«Броня крепка и танки наши быстры!»: истории Героев РФ – выпускников казанского танкового

Девиз танкистов «Броня крепка и танки наши быстры!». Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

На доске почета танкового училища фотографии 19 Героев России

Сегодня в России отмечают День танкиста. Каждый год его празднуют во второе воскресенье сентября. Впервые танкисты отметили свой день 77 лет назад. Тогда по Красной площади прошла 4-я гвардейская танковая Кантемировская дивизия. Для Москвы такое событие стало первым и единственным в истории по масштабу.

Танковые войска – главная ударная сила Сухопутных войск Вооруженных сил России. Девиз танкистов «Броня крепка и танки наши быстры!».

Сегодня они – одни из главных участников СВО, в пух и прах разбивают импортные «Абрамсы» и «Леопарды». Кузница героев-танкистов находится в Татарстане – это Казанское высшее танковое командное ордена Жукова Краснознаменное училище. На сегодня единственное в России, где готовят офицеров-танкистов. На доске почета здесь висят фотографии 19 Героев России – все они выпускники этого учебного заведения.

Расим Баксиков – уничтожил колонну вражеской техники

Последний, чья фотография появилась на доске почета повесили совсем недавно, – это Расим Баксиков. В детстве он с мамой и сестрой переехал в Билярск, там окончил школу, а потом поступил в танковое увилище.

Подвиг экипажа танка, в котором был Расим Баксиков, совершил в середине минувшего лета. До сих пор разговоры о нем не утихают. Танк разгромил колонну вражеской техники. Боевая машина Расима и его товарищей носит позывной «Дед Мороз», однако в СМИ и в народе танк прозвали «Алешей».

Звезду Героя Расиму Баксикову вручал Президент России Владимир Путин Фото: © kremlin.ru

«Когда ты идешь в бой, начинается адреналиновый шторм. Страшно до дрожи в коленках всегда. С самого первого боя, и независимо от того, сколько ты прошел — всегда страшно. Уже когда начинаешь работать, все эмоции уходят на задний план. Там начинается работа, и это само собой происходит», – рассказывает Расим Баксиков.

В 2010 году Расим окончил танковое училище. Затем стал командиром учебного танкового взвода под Хабаровском, а в 2016 году перевелся в боевую часть. В 2018 году он решил снова вернуться к военной жизни, но уже в артиллерию. И пока решал вопрос с переходом, началась СВО. Тогда он подписал контракт и снова вернулся в строй танкистом.

«Я наблюдал за всем что происходит с 2014 года, еще когда служил. Я ждал, что Владимиру Владимировичу надоест все это, и он возьмет все в свои руки. Я видел беженцев, которые приезжали в Россию, видел, как им помогали. В общем, с того момента, когда началась вся эта заварушка, было большое желание внести свою лепту. Сейчас я мечтаю, чтобы они наконец-то сдались. А так, в целом, мечтаю выучить сына и дочь», – говорит Расим.

Ирек Магасумов – замкнул «лисичанский котел»

Незадолго до Баксикова, Звезду героя получил Ирек Магасумов. Церемония вручения также прошла в Кремле. Награду на грудь Иреку тоже повесил Президент России Владимир Путин.

Герою 34 года, он поступил в казанское танковое училище, но через год перевелся в Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище имени Маршала Советского Союза К. К. Рокоссовского, расположенное в Благовещенске.

Родом Ирек Магасумов из Мамадышского района Татарстана Фото: © mamadysh-rt.ru

Родом Магасумов из Мамадышского района Татарстана. Сейчас там живет его мама Назира Магасумова. Она поделилась, что с сыном о военных буднях старается не говорить.

«Я, как мать, понимаю, что лишнего лучше не спрашивать. Он только сказал: “Мам, детей очень жалко”. А потом еще добавил: “Надо воевать, мама. Деды наши воевали, теперь наша очередь”. Я уж плачу, больно не могу разговаривать», – поделилась мать Героя.

