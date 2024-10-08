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Чемезов: МСЗ позволит достичь в Казани «нулевого захоронения» отходов
Запуск мусоросжигательного завода под Казанью позволит достичь в столице Татарстана «нулевого захоронения» отходов. Об этом заявил генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов в интервью «Российской газете».
«Сейчас продолжаем строить пять заводов энергетической утилизации отходов (четыре — в Московской области и один — в Казани)», — отметил руководитель госкорпорации.
По оценке Чемезова, запуск этих производств позволит в совокупности ежегодно перерабатывать в электрическую энергию более 3 млн тонн твердых бытовых отходов.
«Мы считаем, что в результате это поможет на 50% сократить захоронения отходов в Московском регионе и достичь „нулевого захоронения“ в Казани», — пояснил он.
Кроме того, Чемезов заверил, что эти заводы будут первыми подобными предприятиями в стране, соответствующими всем российским и международным экологическим требованиям.
Ранее сроки сдачи мусоросжигательного завода под Казанью перенесли на конец 2026 года. До этого в компании «РТ-Инвест» рассказали, что заявленная мощность МСЗ в 550 тыс. тонн мусора в год будет сохранена.
Сменившая швейцарско-японский консорциум Hitachi Zosen Inova в роли основного подрядчика китайская корпорация Chongqing Sanfeng Covanta Environmental Industry Co., Ltd. должна поставить ключевое оборудование до мая 2025 года. В проектную документацию будут внесены корректировки.
В начале июня текущего года стало известно, что компания «РТ-Инвест» возобновила строительство завода по сжиганию мусора под Казанью. О смене производителя ключевого оборудования было объявлено заранее: поставки установок от Hitachi Zosen Inova оказались невозможны из-за санкций, введенных против России после начала специальной военной операции (негативное влияние геополитической ситуации на энергетику Татарстана, хоть и по другому поводу, констатировал Раис РТ Рустам Минниханов).
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