Алиханов и Фальков в Иннополисе: как России войти в топ-25 по роботизации

Десант топовых федеральных чиновников прибыл сегодня в Иннополис

Фото: tatarstan.ru

Войти в топ-25 стран мира по плотности роботизации – задача комплексная

Десант топовых федеральных чиновников прибыл сегодня в Иннополис. Заместитель руководителя Администрации Президента РФ Максим Орешкин, министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков и глава Минпромторга РФ Антон Алиханов приняли участие в форуме Digital Innopolis Days, совмещенного с конференцией по искусственному интеллекту AI IN.

Говорили о том, как Россия собирается выполнять задачу, которую поставил Президент России Владимир Путин. «Россия за короткий срок должна войти в топ-25 стран мира по плотности роботизации. Это означает установку более 100 тыс. [промышленных] роботов», — заявлял российский лидер на Петербургском международном экономическом форуме.

Алексей Песошин: «Самое главное — чтобы не страдала себестоимость, чтобы была занятость людей. Это комплексная задача» Фото: tatarstan.ru

Задал направление дискуссии Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин. Он заявил, что самый большой вопрос, который надо решить, — где брать кадры для роботизации. Нужно найти механизмы, чтобы привлечь людей в отрасль.

«Самое главное — чтобы не страдала себестоимость, чтобы была занятость людей. Это комплексная задача», — сказал Песошин.

Он не стал перегружать участников и слушателей пленарного заседания цифрами, но заверил, что результаты у Татарстана неплохие. «Лучше один раз увидеть, чем десять раз услышать», — заявил Премьер-министр.

Максим Орешкин: «Человеческий труд будет становиться все дороже и дороже. Роботизация может быть одним из путей преодоления дефицита кадров в России» Фото: tatarstan.ru

Один из путей преодолеть кадровый голод – автоматизация производств

Заместитель руководителя Администрации Президента РФ Максим Орешкин вспомнил о ситуации во Владивостоке, когда он проехался в такси эконом-класса и «много узнал про губернатора, его жену, сыновей» в разговоре с водителем.

«Здесь в такси садишься — поговорить не с кем», — пошутил Орешкин.

Затем он сказал, что в Яндексе пообещали поставить голосовой помощник «Алиса» в беспилотные такси, если найдутся дополнительные источники энергии, чтобы в авто пассажир не чувствовал себя одиноко.

«Вряд ли „Алиса“ про главу республики [Татарстан] расскажет. Только хорошее — коллеги подсказывают», — заключил заместитель руководителя Администрации Президента России.

Далее Орешкин уже всерьез начал говорить о роботизации. По его словам, человеческий труд будет становиться все дороже и дороже. Роботизация может быть одним из путей преодоления дефицита кадров в России.

При создании промышленной робототехники наша страна могла бы вступить в международное сотрудничество. Но для того, чтобы быть партнером, самому нужно быть сильным: обладать научной и производственной базами, компетенциями, считает замруководителя Администрации Президента России.

«Если ты будешь сильным, у тебя будет много партнеров. Не будешь сильным — партнеров у тебя не будет. Все просто», — заключил Орешкин.

Антон Алиханов: «Есть стремление большого количества, если не большинства, руководителей решать проблему старыми методами — наймом людей. Отсюда дискуссии о необходимости миграционного притока, гонка заработных плат, которая не прекращается» Фото: tatarstan.ru

К 2030 году России на предприятия предстоит внедрить 85 тыс. роботов

В отличие от Песошина министр промышленности России Антон Алиханов не побоялся перегрузить участников информацией и озвучил некоторые цифры, связанные с планами России по промышленной роботизации.

Мировой темп уровня роботизации — 5%, но для того, чтобы достичь плана Путина «войти в топ-25 стран по уровню роботизации», России придется ускориться до 7% к 2030 году.

Сейчас уровень роботизации в среднем по стране — 19 промышленных роботов на 10 тыс. сотрудников. Это значит, что к 2030 году России предстоит внедрить 85 тыс. роботов на предприятия, заявил Алиханов. И с этим, очевидно, будут сложности.

«Есть стремление большого количества, если не большинства, руководителей решать проблему старыми методами — наймом людей. Отсюда дискуссии о необходимости миграционного притока, гонка заработных плат, которая не прекращается», — сказал министр.

Также у отечественных компаний-интеграторов не хватает опыта по перестройке действующих предприятий, а это крайне сложно, заверил министр. Сделать новое всегда проще, и эта мысль еще не раз будет озвучена на пленарном заседании.

«Это дорогостоящий и не всегда очевидный с точки зрения экономики для акционеров путь», — заявил Алиханов.

Алиханов заявил, что одним из первых будет поддержан региональный центр робототехники в Иннополисе Фото: tatarstan.ru

130 млрд рублей на роботов за 6 лет

Вызовом становится и выстраивание цепочек поставок компонентов и комплектующих для тех самых промышленных роботов. Предстоит локализовать производства и прийти к тому, чтобы все критические узлы производились в России. В противном случае, сказал Алиханов, есть риск поставить под угрозу всю реализацию национального проекта.

