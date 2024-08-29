Минниханов и Шаймиев посетили обновленную мечеть «Аль-Марджани» в Казани

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов и Государственный Советник РТ Минтимер Шаймиев посетили сегодня мечеть «Аль-Марджани». Построенная во второй половине XVIII века, она является одной из первых каменных мечетей в городе, напомнили в пресс-службе руководителя РТ.

Недавно в здании завершились реставрационные работы. В рамках первого этапа специалисты устранили трещины на сводах и фасадах, усилили минарет, обновили кровлю и заменили инженерные системы. Затем реставраторы вернули фасадам мечети исторический облик в барочном стиле. Был восстановлен декор, окна и изделия декоративно-художественного металла.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Рустаму Минниханову провели экскурсию по помещениям обновленной мечети, музею, который посвящен истории «Аль-Марджани» и ее знаменитым имамам. Также стало известно, что прихожанки открыли мастерскую, где изготавливают маскировочные сети и окопные свечи для участников специальной военной операции.

Раиса Татарстана и Государственного Советника республики сопровождали мэр Казани Ильсур Метшин, председатель Комитета РТ по охране объектов культурного наследия Иван Гущин, муфтий РТ Камиль Самигуллин, имам-хатыб мечети «Аль-Марджани» Мансур Джалялетдинов.