Ирек Магасумов прославился тем, что помог замкнуть «лисичанский котел» и освободить город от ВСУ.

Дамир Исламов – один танк против пяти

Дамир Исламов погиб в 25 лет в зоне СВО. Сегодня его имя знает каждый житель Татарстана. В честь Героя назван благотворительный фонд, школа в Лениногорске, где он учился, под его именем проходят соревнования по боксу. В родном городе установили бюст в память о Дамире, а на стене дома рядом с танковым училищем красуется мурал – портрет героического танкиста.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Дамир блестяще закончил училище, участвовал в танковом биатлоне и после выпускного продолжил военную карьеру.

Он погиб 7 марта 2022 года в районе города Золотое Северодонецкого района Луганской Народной Республики.

Старший лейтенант Исламов возглавлял экипаж танка Т-72Б1, входящий в состав 163-го гвардейского танкового полка 150-й мотострелковой дивизии. Вместе с ним погибли механик-водитель Дамир Галимханов и наводчик Иван Цевун.

Экипаж танка Т-72Б1 в составе бронегруппы штурмовал укрепрайон противника. Прицельным огнем они уничтожил долговременную огневую точку и порядка десяти бойцов ВСУ. Но во время сражения танк был подожжен «коктейлем Молотова». Экипажу удалось потушить огонь, они вновь ринулись в бой. На их пути оказались сразу пять танков противника. Дамиру Исламову и его боевым товарищам удалось уничтожить четыре из них, но пятый нанес по их танку смертельный удар – весь экипаж танка погиб.

Дамир Гилемханов – стал Героем России посмертно в 22 года

Дамир Гилемханов тоже был посмертно удостоен звания Героя России. Ему было всего 22 года. Танкистом Дамир стал волей судьбы – в эти войска он попал на срочной службе в армии по распределению. В итоге парень настолько увлекся, что пошел служить по контракту. Он знал свою машину вдоль и поперек и мечтал поступить в танковое училище, рассказывала его мама Ленария Гилемханова.

Сейчас рядом с домом семьи Гилемахновых нарисовали портрет Дамира – во всю стену. Именем Героя назвали школу, в которой он учился.

Именем Героя назвали школу, в которой он учился Фото: © предоставлены семьей Дамира Гилемханова

Гроза танков Раиль Габдрахманов

34-летнего Раиля Габдрахманова из Алькеевского района в роликах Минобороны РФ прозвали грозой танков. Во время одного из боев он, руководя танковой ротой, сумел пробить оборонительный рубеж противника и освободить населенный пункт. Во время этого боя были уничтожено пять вражеских танков. Звание Героя России он получил 10 августа прошлого года в Москве, а на следующий день прилетел в родную Казань. В аэропорту его встретил военный оркестр.

«То, что я сделал, не считаю подвигом. Это моя работа», – сказал Раиль Габдрахманов.

Раиль тоже выпускник Казанского танкового училища, стать военным он мечтал с детства Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Раиль тоже выпускник Казанского танкового училища, стать военным он мечтал с детства. После вуза он служил в Новосибирске, Кемеровской области и Алтайском крае. В зону СВО он отправился еще в феврале 2022 года.

Иван Додосов – повторил подвиг Ивана Кобякова

Житель Пестрецов Иван Додосов тоже окончил Танковое училище.

«Понравилась форма военных… так получилось», – именно так с улыбкой объяснил свое решение уйти на военную службу командир танкового батальона воинской части Новочеркасского гарнизона Южного военного округа Иван Додосов. Сейчас ему 34 года.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Золотую Звезду Героя Иван получил за то, что повторил подвиг Ивана Кобякова. Он участвовал в защите ДНР и ЛНР, в составе своего подразделения обеспечил прорыв обороны страгически важного города Попасная. Его подразделение получило приказ захватить один из укрепрайонов. Ударить с наскока не получилось. Тогда комбат взял танковый взвод и отправился вокруг, в тыл врага.

