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Экономика 19 сентября 2024 15:40

В Татарстане перенесены сроки сдачи мусоросжигательного завода под Казанью

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В Татарстане перенесены сроки сдачи мусоросжигательного завода под Казанью
Стоп-кадр видео vk.com/msz_kazan

Строящийся под Казанью мусоросжигательный завод должен быть введен в эксплуатацию до конца 2026 года. Это следует из постановления Правительства РФ.

До этого о переносе сроков сдачи завода энергоутилизации отходов под Казанью рассказали в компании «РТ-Инвест». При этом там заверили, что заявленная мощность МСЗ в 550 тыс. тонн мусора в год будет сохранена.

Сменившая швейцарско-японский консорциум Hitachi Zosen Inova в роли основного подрядчика китайская корпорация Chongqing Sanfeng Covanta Environmental Industry Co., Ltd. должна будет поставить ключевое оборудование в течение года. В проектную документацию будут внесены корректировки.

Ранее, в начале июня, стало известно, что компания «РТ-Инвест» возобновила строительство завода по сжиганию мусора под Казанью. О смене производителя ключевого оборудования было объявлено в мае: поставки установок от Hitachi Zosen Inova оказались невозможны из-за санкций, введенных против России после начала специальной военной операции (негативное влияние геополитической ситуации на энергетику Татарстана, хоть и по другому поводу, констатировал Раис РТ Рустам Минниханов).

#мсз #мсз в рт #мусоросжигательный завод
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