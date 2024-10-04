Алиханов машиностроителям в Челнах: В условиях СВО вы работаете в 3-4 смены – это подвиг!

Поздравить работников приехал министр промышленности и торговли России Антон Алиханов

Фото: rais.tatarstan.ru

КАМАЗ выпустил 2,5-миллионный грузовик

День машиностроителя празднуется в России 29 сентября. В республике по традиции он отмечается в Набережных Челнах, где сосредоточено множество предприятий отрасли. В этом году с размахом отметить дату решили чуть позже, ведь ждали высокопоставленного гостя из Москвы. Поздравить работников приехал министр промышленности и торговли России Антон Алиханов. Молодой 38-летний министр занял должность только в мае, до этого он был губернатором Калининградской области.

Так совпало, что аккурат перед праздничной датой КАМАЗ выпустил свой 2,5-миллионный грузовик. Это событие также торжественно отметили сегодня. К сцене, которую установили прямо в производственном цехе, подъехали три автомобиля «КАМАЗ» поколения К5 – белый, синий и красный, управляемые передовиками производства.

К сцене, которую установили прямо в производственном цехе, подъехали три автомобиля «КАМАЗ» поколения К5 – белый, синий и красный Фото: rais.tatarstan.ru

«Знаковое событие для КАМАЗа, для нашей республики и в целом для всей страны. Были разные этапы в истории КАМАЗа, но он устоял. Даже сегодня в санкционных условиях это передовой лидер машиностроения нашей страны», – заявил на церемонии Раис РТ Рустам Минниханов.

Он поблагодарил каждого работника предприятия за самоотверженный труд на благо Татарстана и России в целом.

«Что такое Татарстан? Конечно же, это КАМАЗ. Это наш фирменный бренд», – подчеркнул Минниханов.

Рустам Минниханов поблагодарил каждого работника предприятия за самоотверженный труд на благо Татарстана и России в целом Фото: rais.tatarstan.ru

Работников поздравил и глава Минпромторга РФ. «Когда смотришь на эти машины, берет гордость за нашу страну и за ту продукцию, которую мы выпускаем», – сказал Алиханов.

«Это наш бренд и наша гордость»

Затем гости отправились на испытательный полигон предприятия, где прокатились на различных моделях грузовиков.

«Наша страна проходит этап новой индустриализации, и, несмотря на все ограничения и сложности, которые были у нас в 2022 году, КАМАЗ успешно развивается, осваивает новые модели и глубокую локализацию двигателей и автоматических коробок передач. Уверен, что у КАМАЗа большое будущее. У предприятия большое понимание, как развивается международный рынок и как выстраивать кооперацию с партнерами», – сообщил Алиханов журналистам, ознакомившись с автомобилями.

Затем гости отправились на испытательный полигон предприятия, где прокатились на различных моделях грузовиков Фото: rais.tatarstan.ru

А Минниханов подчеркнул, что в республике удалось создать компонентную базу мирового уровня: двигатели, кабины, трансмиссии.

«Благодаря системной плодотворной работе все вызовы здесь решаются. Это наш бренд и наша гордость», – заявил Раис Татарстана.

КАМАЗ нацелился на выпуск автомобилей 6-го поколения

Генеральный директор компании «КАМАЗ» Сергей Когогин поделился со СМИ дальнейшими планами по развитию предприятия. Одним из главных он назвал выпуск автомобилей следующего, шестого поколения со значительной степенью автоматизации.

Еще двумя предстоящими задачами предприятия Когогин назвал дальнейшую работу в области разработки карьерной техники, а также расширение модельного ряда и улучшение характеристик линейки К5 Фото: rais.tatarstan.ru

Он добавил, что еще одной задачей является повышение эффективности дизельных двигателей.

«Мы сегодня уже достигли показателя выше мирового уровня – КПД дизельного двигателя на КАМАЗе превысил 50%. (в среднем – 30–35%, – прим. Т-и). Раньше об этом можно было только мечтать или сказать, что такого не может быть», – подчеркнул Когогин.

Еще двумя предстоящими задачами предприятия Когогин назвал дальнейшую работу в области разработки карьерной техники, а также расширение модельного ряда и улучшение характеристик линейки К5.

На парковке перед концертным залом расположилась выставка продукции машиностроителей Татарстана, которую осмотрели Раис РТ и глава Минпромторга РФ Фото: rais.tatarstan.ru

Бронеавтомобиль, вертолет и гоночный грузовик

Официальное празднование Дня машиностроителя в Челнах прошло в органном зале, где собрались руководители предприятий отрасли, а также работники и представители машиностроительных компаний.

На парковке перед концертным залом расположилась выставка продукции машиностроителей Татарстана, которую осмотрели Раис РТ и глава Минпромторга РФ.

Одним из центральных экспонатов стал вертолет «Ансат» прямо у входа в органный зал. Но большую часть выставки отвели, конечно же, КАМАЗу. Автогигант выставил более десяти различных моделей, причем тут были не только привычные грузовики, например тягачи, показали полноприводный автобус, а также гоночную модель для команды «КАМАЗ-мастер».

Одним из центральных экспонатов стал вертолет «Ансат» прямо у входа в органный зал Фото: rais.tatarstan.ru

Отдельную часть экспозиции заняла агропромышленная и строительная техника: тракторы, навесное оборудование, самоходный опрыскиватель и так далее.

Рядом с агротехникой – автомобиль со скрытым бронированием и защищенный санитарный автомобиль тактического звена. Также на выставке были представлены различные модели отечественных двигателей, автобусы в газомоторном исполнении и электрогрузомобиль. Всего выставка собрала более 30 различных экспонатов

«Это действительно подвиг»

Осмотрев выставку, гости отправились в концертный зал, где поздравили работников отрасли машиностроения.

«У нас есть добрая традиция – День машиностроителя в нашей республике проводить в Челнах, потому что здесь концентрация наших основных машиностроительных мощностей и мы этот праздник всегда здесь вместе проводим», – отметил Минниханов.

Минниханов подчеркнул, что, несмотря на непростое время, на санкции и сложности с компонентами, Татарстан справляется с трудностями Фото: rais.tatarstan.ru

Он подчеркнул, что, несмотря на непростое время, на санкции и сложности с компонентами, Татарстан справляется с трудностями.

«А справляется, потому что у нас такая мощная команда, хорошие традиции, и мы искренне благодарим каждого из вас за ваш вклад в развитие машиностроения», – добавил Минниханов.

В свою очередь Алиханов отметил, что в России в отрасли трудятся свыше 4 млн человек. «Сейчас все сферы нашей экономики зависят от вашей успешной работы», – обратился к работникам глава Минпромторга РФ.

Алиханов подчеркнул, что машиностроители Татарстана одни из главных поставщиков транспорта в стране, ведь здесь производят практически все его виды: автомобили, самолеты, вертолеты и корабли Фото: rais.tatarstan.ru

Он подчеркнул, что машиностроители Татарстана одни из главных поставщиков транспорта в стране, ведь здесь производят практически все его виды: автомобили, самолеты, вертолеты и корабли.

«Наша страна сейчас не просто проводит специальную военную операцию, а действительно воюет. И благодаря нашим машиностроителям побеждает. Поэтому то, как вы сейчас работаете, в 3-4 смены на заводах, – это действительно подвиг», – заявил Алиханов.

Раис РТ и министр промышленности России также вручили государственные награды отличившимся работникам отрасли, а после награждения гостей ждал праздничный концерт с участием творческих коллективов Татарстана.