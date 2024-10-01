«Денег просить не буду, но вопрос поставлю»: Госсовет РТ начал препарировать бюджет-2025

Оксана Кисапова: «Доходы бюджета Татарстана на следующий год прогнозируются в сумме 425,5 млрд рублей, расходы – 439 млрд рублей»

Фото: gossov.tatarstan.ru

Расходы на социальную сферу через три года вырастут более чем на 40%

Доходы бюджета Татарстана на следующий год прогнозируются в сумме 425,5 млрд рублей, расходы – 439 млрд рублей. Дефицит составит 13,5 млрд рублей, сообщила заместитель министра финансов РТ Оксана Кисапова на заседании Комитета Госсовета РТ по образованию, культуре, науке и национальным вопросам.

По ее словам, есть особенности, характеризующие расходы бюджета на 2025–2027 годы. «В первую очередь это рост в течение трех лет первоочередных и социально значимых расходов до 86% в структуре бюджета. Параметры расходов на социальную сферу свидетельствуют о динамике ежегодного роста данной расходной позиции. К 2024 году расходы в 2027 году вырастут более чем на 40%», – подчеркнула замминистра.

Кисапова добавила, что продолжится распределение расходов по государственным программам. В среднем расходы в бюджете на программы составляют около 88%.

«В бюджете предусмотрено финансирование республиканских социально значимых мероприятий, действующих на протяжении ряда лет, с общим объемом ассигнований в 7,8 млрд рублей», – отметила замминистра финансов.

Лилия Маврина поинтересовалась у представителя Минобрнауки, какая потребность в школах на сегодня есть в республике Фото: gossov.tatarstan.ru

«Новые микрорайоны строятся, а школ нет»

Обсуждение проекта бюджета не обошлось без дискуссии. Так, секретарь Госсовета Лилия Маврина поинтересовалась у представителя Минобрнауки, какая потребность в школах на сегодня есть в республике.

Она напомнила, что уже не первый раз задает этот вопрос, но ответ на него так и не получила. «Новые микрорайоны строятся, а школ нет», – заявила депутат.

«Иногда отстает социальная инфраструктура. Но под новые микрорайоны школы строятся. Потребность в школах определяется с учетом многих факторов. Это зависит от плана застройки территории, от демографической ситуации в том или ином районе. Потребность также определяется с учетом того, что объекты приходят в негодность», – сказал заместитель министра образования и науки РТ Рамиль Хайруллин.

«Это в общих словах. У меня конкретный вопрос», – подчеркнула Маврина.

На это замминистра ответил, что ежегодно в республике строится от 10 до 14 новых школ по федеральным и республиканским программам. «Потребность сейчас определена пока предварительно. Решение принимает не Министерство образования, а Кабинет Министров. Потребность гораздо выше», – отметил Хайруллин. Но и такой ответ депутата не устроил.

Рамиль Хайруллин: «Иногда отстает социальная инфраструктура. Но под новые микрорайоны школы строятся» Фото: gossov.tatarstan.ru

«Вы просите конкретный ответ? Десять школ. Их планируется построить в следующем году в основном в крупных городах – в Казани, Набережных Челнах, Нижнекамске, Альметьевске. Я могу сказать наши потребности – 10 школ на следующий год. Но представляете, я сейчас озвучу планы, а окажется не так», – заметил представитель Минобрнауки.

«Два года назад мы с вами на этой же теме сели. Я думала, что за два года вы успели определить потребность в школах. Спасибо. Я не удовлетворена ответом», – подытожила Маврина.

«Если школы строятся и не заполняются, может, не там строим?»

Однако тему со строительством школ на этом не закрыли. Хайруллин сообщил, что еще не сформирован республиканский план по строительству.

«Самый главный вопрос в том, будут ли наполнены учреждения образования. Безусловно, нужно учитывать, что есть бюджет, строгие финансовые правила», – сказал он.

По словам замминистра, не все новые школы в республике заполнены на свою проектную мощность. «Вот, например, построили десять школ в 2024 году, а ведь они не все полностью заполнены. Есть школа в Набережных Челнах, она сразу заполнилась. Но, к сожалению, есть школы, которые инертно заполняются – в течение полугода, года. Некоторые даже более года. Построили школу на 1224 места, ее заполнили на 800 мест. Все это сдерживает строительство», – подчеркнул он.

При этом Хайруллин отметил, что каждый год школы строятся суммарно почти на 10 тыс. ученических мест.

«Если школы строятся и не заполняются, может, не там строим? Как это решается?» – поинтересовался депутат Ильгиз Зайниев Фото: gossov.tatarstan.ru

«Если школы строятся и не заполняются, может, не там строим? Как это решается?» – поинтересовался депутат Ильгиз Зайниев.

Хайруллин ответил, что для этого создан Институт пространственного планирования РТ. «Он отвечает. Сейчас будет планировать», – пояснил он.

Маврина добавила, что люди переезжают из каких-то микрорайонов, поэтому в их школах детей становится меньше. И получается, что школы не заполнены. «В то же время в других густонаселенных районах потребность высокая. Поэтому важно проанализировать, где в первую очередь нужно строить, а где можно подождать», – констатировала она.

«В некоторых районных редакциях летом газету выпускал один человек»

Депутат, председатель Союза журналистов РТ Ильшат Аминов предложил увеличить зарплату сотрудникам СМИ в городах и районах. По его словам, сейчас там средняя зарплата составляет 25–30 тыс. рублей.

