В 1773 году был издан указ о веротерпимости и вероисповеданиях.

Юнусовы – основные попечители

Понятно, что 62 семейства, участвовашие в строительстве, входили в число наиболее благополучных и состоятельных купеческих династий. Любопытно, что конце XVIII века они взяли на себя содержание Татарской ратуши – органа самоуправления татарских слобод.



Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»

В начале XIX века основными попечителями мечети стали Юнусовы. В музее содержатся копии прошений Ибрагима Юнусова о земле под строительство завода, а также о перестройке мечети. В 1837 году при мечети на средства купца было выстроено полукаменное здание для медресе, а в 1863 году благотворители из купеческой семьи расширили и увеличили михраб. Десять лет спустя они построили новое здание приходского медресе на улице, которая сейчас носит имя Фатыха Карима.



К сожалению, ранняя история мечети представлена в основном копийным материалом и рукописями XIX века.

Что было до этого?

В этом зале, впрочем, рассказывается не только о легендах. Здесь есть свидетельства того, что мечети в Старо-Татарской слободе были и в XVII, и в первой половине XVIII века. Например, планы Татарской слободы 50-х годов XVIII века показывают наличие двух деревянных мечетей: одна находилась в районе современной мечети Марджани, вторая – в районе Сенного базара.

Также в материалах второй половины XVI века содержатся свидетельства о том, что на месте Сенного базара во времена Казанского ханства находились татарское кладбище и некая Отучева мечеть.



Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»

Поскольку экспозиция рассчитана на туристов, в основном здесь фотографии и изображения мулл, из этнографического музея представлен рисунок ахуна начала XIX века. Здесь же можно увидеть некоторые сохранившиеся рукописные материалы: Коран, персидскую рукопись, Хафтияк шарифы, духовные пособия.

Мечеть была охряного цвета

Большое место в музее занимают материалы доктора архитектуры, заслуженного деятеля науки РТ Нияза Халитова. Согласно его исследованиям, первоначальный вид мечети Марджани отличался от дошедшего до нас. Как известно, еще в 1885 году минарет был полностью перестроен. По мнению Халитова, мечеть, выстроенная в стиле русского барокко в сочетании с местной традицией татарской архитектуры, не могла быть белого цвета. В своих трудах он ссылался на Апанаевскую мечеть и Петропавловский собор, которые имели очень сочные цвета. Более того, он писал, что во время реконструкции минарета в 1978 году обнаружил остатки первоначальной кладки, которая была охристого цвета.



Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»

Поскольку первоначальный вид минарета до нас не дошел, Халитов постарался вычислить его реальную высоту.

Как расширялось здание

В 1885 году Зайнулла Усманов перестроил минарет, а в 1887-м там появился знаменитый парапет-балкончик. Ранее, в 1861 году, Юнусовы пристроили к северной стороне здания кирпичную лестницу, расширив его при этом на одну оконную ось по фасаду.



Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»

После Великой Отечественной войны внешняя политика советского государства меняется в сторону борьбы за мир и против колониализма и разного рода гонений. На мечети это тоже отразилось – в середине 1950-х годов начинается реконструкция основного здания и строительство первого пристроя к нему. Его можно увидеть на фотографиях начала 1960-х годов. Значительное расширение пристроя к мечети произошло уже в 1982 году.



По советскому законодательству верующие (вне зависимости от вероисповедования), желавшие пользоваться молитвенным залом, должны были обратиться с соответствующей просьбой к государству. В этом случае группе людей не менее 20 человек передавали здание для религиозных обрядов. Однако получить право на второе здание по этому закону было нельзя. Но пристрой позволял использовать первое здание максимально.



Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»

И вот в 1950-е годы пристрой был сделан, была создана реставрационно-производственная мастерская, где в 1955 году начались первые реставрационные работы.

Марджани и мечеть Марджани

Второй зал небольшой, но он важен тем, что знакомит посетителей с личностью Шигабутдина Марджани. В декабре 1849 года Ибрагим Юнусов впервые приглашает Шихаб-хазрата в мечеть, а в марте 1850 года его уже утверждают имамом. С этого момента начинаются грандиозные изменения в жизни махалли.

