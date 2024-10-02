Игра в имитацию или эскалацию: что надо знать о ракетном ударе Ирана по Израилю

Иран провел масштабную атаку против Израиля, используя сотни баллистических ракет

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Все оказались в курсе

Ближе к вечеру 1 октября информагентство Reuters со ссылкой на высокопоставленный источник сообщило, что Тегеран уведомил Вашингтон (а значит, и Тель-Авив) о планируемой атаке баллистическими ракетами, которые достигнут Израиля за 12 минут. Reuters написало, что Тегеран уведомил также и Москву. Якобы Тегеран сообщил «международным сторонам» о времени и масштабах планируемых ударов.

Телеканал ABC проинформировал, что Израиль ожидает запуск 240-250 ракет двумя волнами со стороны Ирана, но Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) не собирается наносить превентивный удар.

Правда, после атаки в иранском постпредстве при ООН заявили, что заблаговременно не предупреждали Вашингтон о планируемой атаке. Тут же Госдеп США подтвердил, что правительство Штатов не было предупреждено о планах Тегерана атаковать Израиль.

Но факт остается фактом: все были в курсе, когда ракеты полетят на Израиль, куда и в каком количестве. Позже все это совпало с реальным положением дел. Так или иначе, было либо предупреждение, либо произошла грандиозная утечка информации со стороны Ирана.

Впрочем, чему удивляться? Ведь 30 сентября бывший президент Ирана Махмуд Ахмадинежад (руководил страной в 2005–2013 годах) заявил, что Тегераном было создано подразделение по противостоянию Израилю, глава которого оказался агентом израильской разведки «Моссад».

Так что израильские ПВО и присоединившийся к ним флот американцев к ракетной атаке Ирана были готовы.

Ракетный удар по Израилю является ответом на убийство лидера «Хезболлы» Хасана Насраллы, а также на убийство лидера ХАМАСа Фото: CC BY 4.0, commons.wikimedia.org

Мотивы ракетной атаки Тегерана

В ночь на 1 октября израильская армия начала наземную операцию в Ливане. Незадолго до этого в своем бункере в Бейруте была уничтожена почти вся верхушка «Хезболлы» вместе с ее лидером Хасаном Насраллой.

Корпус стражей исламской революции Ирана заявил, что ракетный удар по Израилю является ответом на убийство лидера «Хезболлы», а также на убийство лидера ХАМАСа Исмаила Хании.

«В ответ на мученическую смерть Исмаила Хании, Хасана Насраллы и (командующего гвардейцами КСИР) Нильфорошана мы нанесли удар по самому сердцу оккупированных территорий», — сообщается в заявлении Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

ЦАХАЛ зафиксировал начало атаки, объявив о сиренах ракетной опасности по всей стране в 19:32 по местному времени Фото: CC BY-SA 3.0, commons.wikimedia.org

Итоги ракетной атаки

ЦАХАЛ зафиксировал начало атаки, объявив о сиренах ракетной опасности по всей стране в 19:32 по местному времени. Президент США Джо Байден поручил на этом фоне американским военным помочь израильской обороне отбиться от иранских атак и сбивать ракеты, летящие в направлении Израиля. Советник по национальной безопасности США Джейк Салливан заявил, что американские эсминцы сбили несколько иранских ракет.

Определить, сколько иранских ракет было выпущено по Израилю, оказалось затруднительно, ведь данные у разных источников разнятся. Более-менее объективная оценка – агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на армейское радио Израиля данные: «от 100 до 200» ракет.

О каких-то серьезных повреждениях и значительных жертвах в Израиле не сообщалось. Израильские спасательные службы сообщают о двух легкораненых в Тель-Авиве в результате ракетного обстрела, еще несколько человек получили травмы из-за падений, пытаясь добраться до укрытия. Появилась также информация израильской прессы, что в результате падения обломков ракеты недалеко от Иерихона (город находится на Западном берегу реки Иордан) погиб рабочий из сектора Газа. Белый дом в США утверждает, что в Израиле нет погибших в результате атаки Ирана.

В свою очередь КСИР утверждает, что среди объектов, которые поразили иранские ракеты, были военная база и газовые платформы в Средиземном море, а иранское агентство Shafaqna сообщает, что в результате ракетной атаки Ирана уничтожены более 20 истребителей 5-го поколения F-35 Израиля. Весомых доказательств всем этим заявлениям пока не приводится.

Интересно, что в Израиле открыли авиасообщение и объявили о снятии тревоги уже через 10 минут после окончания иранского ракетного удара.

Биньямин Нетаньяху заявил, что его страна примет ответные меры против Ирана Фото: kremlin.ru

Что будет дальше?

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что его страна примет ответные меры против Ирана.

«Иран совершил большую ошибку сегодня вечером, и он заплатит за это», – заявил он.

По его словам, атака Ирана провалилась, поскольку была отражена израильской системой ПВО при поддержке США.

«Мы будем придерживаться установленного нами правила: кто бы ни напал на нас, мы нападем на них», – добавил Нетаньяху.

Израиль «выберет время» для ответа Ирану и продемонстрирует «удивительные наступательные возможности», также заявил начальник Генштаба израильской армии Герци Халеви. Нанести удар Израиль может примерно так же, как он проделал недавно это в Йемене, успешно накрыв ракетами «воздух – земля» ряд объектов в порту Ходейда.

В ответ Иран пообещал ударить в тысячу раз сильнее, если Израиль ответит на эту атаку. Кроме того, КСИР заявил о готовности нанести удар по базам США в регионе, если Америка «сделает глупость».

Сделанные заявления с разных сторон этого противостояния заставляют говорить о дальнейшей эскалации конфликта в этом неспокойном регионе.

Если ответный удар Израиля будет результативным, то война имеет шансы развернуться всерьез по полной программе, и здесь уже вопрос позиции стран Залива и готовность Штатов вмешиваться приобретет решающее значение.

А пока иранцы не впечатлили эффективностью своего ракетного удара. Возможно, это было сделано намеренно и Тегеран не хочет втягиваться в полноценный тяжелый вооруженный конфликт с Израилем, а значит, и с США. В эту версию укладывается и вброс о предварительном предупреждении об ударе. Такими обезжиренными атаками Иран сохраняет лицо, отвечая на то, как в Ливане Израиль атакует Хезболлу. Так это или нет, узнаем в ближайшее время.