«Я денег просить не буду, но вопрос поставлю. Потому что просить сразу столько – все равно не поймут. Я проехал 23 района республики в ходе избирательной кампании. И в каждом районе ко мне подходили журналисты местных изданий. Во всех региональных редакциях очень остро стоит вопрос кадров. В некоторых районных редакциях летом газету выпускал один человек. Это все, что там осталось», – заявил парламентарий.

Ильшат Аминов предложил увеличить зарплату сотрудникам СМИ в городах и районах Фото: gossov.tatarstan.ru

Ситуацию с региональными изданиями он назвал катастрофической, потому что «идет достаточно серьезный отток профессиональных кадров». «Если нам нужны региональные газеты и журналы, давайте определяться. Эту тему надолго отодвигать нельзя, потому что ситуация обострилась», – подчеркнул Аминов.

В бюджете Татарстана на 2025 год на средства массовой информации предусмотрено 1,7 млрд рублей. По мнению Аминова, примерная сумма дополнительного финансирования может составить 500 млн рублей.

«Я прекрасно понимаю, что сейчас не могу выйти и сказать: “Дайте 500 млн рублей, и мы все проблемы решим”. Но нужно подготовить документы, чтобы обосновать необходимость этих средств. Думаю, что “Татмедиа” это может сделать. Сюда же накладывается вопрос компьютерной безопасности, новых технологий. Объем задач растет, но финансирование отстает», – отметил он.

Депутат сообщил, что даже хочет выступить по этому вопросу на сессии Госсовета.

«Учитывая скорость работы определенных органов, много различных мероприятий не реализуется»

Рассмотрение проекта бюджета продолжилось в Комитете по законности и правопорядку. Слово попросил депутат Расим Баксиков, который рассказал об обращении Министерства по делам молодежи РТ. Обращение касается финансирования программы «Патриотическое воспитание молодежи РТ» на 2022–2025 годы. Оно составляет 10 млн рублей в год.

Расим Баксиков: «Учитывая современные мировые вызовы, необходима системная программная работа по развитию гражданственности и патриотизма среди молодежи» Фото: gossov.tatarstan.ru

«Учитывая современные мировые вызовы, необходима системная программная работа по развитию гражданственности и патриотизма среди молодежи, развитию ответственности за судьбу страны через служение Родине, сохранение исторической памяти, воспитание защитников Родины», – сказал парламентарий.

По его словам, министерством подготовлен проект программы с учетом «усиления поддержки патриотических объединений, их развития на базе средних специальных учебных заведений и вузов, информационной работы с молодежью».

«По итогам экспертизы, финансовая потребность программы на 2023–2025 годы определена и согласована в размере 66,5 млн рублей ежегодно. В том числе 10 млн рублей уже предусмотрены в бюджете программы», – подчеркнул Баксиков.

Он уточнил, что ежегодная дополнительная финансовая потребность оценивается в 56 млн рублей. «Выходит так, что общая потребность 65,5 млн рублей, выделено всего 10 млн рублей. Министерству приходится постоянно доупрашивать, дообращаться. Но учитывая скорость работы определенных органов, очень много различных мероприятий не реализуется», – отметил депутат.

Он убежден, что воспитание молодежи в патриотическом ключе всегда актуально, но особенно в нынешней ситуации.

Александр Чубаров: «Вы справедливо подняли этот вопрос. Поднимете его и на парламентских слушаниях 2 октября» Фото: gossov.tatarstan.ru

Баксикова поддержал председатель комитета Александр Чубаров: «Вы справедливо подняли этот вопрос. Поднимете его и на парламентских слушаниях 2 октября».

«Проблема есть по обеспечению детей аппаратами ИВЛ»

Законопроект о бюджете обсудили также на заседании Комитета по социальной политике. Председатель комитета Светлана Захарова поинтересовалась обеспечением больных детей на дому аппаратами ИВЛ.

Светлана Захарова поинтересовалась обеспечением больных детей на дому аппаратами ИВЛ Фото: gossov.tatarstan.ru

«Проблема есть по обеспечению детей аппаратами ИВЛ. Это мероприятие входит в национальный проект “Здравоохранение”. Реализация проекта осуществляется на условиях софинансирования федерального и республиканского бюджетов. На сегодня принято распоряжение Правительства России, в котором определена доля затрат федерального и республиканского бюджетов», – ответила заместитель министра здравоохранения РТ Гузалия Закариева.

Захарова также подняла вопрос по очередности на зубопротезирование. Директор Территориального фонда ОМС РТ Алсу Мифтахова ей ответила, что по сравнению с 2022 годом на 2,6 тыс. человек снизилось количество людей, стоящих в очереди на зубопротезирование.

«Но проблема сохраняется. В отдельных учреждениях очередь достигает 12 месяцев. Здесь вопрос, скорее всего, в отсутствии стоматологов, а не в отсутствии финансирования», – заметила она.

Закариева подтвердила, что есть дефицит узких специалистов Фото: gossov.tatarstan.ru

Закариева подтвердила, что есть дефицит узких специалистов. «По зубопротезированию один-два специалиста. И отток буквально одного специалиста ставит под вопрос оказание медицинской помощи данной категории. Будем заниматься перераспределением и перенаправлением потоков», – сказала она.