Позже у Марджани случались и конфликты с Юнусовым: столкнулись два сложных характера. Как считает доктор исторических наук Радик Салихов, в результате под руководством Марджани в приходе сформировалось первое в истории города попечительство махалли. Впервые у мечети был не один добродетель, но и другие богатые спонсоры, которых нашел имам. Впоследствии они также построят отдельное здание медресе Соборной мечети.



Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»

С Марджани также связано то, что к мечети и ее богатому наследию, наконец, привлекается внимание, поскольку именно здесь он встречается с различными российскими учеными.

После смерти Марджани в 1889 году главой прихода был избран его сын Бурханутдин. Возможно, он не обладал такими организаторскими способностями, как его отец. Поэтому считается, что медресе пришло в запустение и приход потерял популярность.

Былую славу приходу вернул ученик Марджани Сафиулла Абдуллин, который возродил медресе и по большому счету вел эту деятельность до 1917 года. А впоследствии на его место пришел Абдулхамид – внук Марджани.

«Для туристов можно делать сувениры с изображением печати Марджани»

Благодаря тому, что в организации экспозиций поучаствовали Национальный музей и Национальная библиотека, на выставке можно увидеть рукописные источники, написанные самим Шигабутдином Марджани – автографы, выписки из метрических книг, которые заполнялись его рукой. Здесь есть его личная печать и отдельные документы 1856 года, заверенные ею.

«Этот бренд пока недостаточно раскручен в Казани. Сама эта печать замысловатая по форме и исполнению и привлекает внимание. Для туристов можно было бы делать сувениры с ее изображением», – размышляет Измайлов.



Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»

Также в этом зале можно увидеть опубликованные великим татарским ученым книги, кумган из Национального музея РТ, личные столовые приборы из музея Марджани в селе Коморгузя Атнинского района, которые он использовал во время хаджа, сборник стихов Тукая со стихотворением «Шихаб-хазрат», написанным в память о Марджани.



В музее можно увидеть традиционное одеяние татарского хазрата-муллы. Здесь представлены чалма, чапан, тасбих, также есть посох самого Марджани и т.п. Из необычного можно посмотреть, каким образом накручивалась чалма муллы – длинный саван, обернутый вокруг тюбетейки. Здесь же хранится чалма Абдульхабира Яруллина, одного из имамов мечети в советское время.

Лакокрасочное производство под верующими

В зале, посвященном советскому периоду, в основном представлены материалы, сохранившиеся в библиотеках.



Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»

Этот период достаточно противоречивый. С одной стороны, в 1920-е годы издавался журнал «Ислам», а с другой – атеистический «Фән һәм дин» («Наука и религия» в переводе с татарского, – прим. Т-и).

В 1924 году регистрируется Устав религиозного общества мечети Марджани. По большому счету, все люди, входившие в это общество, сразу попадали «на карандаш» НКВД.

В музее есть несколько документов, указывающих на то, что мечети начинают закрываться. К примеру, Азимовскую мечеть переоборудовали в звуковую студию документальных фильмов, одно время там даже работал кинотеатр.

В советское время Казань была одним из немногих городов, где можно было купить религиозные книги или простые бумажные шамаили – подпольно или по знакомству. Эти книги бережно хранили, заворачивали в ткань, а уже полуистлевшие листочки вкладывали в светскую литературу. В 1920-30-е годы кумганы и утварь религиозного назначения еще производились, но позже они стали редким товаром и стоили очень дорого. Их привозили из Средней Азии и берегли как зеницу ока.



Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»

В 1926 году в здании мечети появилась артель «Ирек» системы кооперации инвалидов, которая выпускала галерный клей, лаки, краски, колесную мазь, олифу, а в подземных помещениях мечети были устроены их хранилища. Не исключено, что это было сделано специально, чтобы вытеснить верующих. Продукты испарения ядовитого производства наверняка попадали в молитвенный зал.

Только через 30 лет артель удалось вывести из здания мечети. С просьбами об этом неоднократно обращались жители Казани: в ответе на одно из обращений 1948 года говорится о том, что никакой пожарной опасности артель не представляет и ее необходимо оставить на месте из государственных интересов.

На всех имамов и муэдзинов мечетей формировались личные карточки. Копии личных карточек Г. Яруллина, А. Сафиуллина, Г. Самматова можно увидеть на стендах. По большому счету, муллами, духовными лицами при мечетях или членами приходского управления были пенсионеры.



Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»

Помощь фронту на миллион рублей

Немаловажным этапом советской истории ислама стал военный период: в сентябре 1941 года муфтий Габдрахман Расулев призывает верующих поддержать борьбу против врага, а 15 мая 1942 года в Уфе состоялся чрезвычайный съезд Центрального духовного управления мусульман, который объявил джихад нацистской Германии.

Одним из видных участников совещания мусульманского духовенства был мухтасиб и имам мечети Марджани (с 1940 года) Киям Кадыров, который издал отдельную фетву с призывом сражаться против фашистов. Сейчас она хранится в библиотеке ИЯЛИ, а в музее Марджани размещена в электронном виде. По свидетельству Кияма Кадыровича, общая сумма помощи фронту, оказанной верующими мечети, достигала одного миллиона рублей. За время войны казанский имам-хатиб дважды получал благодарность по телеграфу от Сталина.

Интересно, что в 1945 году в Казани был проведен первый послевоенный Курбан-байрам: считается, что на него пришли около 25 тысяч человек, многие из которых были военными в гимнастерках. Фронтовики-мусульмане объясняли, что на фронте они дали слово – «назер-айту»: если останутся живыми, то принесут жертву Аллаху. После Победы над фашизмом прихожане мечети Марджани продолжали сбор средств для помощи семьям фронтовиков.

Легковые автомобили, микрофон и фотоальбомы

Исмагил Муштариев назначался имамом мечети Марджани дважды: в 1952-1954 и в 1956-1962 годах. Видимо, уловив ту самую волну новых внешнеполитических планов Советского Союза, он и сумел сделать пристрой и выбить для мечети легковые автомобили «Победа» и «Волга». Также при нем началось чтение проповеди с минарета с помощью микрофона.

Кроме того, Муштариев начинает активно популяризировать жизнь махалли. При нем появляются альбомы, в которых он оформлял повседневную деятельность мечети – проведение никахов, дней поминания, джаназы и т.д. Это становится важной частью жизни татарской общины, а фотографии – уникальным источником информации о ней.

Организация управления мусульманской общиной имела три уровня: общеприходское собрание верующих, «двадцатки» и мутавалиат (правление мечети). Смысл был в том, что, с одной стороны, есть приходской актив – двадцатка, а с другой – уже большая приходская община. Но по большому счету, государству было важно наладить юридические отношения именно с этой двадцаткой (распорядителями), поскольку именно они ответственны за приход, доходно-расходные дела, зарплаты имамов и т.д. В одном из документов говорится, что согласно уставу Духовного управления мусульман, утверждение мулл и муэдзинов проходит через муфтият, но при этом кандидатуры согласовывались и с уполномоченными органами по делам религий.

Двумя самыми известными имамами мечети в советское время были Абдульхабир Яруллин и Ахмедзаки Сафиуллин. Последний считается учителем трех муфтиев постсоветского периода.



Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»

Витрина ислама в СССР

В 1980 году приходская община мечети Марджани обращается с просьбой о расширении здания, поскольку в нем принимаются делегации из арабских стран, а соответствующего помещения для приемов нет. Переписка продолжается два года, и в 1982 году исполком принимает решение о разрешении на реконструкцию входа и пристроя. Так появляется длинный, уже современный пристрой.

В советское время Абдульхабир Яруллин начинает активно участвовать в многочисленных международных конференциях. Мечеть Марджани становится неким центром и витриной советского ислама. В экспозиции музея можно увидеть множество фотографий из ее жизни того периода – масштабных событий, больших делегаций и знаковых личностей.

В музее есть интерактивная зона, где погрузиться в жизнь махалли позволяют архивные видеоматериалы. Интересно, что первые советские видеохроники, где появляется мечеть Марджани – это антирелигиозные записи, в которых счастливая жизнь светских людей противопоставляется темной религиозной.



Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»

Примечательно, что в советское время «Интурист» утвердил несколько памятников религиозного характера для посещения их туристами, в число которых вошла и мечеть Марджани. Так, в сентябре 1980 года в Ташкенте прошла большая конференция под названием «XV век Хиджры должен стать веком мира и дружбы между народами!». После поездки в Москву ее участников привозили в Казань для посещения Аль-Марджани, что запечатлено на фотографиях.

Подготовила Айгуль Ахмадишина, «Миллиард.Татар»