«Забыли, в какое время мы живем?»: что не понравилось депутатам Татарстана в бюджете-2025

Депутаты нового созыва рассмотрели на слушаниях законопроект о бюджете республики на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Трехлетка для бюджета будет непростой

Депутаты нового созыва рассмотрели на слушаниях законопроект о бюджете республики на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов.

Министр экономики Татарстана Мидхат Шагиахметов доложил, что экономика будет расти в этот период темпами 2,6-2,9%. В следующем году объем ВРП должен составить 5,3 трлн рублей, в 2027 году выйти на 5,8 трлн рублей.

Учитывая прогноз, и был сформирован бюджет республики.

В следующем году доходы, как ожидается, составят 425,5 млрд рублей, расходы – 439,1 млрд рублей, дефицит – 13,6 млрд рублей.

Мидхат Шагиахметов доложил, что экономика будет расти в этот период темпами 2,6-2,9% Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В 2026-м доходы планируются на уровне 451,1 млрд рублей, расходы – 464,2 млрд рублей, дефицит – 13,1 млрд рублей.

В 2027 году доходы ожидаются в размере 474,1 млрд рублей, расходы – 486,5 млрд рублей, дефицит – 12,4 млрд рублей.

Свою краткую рецензию дал председатель Комитета Государственного Совета РТ по бюджету, налогам и финансам Леонид Якунин. Он считает, что трехлетний период будет непростым с точки зрения экономики. В 2024 году произошло резкое повышение доходов и расходов федерального бюджета в целом, а Фонд национального благосостояния сократился.

Леонид Якунин считает, что трехлетний период будет непростым с точки зрения экономики Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

КПРФ на слушаниях призвали освободить малообеспеченных от НДФЛ и поднять зарплату учителям

Следом за докладчиками выступил координатор фракции КПРФ в Государственном Совете Республики Татарстан Фадбир Сафин. По его мнению, республика сделает новый шаг в своем экономическом развитии. Затем Сафин перешел к предложениям.

«За чертой бедности в республики находятся 194 тыс. человек. Это примерно 5% от всего населения республики. Это те люди, доход которых ниже прожиточного минимума — 13,1 тыс. рублей. Это, конечно, не бедность, это нищета», – заявил координатор фракции КПРФ в Государственном Совете.

Есть и малообеспеченные семьи, их примерно 30% от всех семей Татарстана. Еще есть пенсионеры, чья страховая пенсия чуть выше 13 тыс. рублей. При этом цены растут буквально на все, сказал Сафин.

«В сегодняшних, мягко скажем, непростых условиях богатые богатеют», – заявил он. Банки зарабатывают, а граждане сидят на кредитах. По его словам, сумма кредитов (потребительских и ипотечных) среди жителей республики превысила 1 трлн рублей.

Фадбир Сафин от КПРФ предложил в качестве меры борьбы с бедностью освобождение от НДФЛ тех, кто получает не выше МРОТа с постепенным расширением Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Сафин от КПРФ предложил в качестве меры борьбы с бедностью освобождение от НДФЛ тех, кто получает не выше МРОТа с постепенным расширением – освобождением от налога для тех, кто получает не выше двух МРОТов.

Во время слушаний поднимались и вопросы нехватки кадров, в том числе среди бюджетников. Так, Сафин напомнил, что Татарстану не хватает нескольких тысяч учителей, многим преподавателям приходится работать на 1,5 ставки и перерабатывать. Много педагогов предпенсионного возраста (66%), а тех, кто младше 30 лет, всего 17%. Как мотивировать выпускников, когда зарплата учителей в районе 30 тыс. рублей? Этот вопрос Сафин задал присутствующим и сравнил с Китаем, где, мол, учителя по 100 тыс. получают.

«За рубежом и ставки другие, и вложения другие. И много чего другого. Так что сравнить не так просто», – парировал Якунин и передал слово следующему.

Эдуард Шарафиев обратил внимание на то, что расходы национальную оборону республика увеличивает, но менее, чем на 10% Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Шарафиев призвал готовить систему здравоохранения к окончанию СВО

Следующее выступление было от депутата Госсовета РТ, участника СВО Эдуарда Шарафиева. Он обратил внимание на то, что расходы национальную оборону республика увеличивает, но менее, чем на 10%.

«Мы что, с вами забыли, в какое время живем?» – озадаченно спросил Шарафиев.

Тема СВО прозвучала и в оценке депутатом расходов на здравоохранение. По его мнению, надо изучить, готова ли система к моменту, когда закончится специальная военная операция, когда бойцы будут массово возвращаться в республику.

