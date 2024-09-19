В Татарстане перенесены сроки сдачи мусоросжигательного завода под Казанью

Стоп-кадр видео vk.com/msz_kazan

Строящийся под Казанью мусоросжигательный завод должен быть введен в эксплуатацию до конца 2026 года. Это следует из постановления Правительства РФ.

До этого о переносе сроков сдачи завода энергоутилизации отходов под Казанью рассказали в компании «РТ-Инвест». При этом там заверили, что заявленная мощность МСЗ в 550 тыс. тонн мусора в год будет сохранена.

Сменившая швейцарско-японский консорциум Hitachi Zosen Inova в роли основного подрядчика китайская корпорация Chongqing Sanfeng Covanta Environmental Industry Co., Ltd. должна будет поставить ключевое оборудование в течение года. В проектную документацию будут внесены корректировки.

Ранее, в начале июня, стало известно, что компания «РТ-Инвест» возобновила строительство завода по сжиганию мусора под Казанью. О смене производителя ключевого оборудования было объявлено в мае: поставки установок от Hitachi Zosen Inova оказались невозможны из-за санкций, введенных против России после начала специальной военной операции (негативное влияние геополитической ситуации на энергетику Татарстана, хоть и по другому поводу, констатировал Раис РТ Рустам Минниханов).