«Прорубили машинами лес. Мы не знали, что в тылу у противника в резерве стоит танковая рота. Они пошли на нас. У нас три машины, а у них – десять», – рассказывал СМИ Иван Додосов.

Бой был неравным. Однако отдыхавшие в резерве украинские танкисты не ожидали, что им приде вступить в схватку. Замешательство противника позволило нашим танкистам взять инициативу в свои руки.

«Было много попаданий по нашей технике, но эту танковую дуэль выиграл наш взвод. Один украинский танк полностью сгорел. Еще семь уничтожили», – рассказывал комбат.

Антон Старостин – несмотря на контузию отразил натиск врага

Антон Старостин приехал поступать в Казанское танковое училище из Калининграда. Ему 28 лет. Уже в школе юноша решил , что станет военным. После выпускного ушел в армию, а уже потом поступил в танковое училище.

Экипаж Старостина вступил в неравный бой, во время которого Антон получил контузию Фото: © Стоп-кадр видео Министерства обороны РФ

С февраля 2022 года Антон находится в зоне СВО. Сейчас он командир танковой роты 126-й отдельной бригады береговой обороны Черноморского флота.

24 февраля прошлого года экипаж танка под командование Старостина захватил переправу через Днепр. Он стал первым, кому удалось прорвать основные силы украинской армии, ворваться на мост и удержать район дамбы Северо-Крымского канала. Утром следующего дня противник перешел в наступление и попытался отбить переправу. Экипаж вступил в неравный бой, во время которого Антон получил контузию. Но даже после ранения он продолжал биться в неравном бою. Закончилось сражение крахом ВСУ – восемь единиц бронетехники и 30 солдат противника были уничтожены. К переправе противник прорваться так и не смог.

Антон Старостин стал Героем для калининградцев. Школа, которую он окончил, была названа в его честь, там же появилась памятная доска с его именем.

«Наши молодые солдаты и офицеры, следуя доблестным традициям дедов и прадедов, защищают идеалы добра и справедливости. Антон – один из таких воинов. Мы гордимся им и, конечно, хотим выразить особые слова благодарности родителям. Спасибо вам за то, что воспитали сына настоящим патриотом и гражданином своей страны. Его служение – лучший пример сегодняшним школьникам. Пример мужества и отваги», – отметил во время церемония открытия памятной доски заместитель председателя калининградского правительства Илья Баринов.

Сергей Панов – спас боевых товарищей ценой собственной жизни

34-летний генерал-майор Сергей Панов родился в Оренбурге. После получения диплома Казанского танкового училища отправился служить в Свердловск, а в 2017 году стал участником боевых действий в Сирии. Машина, на которой он ехал, подорвалась на мине, взрывной волной его выбросило из салона. Он получил тяжелую травму бедра, на восстановление понадобилось несколько месяцев. После он снова вернулся на службу в Сирию. Однажды, попав под обстрел, Сергей вынес на себе с поля боя раненого товарища.

В зоне СВО Сергей Панов служил командиром разведывательного батальона 21-й отдельной мотострелковой бригады Центрального военного округа. 4 марта его группа вступила в неравный бой с противником. Генерал-майор отдал своим товарищам приказ отступить, а сам остался их прикрывать. Так вышло, что это решение стоило ему жизни. У Сергея остались жена и маленький сын. Звание Героя России ему присвоили посмертно

«Перед тем как уехать на Украину, Сережа позвонил мне и сообщил об этом. Внутри меня все рухнуло. Обычно, когда он уезжал в командировки, я была спокойна. Но не в этот раз. Было ощущение, что из моей груди вырвали сердце. Но Сережа успокаивал меня, обещал, что будет дома 10 марта», – рассказала мать Героя России.

