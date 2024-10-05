Бюджетные концы с концами, новый нацпроект и федеральный десант: обзор событий недели

Всю неделю депутаты Госсовета РТ работали над законопроектом о бюджете Татарстана

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Непростой и нелегкий»: бюджет будущего года на слушаниях в Госсовете Татарстана назвали напряженным

Событием недели в финансовой жизни республики можно считать традиционные осенние парламентские слушания по бюджету.

Всю неделю депутаты работали над законопроектом о бюджете Татарстана на 2025 год и плановый период 2026–2027 годов в профильных комитетах Госсовета РТ. В итоге законопроект был рекомендован для принятия парламентом в первом чтении.

В законопроекте доходы республиканского бюджета на 2025 год прогнозируются в сумме 425,5 млрд рублей, расходы – 439 млрд рублей. Дефицит составит 13,5 млрд рублей. Что означает, что бюджет ожидается напряженный. К слову, в текущем году бюджетный дефицит запланирован в размере всего лишь 1,4 млрд рублей.

В 2026-м доходы планируются на уровне 451,1 млрд рублей, расходы – 464,2 млрд рублей, дефицит – 13,1 млрд рублей. Источники покрытия дефицита бюджета наличествуют - традиционно это переходящие остатки на счетах бюджета.

В 2027 году доходы ожидаются в размере 474,1 млрд рублей, расходы – 486,5 млрд рублей, дефицит – 12,4 млрд рублей.

Напомним, что в основу бюджетного проектирования прежде всего закладываются прогнозы состояния экономики республики.

Мидхат Шагиахметов доложил, что экономика будет расти в этот период темпами 2,6-2,9% Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В 2025 году рост валового регионального продукта (ВРП) прогнозируется с ростом на 2,9% к предыдущему, в 2026-м – 2,6%, в 2027-м – 2,7%, рассказал министр экономики Татарстана Мидхат Шагиахметов на заседании комитета Госсовета РТ по экономике, инвестициям и предпринимательству. В следующем году объем ВРП должен составить 5,3 трлн рублей, в 2027-м – выйти на 5,8 трлн рублей.

Да, как видим, прогнозируется уверенный рост экономики республики, но бюджетные расходы должны вырасти еще большими темпами, в первую очередь по социальным статьям.

«В первую очередь это рост в течение трех лет первоочередных и социально значимых расходов до 86% в структуре бюджета. Параметры расходов на социальную сферу свидетельствуют о динамике ежегодного роста данной расходной позиции. В 2027 году расходы вырастут к 2024 году более чем на 40%», – подчеркнула замминистра министра финансов РТ Оксана Кисапова на заседании Комитета Госсовета РТ по образованию, культуре, науке и национальным вопросам.

Оксана Кисапова: «Параметры расходов на социальную сферу свидетельствуют о динамике ежегодного роста данной расходной позиции» Фото: rais.tatarstan.ru

Если социальные расходы растут такими темпами (40% в течение трех последующих лет) и они занимают 86% процентов в структуре бюджета, то неудивительно, что будущие бюджеты прогнозируются с дефицитами, ведь темпы роста экономики (а значит, и доходов бюджета) ожидаются скромнее. При этом рост социальных расходов имеет под собой объективный характер и не может быть снижен. Так, например, замминистра финансов РТ Алла Анфимова заявила, что в бюджете республики на 2025 год предусмотрена значительная сумма по разделу «Образование» – 104,4 млрд рублей. В том числе запланированы деньги на среднее профессиональное образование. «Снижения нет», – заверила она.

Фарид Мухаметшин отметил на парламентских слушаниях 2 октября, что бюджет непростой и в исполнении будет нелегким Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин отметил на парламентских слушаниях 2 октября, что бюджет непростой и в исполнении будет нелегким.

«Люди понимают, что бюджет этого года принимается в особых условиях. Тяжелейших условиях СВО, санкций, которые так или иначе негативно отражаются на деятельности многих наших предприятий, организаций, учреждений. И в условиях сжатия рынка сбыта нашей продукции», – заявил Мухаметшин.

Тем не менее можно признать, что проект бюджета на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов сформирован с учетом принципов сбалансированности и общего совокупного покрытия расходов. Источники финансирования дефицита, представленные в законопроекте, соответствуют требованиям бюджетного законодательства.

Марат Хуснуллин обозначил, что новый нацпроект соберет лучшие программы, направленные на улучшение жизни россиян Фото: rais.tatarstan.ru

Социальное жилье Минниханова: состоялось первое заседание комиссии Госсовета России по направлению «Инфраструктура для жизни»

Важное событие недели – состоялось первое заседание комиссии Госсовета России по направлению «Инфраструктура для жизни», которое провел в Москве Раис Татарстана Рустам Минниханов. В новый национальный проект с идентичным названием войдут сразу 12 федеральных программ. На заседании вице-премьер страны Марат Хуснуллин обозначил, что нацпроект соберет лучшие программы, направленные на улучшение жизни россиян.