Министр напомнил, что федеральный проект по станкостроению существует не первый год, но робототехническая часть появилась только недавно.

«С коллегами активно работали над бюджетом. Чуть ли не два десятка мер поддержки по направлению роботов предлагается, но мы их, скорее всего, будем делать более универсальными. Управлять таким количеством инструментов будет сложно и с точки зрения бюджета не очень удобно», — пояснил глава Минпромторга.

Есть пять ключевых сегментов, на которые будут делать акцент: роботы-манипуляторы, коллаборативные роботы, линейные роботы, дельта-роботы и роботы типа SCARA.

«Будет достаточно большой объем средств. 130 млрд рублей мы заявляем на шестилетку. Это так называемая компенсация, скидки на робототехнику. Несколько первых лет, пока люди привыкают к нашим решениям, мы будем предоставлять скидку, чтобы отечественная робототехника выходила дешевле», — пообещал министр.

Также в России появятся льготный лизинг и льготное кредитование закупок роботов.

Кое-что перепадет и Татарстану. Так, Алиханов заявил, что одним из первых будет поддержан региональный центр робототехники в Иннополисе.

«Думаю, что здесь в Иннополисе будет правильным поддержать этот проект одним из первых. Это региональные центры робототехники, которые будут консолидировать спрос, помогать интеграторам, заниматься аудитом действующих предприятий и предлагать решения по внедрению робототехники на них», — заявил Алиханов.

Сергей Когогин: «Практика показала, что при автоматизации и роботизации действующих производств мы сталкиваемся с огромными проблемами» Фото: tatarstan.ru

Почему люди не хотят работать на производствах с роботами

Генеральный директор КАМАЗа Сергей Когогин рассказал об опыте по внедрению промышленных роботов на предприятии. Сейчас уровень роботизации на заводе в Набережных Челнах — 60 роботов на 10 тыс. работников.

Так, если встанет выбор между роботизацией действующего производства и организацией нового, то топ-менеджер делает ставку именно на второй вариант. В первом же случае слишком много препон.

«Практика показала, что при автоматизации и роботизации действующих производств мы сталкиваемся с огромными проблемами. Начиная от того, что персонал не хочет работать на автоматизированных производствах. Не хватает знаний и тяжело обучаемые управленцы среднего звена», — поделился опытом Когогин.

Когда же ты делаешь новое производство, то подход совсем иной. Так, например, на заводе каркасов кабин 117 роботов и 223 человека персонала, то есть уровень роботизации 85%. Но в автопроме сейчас все стремятся к 95%, пояснил гендиректор КАМАЗа.

Текучка на таких новых автоматизированных производствах КАМАЗа близка к нулю при зарплатах, которые нельзя назвать сверхвысокими. При этом за пять лет работы ни одной бракованной кабины, заверил Когогин.

Есть пример модернизации уже работающего производства на КАМАЗе. Речь об основе сидений для автобусов. За счет роботизации удалось высвободить восемь рабочих в смену, которые уставали от монотонной работы.

Для того, чтобы роботизировать новые и действующие производства КАМАЗа, у компании есть подразделение по внутренней интеграции, а половину собираются отдать внешним интеграторам. Ранее 100% было немецких роботов KUKA, а сейчас нацелились на решения татарстанского разработчика «Эйдос Робототехника».

Дорога будет длинной, предрек Когогин, но есть перспективы создать полноценный большой бизнес, а компания будет соответствовать мировому уровню.

Валерий Фальков: «Мы хорошо понимаем рынок высшего образования и абсолютно не умеем работать на рынке дополнительного образования» Фото: tatarstan.ru

Это вам не психологов и маркетологов учить

Поскольку роботизация производств – задача комплексная, то без подготовки кадров здесь никуда. Об этом и говорил на «пленарке» министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков. Перед российской системой образования сейчас два вопроса: чему учить и как учить? Найти ответы на эти вопросы непросто, поскольку скорость технологических изменений колоссальна, а учебные программы устаревают еще до того, как доходят до учащихся. К тому же нужно сделать так, чтобы университетское образование перестало хронически отставать от запросов работодателей.

Еще один недостаток – университеты не умеют работать на рынке дополнительного образования, чтобы переучивать уже обученных взрослых людей.

«Здесь у нас большая беда! Мы хорошо понимаем рынок высшего образования и абсолютно не умеем работать на рынке дополнительного образования. Тем более на таком сложном рынке, где учить надо не психологов и не маркетологов», – заявил Фальков.

Поэтому российской системе образования предстоит пересмотреть подходы к образовательным стандартам. В сфере высшего образования все, что имеет отношение к производству, должно включать блок, посвященный роботам и автоматизации. Также нужно иначе подходить к дополнительному образованию, заключил министр.

Есть люди, которые будут создавать роботов, а есть те, кто будет настраивать их и работать с ними. И это два разных типа подготовки. Столь сложную задачу одному ведомству не решить, убежден Фальков, поэтому нужно работать в тесной кооперации с Минпромторгом России и индустрией в целом.