«У бойцов появятся или проявятся хронические заболевания, мы уже сейчас должны быть к этому готовы. Изучив раздел здравоохранения, я не увидел такой подготовки», – сказал Шарафиев.

По его словам, в законопроекте указано, что расходы на ЖКХ в плановом периоде сокращаются.

«Мы что, к 2027 году уже обеспечим качественным жильем и услугами ЖКХ наших граждан? Уверен, что не справимся с этими задачами. Будут новые вызовы», – заявил депутат.

Он также предложил на республиканском уровне поддержать учителей, чьи ученики завоевывают места на олимпиадах.

Якунин в ответном слове обратил внимание Шарафиева, что не согласен с его мнением о снижении расходов. Он призвал участника СВО смотреть не на плановые показатели, а на фактические – по ним есть рост.

Расим Баксиков напомнил, что в Татарстане 2025 год объявлен Годом защитника Отечества Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Баксиков ратовал за увеличение расходов на патриотическое воспитание

«Подписываюсь под каждым словом Эдуарда Сулеймановича», – так свое выступление начал заместитель председателя Комитета Госсовета РТ по законности и правопорядку, Герой России и участник СВО Расим Баксиков.

Он напомнил, что в Татарстане 2025 год объявлен Годом защитника Отечества. По мнению Баксикова, необходимо актуализировать региональный проект по патриотическому воспитанию, точнее пересмотреть мероприятия и объем финансирования.

В 2024 году, по его словам, на реализацию проекта было предусмотрено 10 млн рублей, на 2025 год – более 30 млн рублей. Тогда как реальная потребность в средствах – 66 млн рублей, озвучил Герой России.

«Патриотическое воспитание молодежи всегда актуально, всегда к нему нужно относиться весьма и весьма серьезно, дабы мы не наблюдали нелицеприятных моментов, которые заставал я в условиях боевых действий: отказников и дезертиров. Они есть, бывают, от этого никуда не денешься. Мы отвечаем за воспитание нашей молодежи», – заявил Баксиков.

Рустам Нигматуллин: «Важно сохранить сбалансированную бюджетную политику, которая направлена на устойчивую эффективную работу предприятий» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

85% расходов – социальные

В завершение слушаний выступил первый вице-премьер Татарстана Рустам Нигматуллин, который поблагодарил за вопросы и предложения. Он напомнил, что параметры бюджета сформированы по базовому варианту сценарных условий прогноза развития российской экономики.

«Важно сохранить сбалансированную бюджетную политику, которая направлена на устойчивую эффективную работу предприятий, стимулирование инвестиционной и предпринимательской активности и повышение качества жизни населения», – заявил Нигматуллин.

Бюджет по-прежнему имеет ярко направленный социальный характер — 85% от общего объема расходов. Расходы носят объективный характер, заверил первый вице-премьер РТ.

Фарид Мухаметшин: «Такого количества программ в советское время не было, а сегодня их настолько много! И по отраслям, и по дворам, и школам, и больницам и так далее» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Мухаметшин наказал активнее участвовать в нацпроектах и перестать написывать Раису

Заключительное слово было у Председателя Государственного Совета Республики Татарстан Фарида Мухаметшина. Он напомнил, что слушания направлены на то, чтобы максимально учесть просьбы наших жителей, товаропроизводителей. Мухаметшин назвал закон о бюджете основным, хребтовым, на который будут нанизываться все остальные программы.

«Люди понимают, что бюджет этого года принимается в особых условиях. Тяжелейших условиях СВО, санкций, которые так или иначе негативно отражаются на деятельности многих наших предприятий, организаций, учреждений. И в условиях сжатия рынка сбыта нашей продукции», – заявил Мухаметшин.

Он призвал использовать возможности, которые дает федеральный центр, и активно участвовать в национальных проектах и федеральных программах.

«Такого количества программ в советское время не было, а сегодня их настолько много! И по отраслям, и по дворам, и школам, и больницам и так далее. Нас расстроило, что многие главы муниципальных образований нашли легкий такой способ выхода — написать письмо Раису РТ: "Помоги построить школу, помоги построить садик, помоги благоустроить дворик!" Есть программы! Давайте будем ориентировать, Рустам Камилевич, на участие в этих программах», – обратился Мухаметшин к Нигматуллину.

Ни сметы, ни проекта муниципальные власти в таких письмах Раису не предоставляют, а это работа, которую нужно культивировать. «Это же безвозвратные деньги, а не кредиты, которые надо возвращать с процентами», – отметил Председатель Госсовета РТ.

В заключение он отметил, что бюджет непростой и в исполнении будет нелегким.