«Из плюсов – деньги предусмотрены на 6 лет, до 2030 года. То есть мы можем планировать вдолгую. Денег, конечно, всегда не хватает и хотелось бы больше, но для старта деньги есть», – отметил Хуснуллин.

«Необходимо построить 624 млн квадратных метров жилья (к 2030 году, – прим. Т-и), 124 млн квадратных метров нежилой недвижимости, вовлечь огромное количество земельных участков, заниматься туристической инфраструктурой, обновить социальную инфраструктуру, обновить общественный транспорт и оценить все мощности головных сооружений: вода, тепло, электричество», – заключил Хуснуллин.

В свою очередь, Раис Татарстана и председатель новой комиссии Госсовета РФ Рустам Минниханов обратил внимание на важность сбалансированного развития жилищной инфраструктуры.

«Следующий федеральный проект – “Жилье”. В последние годы активными темпами растет жилищное строительство. По итогам прошлого года в России введено свыше 110 млн квадратных метров жилья. При этом темпы создания социальной и дорожно-транспортной инфраструктуры отстают от объемов жилищного строительства», – подчеркнул Минниханов.

Председатель новой комиссии Госсовета РФ, Раис Татарстана Рустам Минниханов обратил внимание на важность сбалансированного развития жилищной инфраструктуры Фото: rais.tatarstan.ru

По этому вопросу он привел в пример республику. По его словам, в рамках нацпроектов и госпрограмм в 2021 году в Татарстане планировали ввести 3 млн квадратных метров жилья. При этом было запланировано только две новые школы, два пристроя, один садик и две поликлиники, хотя на такой объем жилья должно было быть 48 детских садов, 18 школ и 9 поликлиник.

«Учитывая, что сегодня, в результате увеличения площади построенных квартир растет обеспеченность жильем, нужно пересмотреть нормативы строительства социальной инфраструктуры исходя из количества зарегистрированных проживающих людей, а не объемов вводимых квадратных метров», – предложил Раис Татарстана.

Говоря об ипотеке, он подчеркнул, что благодаря федеральным мерам поддержки льготных ипотечных кредитов строительная отрасль вышла на рекордные темпы ввода жилья. Однако после отмены льготной ипотеки и повышения ключевой ставки наблюдается снижение доступности жилья, особенно в крупных городах из-за чего необходимо найти новые инструменты для обеспечения платежеспособного спроса на жилье.

Одним из вариантов его увеличения может стать пересмотр параметров возврата имущественного налогового вычета, который сейчас составляет не более 260 тыс. рублей.

Завершая выступление, Минниханов отметил, что для обеспечения доступности жилья также важно строить социальное жилье, в том числе без права приватизации, и предложил проработать механизмы его строительства, а также требования к получателям.

Первое заседание комиссии Госсовета России по новому весьма масштабному национальному проекту получилось весьма продуктивным – со стороны Татарстана прозвучали вполне рабочие реализуемые предложения, основанные на здоровом прагматизме и наработанном опыте республики. Налицо здравый, без шапкозакидательства и прожектерства, подход к решению такой масштабной задачи, как улучшение инфраструктуры для жизни в стране. Что позволяет надеяться на успешную реализацию нового национального проекта.

Иран провел масштабную атаку против Израиля, запустив по нему сотни баллистических ракет Стоп-кадр видео из соцсетей

Игра в имитацию или эскалацию: Иран провел масштабную атаку на Израиль

Мировое событие недели – эскалация конфликта на Ближнем Востоке. Иран провел масштабную атаку против Израиля, запустив по нему сотни баллистических ракет. Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана заявил, что ракетный удар стал ответом на убийства лидеров «Хезболлы» Хасана Насраллы и ХАМАСа Исмаила Хании.

Оценивать эту атаку очень сложно. Одна сторона занижает, другая, напротив, завышает ее последствия – классика военной пропаганды.

О каких-то серьезных повреждениях и значительных жертвах в Израиле не сообщалось. Израильские спасательные службы информировали о двух легкораненых в Тель-Авиве в результате ракетного обстрела, еще несколько человек получили травмы из-за падений, пытаясь добраться до укрытия. Появилась также информация израильской прессы, что в результате падения обломков ракеты недалеко от Иерихона (город на Западном берегу реки Иордан) погиб рабочий из сектора Газа. Белый дом в США утверждает, что в Израиле нет погибших в результате атаки Ирана.

