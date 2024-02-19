Чернышенко: Казань на высоком уровне готова к «Играм будущего»

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Столица Татарстана на высоком уровне готова к проведению международного мультиспортивного турнира «Игры будущего». Об этом заявил заместитель Премьер-министра России Дмитрий Чернышенко, передает телеканал «Матч ТВ».

«Мы сегодня весь день отработали с Раисом Республики Татарстан, сделали объезд и проверку операционной готовности всех объектов. Подтверждаю, что готовность на высоком уровне и в соответствии с планами», — заметил вице-премьер РФ в эфире программы «Громко».

Раис Татарстана Рустам Минниханов солидаризировался с оценкой федерального чиновника и подчеркнул, что опыт и имеющийся в республике уровень инфраструктуры позволяют провести «Игры будущего» на высшем уровне.

«У нас большой опыт проведения международных и всероссийских мероприятий. У нас достаточно серьезный уровень инфраструктуры для этих мероприятий», — уточнил Раис РТ.

Международный мультиспортивный турнир «Игры будущего» официально откроется в Казани 21 февраля и продлится вплоть до 3 марта. Первые состязания начались уже сегодня. Всего в турнире примут участие 282 международные команды из 107 стран, объединяющие свыше 2 тыс. спортсменов. Они будут состязаться по 21 дисциплине.

Президент России Владимир Путин назвал эти соревнования по киберспорту самыми масштабными в мире. Он сам и ряд лидеров зарубежных стран намерены посетить церемонию открытия. Раис Татарстана Рустам Минниханов уверен, что «Игры будущего» и предстоящие Игры стран БРИКС в Казани оставят огромный след в истории. Мэр Казани Ильсур Метшин выразил надежду, что «Игры будущего» «станут новой цифровой Олимпиадой».

Подробнее о турнире читайте в материале «Татар-информа» Звезды спорта и миллионные рейтинги трансляций: чего ожидать от «Игр будущего».