Дамир Шаймарданов – захватил несколько танков противника и пленных

Герой России старший лейтенант Дамир Шаймарданов погиб в зоне СВО 20 марта прошлого года. Он с самого начала спецоперации отправился в зону боевых действий и был одним из немногих, кто рассказывал о событиях в зоне СВО с линии фронта.

«Дамир был настоящим офицером, шел впереди всех, всегда возглавлял колонну из танков. Вывозил на себе раненых товарищей, рисковал своей жизнью ради спасения других. Его знали по позывному – “Броня”», – делился своими воспоминаниями о погибшем сыне его отец Эдуард Шаймарданов.

Он родился в Йошкар-Оле, после окончания школы поступил в Казанское танковое училище. В 2020 году, после выпуска, уехал служить в Брянскую область, где его назначили командиром танкового взвода.

«Дамир очень любил свое училище. Мы всей семьей приезжали к нему на важные мероприятия, не пропускали ни одного. Даже когда он окончил танковое училище и уехал на службу, мы продолжили нашу семейную традицию. Теперь будем ездить сюда без него...» – рассказал отец погибшего офицера.

Дамир отправился служить на Украину в должности командира танковой роты. 23 марта во время наступления на село Малая Камышеваха в Харьковской области под его командованием российские военные захватили несколько танков противника.

«Мы увидели танки противника. А они, увидев нас, просто подняли стволы вверх! Тогда мы решили не вести огонь, а просто захватить их, забрать себе как трофеи», – делился подробностями боя в интервью с журналистами Дамир Шаймарданов.

Он погиб 29 марта во время боя за освобождение села Долгонькое. Старший лейтенант возглавил колонну и героически погиб, защищая своих боевых товарищей. Ему было 24 года. Указом Президента России Владимира Путина Дамиру Шаймарданову было посмертно присвоено звание Героя России.

Максим Михайлов – уничтожил четыре боевые машины, шесть БМП и 50 бойцов ВСУ

Командир танковой роты старший лейтенант Максим Михайлов был удостоен Золотой звезды Героя в прошлом году. Он родился в Ульяновске в 1994 году. Получил диплом Казанского танкового училища.

3 марта на окраине Мелитополя во время ожесточенного боя под командованием Михайлова экипаж его танка уничтожил четыре боевые машины, шесть БМП и 50 человек со стороны противника. Его экипаж остался на поле боя даже тогда, когда закончился боекомплект, Максим продолжил управлять огнем своего подразделения и противник отступил.

24 марта в танк Михайлова попал снаряд. Он получил смертельные ранения.

«Он побывал в Таджикистане, в Сирии, а с 24 февраля 2022 года находится в зоне СВО»

Начальник управления 8-й гвардейской общевойсковой армии Южного военного округа Леонид Рыжов получил звание Герой России. Ему 46 лет.

«Ощущаю чувство гордости за свой коллектив. Эта награда не только моя личная, это заслуга целого коллектива единомышленников, которые выполняли и выполняют свою работу», – делился своими впечатлениями о церемонии вручения Золотой Звезды Героя полковник Леонид Рыжов.

Эта награда не только моя личная, это заслуга целого коллектива единомышленников, которые выполняли и выполняют свою работу

В 1999 году Герой окончил Казанское танковое училище, затем был направлен в Сибирский военный округ, где служил командиром танкового взвода до 2010 года. В его биографии работа в школе сержантов и служба в окружном учебном центре на Урале. Он побывал в Таджикистане и в Сирии. С 24 февраля 2022 года находился в зоне СВО.

Под его командованием российские военные прорвали оборону ВСУ и освободили часть территории Донбасса. Благодаря его действиям Российская армия смогла продвинуться к Лисичанску.

Игорь Насибуллин – освободил Изюм, Балаклею и Гусаровку

Игорь Насибуллин в начале сентября прошлого года был награжден званием Героя России. Выпускник Казанского танкового училища родился 14 июля в Курской области в городе Дмитриев.