В свою очередь КСИР утверждает, что среди объектов, которые поразили иранские ракеты, были военная база и газовые платформы в Средиземном море, а иранское агентство Shafaqna сообщает, что в результате ракетной атаки уничтожены более двадцати истребителей пятого поколения F-35 Израиля. Американские аналитики из Центра военно-морского анализа (CNA) зафиксировали 32 прямых попадания по израильской авиабазе Неватим в Негеве, при этом несколько баллистических ракет попали прямо в защитные ангары израильских самолетов F-35 Adir. Увы, но подробные снимки крупным планом пока недоступны, так что возможно, что ущерб в Неватиме может оказаться не таким уж серьезным. Данных об итогах атаки очень мало, пока остается лишь гадать об успешности воздушного удара.

Обращает на себя внимание тот факт, что израильские ПВО и присоединившийся к ним флот американцев были готовы к атаке Ирана – ближе к вечеру 1 октября информагентство Reuters со ссылкой на высокопоставленный источник сообщило, что Тегеран якобы уведомил Вашингтон (а значит, и Тель-Авив) о планируемом запуске баллистических ракет, которые достигнут Израиля за 12 минут. А американский телеканал ABC проинформировал, что Израиль ожидает запуск 240-250 ракет двумя волнами со стороны Ирана, но Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) не собирается наносить превентивный удар. Так что была или плановая утечка информации, или хорошо поработала израильская разведка.

Впрочем, чему удивляться? Ведь 30 сентября бывший президент Ирана Махмуд Ахмадинежад (руководил страной в 2005–2013 годах) заявил, что Тегераном было создано подразделение по противостоянию Израилю, глава которого оказался агентом «Моссада».

Биньямин Нетаньяху заявил, что его страна примет ответные меры против Ирана Фото: kremlin.ru

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что его страна примет ответные меры против Ирана.

«Иран совершил большую ошибку сегодня вечером, и он заплатит за это», – пригрозил он.

Израиль «выберет время» для ответа Ирану и продемонстрирует «удивительные наступательные возможности», заявил также начальник Генштаба израильской армии Герци Халеви. Нанести удар Израиль может примерно так же, как он недавно проделал это в Йемене, успешно накрыв ракетами «воздух – земля» ряд объектов в порту Ходейда.

Иран не остался в долгу, пообещав ударить «в тысячу раз сильнее», если Израиль ответит на эту атаку. Кроме того, КСИР заявил о готовности нанести удар по базам США в регионе, если Америка «сделает глупость».

Сделанные с разных сторон заявления заставляют говорить о дальнейшей эскалации конфликта в этом неспокойном регионе.

Если ответный удар Израиля будет результативным, то война имеет шансы развернуться всерьез по полной программе, и здесь уже вопрос позиции стран Залива и готовности Штатов вмешиваться приобретет решающее значение.

С рабочими поездками в республику прибыли замруководителя Администрации Президента РФ Орешкин, министр науки и высшего образования РФ Фальков и глава Минпромторга РФ Алиханов Фото: rais.tatarstan.ru

Федеральный десант: Орешкин, Фальков, Алиханов и Патрушев посетили республику с рабочими визитами в преддверии Дня машиностроителя

На этой неделе в Татарстане высадился внушительный федеральный десант топовых чиновников – с рабочими поездками в республику прибыли заместитель руководителя Администрации Президента РФ Максим Орешкин, министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков и глава Минпромторга РФ Антон Алиханов. Чиновники приняли участие в форуме Digital Innopolis Days, совмещенном с конференцией по искусственному интеллекту AI IN.

На форуме Максим Орешкин заявил, что человеческий труд будет становиться все дороже и дороже. Роботизация может быть одним из путей преодоления дефицита кадров в России. Антон Алиханов не побоялся перегрузить участников информацией и озвучил некоторые цифры, связанные с планами России по промышленной роботизации.

Мировой темп уровня роботизации – 5%, но для того, чтобы достичь плана Путина «войти в топ-25 стран по уровню роботизации», России придется ускориться до 7% к 2030 году.

Антон Алиханов: «Будет достаточно большой объем средств. 130 млрд рублей мы заявляем на шестилетку. Это так называемая компенсация, скидки на робототехнику» Фото: tatarstan.ru

Сейчас уровень роботизации в среднем по стране – 19 промышленных роботов на 10 тыс. сотрудников. Это значит, что к 2030 году России предстоит внедрить 85 тыс. роботов на предприятиях, заявил Алиханов. И с этим, очевидно, будут сложности. Вызовом становится и выстраивание цепочек поставок компонентов и комплектующих для тех самых промышленных роботов. Предстоит локализовать производства и прийти к тому, чтобы все критические узлы производились в России. Понимание этих проблем имеется – на роботизацию бюджет выделяет приличные деньги.

