Звезды спорта и миллионные рейтинги трансляций: чего ожидать от «Игр будущего»

Ильсур Метшин: «Мы с вами стоим на пороге абсолютно нового мультиспортивного формата, который объединит реальность и цифровой мир»

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Казань примет первую в истории новую цифровую Олимпиаду

Более 270 команд и свыше 2 тысяч спортсменов из разных стран примут участие в «Играх будущего», которые уже стартовали в Казани и продлятся до 3 марта.

Столица Татарстана станет первой в истории хозяйкой новых «цифровых» Олимпийских игр. Как заявил на пресс-конференции мэр Казани Ильсур Метшин, подготовка к проведению соревнований была непростой. Однако предыдущий опыт в организации топовых мировых спортивных первенств позволил городу справиться со всеми поставленными задачами.

«Мы с вами стоим на пороге абсолютно нового мультиспортивного формата, который объединит реальность и цифровой мир. Именно казанские “Игры будущего” станут прототипом нового, завтрашнего дня, как когда-то в Афинах стартовали Олимпийские игры. Надеемся, что “Игры будущего” станут новой цифровой Олимпиадой», – отметил мэр.

Он напомнил, что всякий раз после крупных соревнований в городу остается в наследие инфраструктура, созданная для турниров. И сейчас те объекты, которые задействованы на “Играх будущего”, – это наследие Универсиады, предыдущих чемпионатов мира и других больших соревнований.

«Мы уверены, что новая цифровая страница мирового спорта придется всем по душе и мы все запомним нынешние “Игры будущего”. Мы видим, как на наших площадках совершенно разные люди со всего мира приезжают и становятся друзьями, между ними нет различий в национальностях, вероисповеданиях или языках. Это и есть картинка будущего мира. Добро пожаловать в Казань, мы очень рады вас видеть!» – заявил Метшин.

Игорь Столяров рассказал, что трансляции матчей по Dota 2 собирают миллионы зрителей в прямом эфире по всему земному шару Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Призовой фонд в 10 млн долларов и известные киберспортивные команды

«Игры будущего» обещают стать одним из самых грандиозных спортивных событий, проводимых в России в 2024 году. Обусловлено это сразу несколькими вескими причинами.

Во-первых, в столицу Татарстана съедутся десятки, а то и сотни популярных киберспортсменов. И в первую очередь это касается состязаний по дисциплине Dota 2. G2 Invictus Gaming, LGD Gaming, Azure Ray, Entity – команды-завсегдатаи элитарных мировых турниров, проводимых в рамках этой игры.

Трансляции матчей по Dota 2 собирают миллионы зрителей в прямом эфире по всему земному шару, об этом сказал на пресс-конференции руководитель проекта «Игры будущего» Игорь Столяров.

«Первые соревнования начались сегодня. Они идут уже более четырех часов, и я поделюсь с вами шокирующими цифрами. У нас на одном стриминговом сервисе в Китае было 7 миллионов человек в онлайне на матчах по Dota 2. Выступала китайская команда, и она одержала победу», – отметил Столяров.

Помимо дисциплины Dota 2 заслуживают внимания на «Играх будущего» и другие виды соревнований, на которых будет представлено несколько известных спортсменов. К примеру, в списках участников по Фиджитал – BMX числятся легендарные фристайлеры Даниэль Дерс и Гарретт Рейнольдс.

В футбольном «двоеборье» примут участие известные клубные бренды: «Црвена Звезда», «Бешикташ», R10 Team (франшиза Рональдиньо). В общем, звездных гостей будет предостаточно.

Вторая и не менее значимая причина, заставляющая высоко оценить серьезность «Игр будущего», кроется в денежной составляющей. Общая сумма призового фонда проекта – 10 млн долларов. Деньги будут в разных долях распределены в 21 дисциплине.

В каких-то соревнованиях, надо признаться, цифры призовых очень внушительные. Например, только для одних спортсменов, соревнующихся в турнире по вышеупомянутой Dota 2, из общего бюджета выделены призовые в размере 1 млн долларов.

Владислав Ершов анонсировал приезд на «Игры будущего» множества именитых российских спортсменов Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В Казань приедут Ковальчук, Дацюк и другие спортивные селебрити

Как анонсировали на пресс-конференции Игорь Столяров и спортивный директор проекта Владислав Ершов, на «Игры будущего» ожидается приезд множества именитых российских спортсменов.

Хедлайнерами станут выдающиеся российские хоккеисты – Илья Ковальчук, Данис Зарипов и Павел Дацюк, которые 22 февраля по окончании полуфинала по фиджитал-хоккею проведут специальный шоу-матч и сыграют с детьми из казанских спортшкол.

В мероприятии также будут задействованы экс-вратарь «Металлурга», чемпион мира в составе сборной России Василий Кошечкин и бронзовый призер зимних Олимпийских игр в Солт-Лейк-Сити (2002 год) Максим Афиногенов. Кроме того, в самом турнире по фиджитал-хоккею за казанскую команду «Ak Bars» сыграет экс-хоккеист ряда клубов КХЛ Максим Пестушко.

Приедут на «Игры будущего» в Казань и несколько хорошо известных российских футболистов. В соревнованиях по фиджитал-футболу примут участие экс-защитник «Локомотива» Роман Шишкин и экс-полузащитник «Спартака» Александр Шешуков.

В дисциплине по фиджитал-баскетболу свое слово должен сказать действующий центровой казанского УНИКСа Иван Лазарев. Игрок отправился на «Игры будущего» только после личного разрешения главного тренера команды Велимира Перасовича, который положительно оценил прогрессивность соревнований, проводимых в Казани.

В турнире по фиджитал-хоккею за казанскую команду «Ak Bars» сыграет экс-хоккеист ряда клубов КХЛ Максим Пестушко Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Где посмотреть «Игры будущего»?

Церемонию открытия «Игр будущего», которая состоится в среду, 21 февраля, в Международном выставочном центре «Казань Экспо», в прямом эфире покажет Первый канал. Начало прямой трансляции — в 18:45.

Трансляции фиджитал-соревнований будут доступны на телеканале «Матч ТВ» (официальном вещателе «Игр будущего»). Также легальные трансляции организуются на сервисах VK Play, Twitch и YouTube.

Говоря об интересе к соревнованиям, стоит отметить, что на финальные дни состязаний по фиджитал-футболу, фиджитал-хоккею, фиджитал-баскетболу и Dota 2 билеты уже практически раскуплены.