Вытаскивая из горящей машины наводчика-оператора, командир роты получил смертельное ранение

Под командованием старшего лейтенанта танковой роте удалось освободить город Балаклея, поселок Гусаровка, а также город Изюм. Во время сражения в боевую машину Насибуллина попали три противотанковых гранаты. Несмотря на это, он продолжил бой и уничтожил четыре танка ВСУ.

В следующем бою под командованием Насибуллина были уничтожены восемь танков, десять боевых машин пехоты и двенадцать расчетов противотанковых управляемых ракет ВСУ. Противник отступил.

29 марта старший лейтенант погиб. Танк Насибуллина прикрывал эвакуацию тяжелораненых военнослужащих, подставляя под выстрелы лобовую броню. Он спас всех, но в танк прилетели четыре снаряда противника. Экипаж контузило. Вытаскивая из горящей машины наводчика-оператора, командир роты получил огнестрельное ранение в шею, которое оказалось смертельным.

Энвер Набиев взял в плен 60 солдат ВСУ

Выпускник Казанского танкового училища майор Энвер Набиев родился в Дагестане в городе Каспийске 3 февраля 1988 года. Он служил в 5-й отдельной гвардейской танковой бригаде в Улан-Удэ. В феврале 2022 года отправился на СВО. Он обеспечивал проход главных сил через город Бородянка. Тогда во время боя было уничтожено до 50 единиц живой силы противника. Во время боя майор получил ранение, но, несмотря на это, остался в строю вместе со своими боевыми товарищами.

«Ранение было легким. Это было осколочное ранение мягких тканей. На месте мне вкололи антибиотик. Ничего страшного не было тогда, от госпитализации я отказался», – вспоминал подробности боя в беседе со студентами из Махачкалы Герой России.

4 марта он организовал засаду диверсионным группам ВСУ и уничтожил 26 диверсантов.

Также он участвовал в штурме запасного районного командного пункта украинских войск. Тогда ему удалось взять 60 пленных. Тогда он снова получил ранение – осколки попали в спину. Он попал в госпиталь.

Звание Героя России Набиеву было присвоено в сентябре. Майор женат, воспитывает сына и дочь.

Александр Лапин – прошел Сирию, сейчас проявляет отвагу на СВО

Один из самых выдающихся выпускников Казанского танкового училища генерал-полковник Александр Лапин. Он родился в 1964 году в Казани. Он служил в Советской Армии, после чего решил получить военное образование. После получения диплома служил в частях 26-го армейского корпуса, был командиром танкового взвода, танковой роты, батальона. Служил он и в Ленинградском военном округе и на Северном флоте. После окончания Военной академии Генштаба Вооруженных сил РФ с 2009 года Лапин занимал должность заместителя командующего 58-й армией. В 2012 году его назначили командующим 20-й гвардейской общевойсковой армией Западного военного округа.

В зоне СВО Александр Лапин выполняет важнейшие задачи.

Через два года Лапин стал первым заместителем командующего войсками Восточного военного округа генерал-полковника Сергея Суровикина.

В 2017 году назначен на пост начальника штаба группировки войск ВС РФ в Сирии. В том же году указом Президента России Владимира Путина Герой был назначен командующим войсками Центрального военного округа.

В зоне СВО Александр Лапин выполняет важнейшие задачи. За проявленные подвиги, мужество и героизм ему было присвоено звание Героя России.

«Мы будем достойными преемниками традиций наших прадедов и отцов»

Накануне в Казанском танковом училище прошла торжественная церемония принятия Военной присяги первокурсниками. В училище по-прежнему едут поступать молодые люди со всей России – одни сразу после школы, другие поступают не с первого раза, упорно двигаясь к своей мечте.

«Сегодня от всех курсантов первого курса хочу заверить командование училища, ветеранов, наших родителей, что мы будем достойными преемниками традиций наших прадедов и отцов», – сказал первокурсник Альберт Мубаракшин.