«Будет достаточно большой объем средств. 130 млрд рублей мы заявляем на шестилетку. Это так называемая компенсация, скидки на робототехнику. Несколько первых лет, пока люди привыкают к нашим решениям, мы будем предоставлять скидку, чтобы отечественная робототехника выходила дешевле», – пообещал министр.

Также в России появятся льготный лизинг и льготное кредитование закупок роботов.

Кое-что перепадет и Татарстану. Так, Алиханов заявил, что одним из первых будет поддержан региональный центр робототехники в Иннополисе.

Поскольку роботизация производств – задача комплексная, то без подготовки кадров здесь никуда. Об этом говорил на форуме Валерий Фальков. Российской системе образования предстоит пересмотреть подходы к образовательным стандартам. В сфере высшего образования все, что имеет отношение к производству, должно включать блок, посвященный роботам и автоматизации. Также нужно иначе подходить к дополнительному образованию, заключил министр.

Делегация федеральных чиновников в Набережных Челнах приняла участие в праздновании Дня машиностроителя Фото: rais.tatarstan.ru

Далее делегация федеральных чиновников отправилась в Набережные Челны, где приняла участие в праздновании Дня машиностроителя.

«Благодаря вам мы передвигаемся по нашей стране – вы в Татарстане строите вертолеты, самолеты, автомобили, сельхозтехнику. То внимание, которое республика уделяет развитию этого сектора, вызывает уважение. Рустам Нургалиевич лично следит за строительством федеральных объектов, действительно переживает и поддерживает», – отметил на торжествах Алиханов.

Кроме того, Татарстан на этой неделе посетил Николай Патрушев – впервые в качестве помощника Президента РФ и председателя морской комиссии. Он побывал на Зеленодольском завод им. Горького, где ознакомился с перспективами его развития. При этом Патрушев интересовался как военной тематикой предприятия, так и его гражданской продукцией. Так, например, его внимание привлек проект судна на подводных крыльях «Метеор-2020».

Мы видим, что Татарстан был на этой неделе местом паломничества федеральных чиновников крупного масштаба. Их пристальный интерес к республике вполне объясним – регион обладает весьма развитым машиностроительным комплексом и осуществляет разработки, в частности, в сфере робототехники и кораблестроения. Тем более что визиты федералов были в преддверии Дня машиностроителя, отмечаемого в России в это воскресенье. Чем больше таких визитов – тем крепче связи – тем лучше для республики.

В столицу Татарстана прибыл первый авиарейс по маршруту Шанхай – Казань – Шанхай Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Поднебесная становится ближе: состоялось открытие прямого авиарейса Казань – Шанхай

Событие недели для гражданской авиации – в столицу Татарстана прибыл первый авиарейс по маршруту Шанхай – Казань – Шанхай, над открытием которого работали порядка полутора лет. Судя по почти 100-процентной заполненности 264-местного борта, рейс сразу оказался востребованным. Летать он будет три раза в неделю: во вторник, четверг и субботу.

Какие возможности предоставляет новый авиарейс для татарстанцев и жителей соседних регионов? Он позволит удобно путешествовать не только в Китай. Шанхай – большой авиахаб, откуда можно долететь до многих других стран Азии, например, в Таиланд, Вьетнам, Японию и другие. Облегчается сообщение и в обратном направлении. Туристы из Китая смогут напрямую попасть в Казань, не делая крюк до Москвы.

«Путь на такие курорты, как Хайнань, в курортные зоны Таиланда, Вьетнама, Малайзии, будет доступен с удобной стыковкой через Шанхай. Таким образом, люди будут экономить как время, так и деньги. Важно, что это регулярный рейс, который выполняет одна из ведущих авиакомпаний Китая», – заявил председатель Госкомитета РТ по туризму Сергей Иванов.

Сергей Иванов: «Путь на такие курорты, как Хайнань, в курортные зоны Таиланда, Вьетнама, Малайзии, будет доступен с удобной стыковкой через Шанхай» Фото: Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

При этом важно, что в Китае можно находиться без визы в течение шести дней. Таким образом, туристы могут прилететь в Шанхай, погулять или пожить там и затем отправиться в дальнейшее путешествие.

Но пока краеугольным вопросом для желающих поехать в Китай на более длительное время остается визовая система. Сейчас для получения визы в КНР необходимо обращаться в посольство в Москве. Этот вопрос прокомментировал «Татар-информу» Генеральный консул Китая в Казани Сян Бо. По его словам, соответствующая работа активно ведется, и уже в начале следующего года визу можно будет получить в столице РТ.

Если решится вопрос с визами, то размах бизнес-сотрудничества и культурного обмена Татарстана и КНР вырастет еще больше. Впрочем, появление прямого авиасообщения между Казанью и Шанхаем уже сейчас значительно помогает не только туристическим, но и культурным и деловым связям Татарстана и других регионов ПФО с Китаем.